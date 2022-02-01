Шмыгаль рассказал о планах украинских военных на случай российского вторжения под грифом «Секретно»

Глава правительства Денис Шмыгаль рассказал, что Кабмин не преувеличивает угрозу вторжения РФ, предметно оценивая все риски. При этом украинская армия готова к российскому вторжению, разработаны секретные планы по обороне и отдельным операциям. Как передает издание "Комментарии", об этом премьер-министр заявил во время подхода к прессе с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

Денис Шмыгаль отметил, всем очевидно, что уровень угрозы со стороны России довольно большой. Москва сама нагнетает ситуацию, когда не прекращает свой шантаж военной силой. Концентрация российских войск у украинской границы не прекращается. Это вызывает беспокойство не только у Украины, но и у всего цивилизованного мира. При этом премьер-министр уточнил, что позиция Киева состоит в том, что российские войска у украинской границы не должны вызывать панику в самой Украине, ведь пока что об ударных группировках речь не идет.

Глава правительства предупредил, что украинская армия уже хорошо подготовилась к возможному вторжению. Украинскими защитниками разработаны и план обороны, и планы для отдельных операций. Все они под грифом "Секретно" и огласке не подлежат, но в том, что они есть пусть никто не сомневается.

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