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Шмыгаль рассказал о планах украинских военных на случай российского вторжения под грифом «Секретно»

Премьер подтвердил, что уровень угрозы со стороны России остается довольно большой

сегодня, 07:25
Автор:

Кравцев Сергей
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Глава правительства Денис Шмыгаль рассказал, что Кабмин не преувеличивает угрозу вторжения РФ, предметно оценивая все риски. При этом украинская армия готова к российскому вторжению, разработаны секретные планы по обороне и отдельным операциям. Как передает издание "Комментарии", об этом премьер-министр заявил во время подхода к прессе с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Шмыгаль рассказал о планах украинских военных на случай российского вторжения под грифом «Секретно»

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

Денис Шмыгаль отметил, всем очевидно, что уровень угрозы со стороны России довольно большой. Москва сама нагнетает ситуацию, когда не прекращает свой шантаж военной силой. Концентрация российских войск у украинской границы не прекращается. Это вызывает беспокойство не только у Украины, но и у всего цивилизованного мира. При этом премьер-министр уточнил, что позиция Киева состоит в том, что российские войска у украинской границы не должны вызывать панику в самой Украине, ведь пока что об ударных группировках речь не идет. 

Глава правительства предупредил, что украинская армия уже хорошо подготовилась к возможному вторжению. Украинскими защитниками разработаны и план обороны, и планы для отдельных операций. Все они под грифом "Секретно" и огласке не подлежат, но в том, что они есть пусть никто не сомневается. 

Читайте также на портале "Комментарии" – эксперты специально для нашего издания разобрали заявления МВД о том, что правоохранителям удалось предотвратить массовые беспорядки в Киеве и других регионах Украины. При этом в МВД так и не рассказали, кто стоит за таким проплаченными митингами. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QUPAobwLucE
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