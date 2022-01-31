Могла пролиться кровь: о чем говорят заявления МВД о массовых беспорядках в Украине

МВД уверяет, что в Украине предотвратили беспорядки, во время которых тысячи "титушек" должны были устроить драки с правоохранителями в центре Киева и областях – с пострадавшими, подожженными шинами. О чем говорит такое заявление? Насколько оно может соответствовать действительности? С этими и другими вопросами издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Брифинг в МВД. Фото: из открытых источников

Для команды Дениса Монастырского публично озвучить имена настоящих заказчиков готовящихся беспорядков является делом чести

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак признался, что информация, озвученная на брифинге лично министром внутренних дел и главой Нацполиции действительно впечатляет. По его мнению, предоставленные доказательства в виде видеозаписей бесед с одним из заказчиков (координаторов) этой акции не оставляют сомнений в реальности и правдивости такого сценария.

Однако в то же время, заказчики и бенефициары этой акции традиционно не называются.

По словам Ивана Ступака, обращают на себя внимание два важных момента:

1. Голос одного из участников таких переговоров намеренно искажен самими правоохранителями. Это говорит о том, что этот человек изначально работал на органы Национальной полиции.

2. Бросается в глаза, что на проводимом министром внутренних дел брифинге отсутствовали представители СБУ. Это, считает эксперт, указывает на тот факт, что среди заказчиков и конечных выгодоприобретателей данной акции нет иностранного присутствия или спецслужб других государств.

"Отсюда вытекает, что заказчики находятся исключительно внутри страны, а вся готовящаяся акция была направлена исключительно для внутреннего пользования, – поясняет Иван Ступак. – Президент Украины вместе с Верховной Радой текущего созыва преодолели экватор своей работы. А, значит, подготовка к выборам уже началась. Многие политические силы в Украине (да и не только) заинтересованы в стремительном падении рейтингов действующей власти. И для них цена одной массовой акции в 1 млн. грн. – это сущие копейки в сравнении с тем, что можно получить в случае выигрыша. Для команды главы МВД Дениса Монастырского найти, передать материалы в суд, а также обоснованно и публично озвучить имена настоящих заказчиков является делом чести, как бы громко это ни звучало. На этом же самом уровне важности находится и расследование дела о покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира".

Власть под неким соусом пытается поддержать некое напряжение в обществе

Ростислав Кравец, адвокат, глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", отмечает:

"Не секрет, что теми же "титушками" в основном руководят МВД или СБУ. У каждого есть свои "титушки", которые создают видимость протеста, видимость возмущения гражданского общества. Есть подобные "титушки" и у НАБУ, и НАПК. Они, когда нужно, ходят и кричат под Верховную Раду, под Конституционный суд. Известная история. Возможно, "титушки" появились еще и у ГБР? И именно они были разоблачены МВД? Если, конечно, вообще такое разоблачение было".

По мнению эксперта, вся эта ситуация напоминает какой-то балаган, шоу, постановку.

"Лично я не верю, что подобные вещи планировались в таком масштабе. Провести это скрытно на сегодня нереально, – аргументирует Ростислав Кравец. – На всех этих заварушках нередко присутствуют одни и те же люди, которые так или иначе связаны с правоохранительными органами или находятся под их контролем. О чём неоднократно сообщали СМИ".

Что касается цели всего этого сообщения, этого брифинга, то эксперт думает, что власть таким образом пытается как-то заработать баллы перед гражданами Украины. Показать, что хоть что-то делает за свои непомерные зарплаты.

"Но объективно мы видим, что власть находится в полной растерянности. Несмотря что якобы РФ готовится к нападению, у нас не собирают СНБО именно по этому поводу, не проводят внеочередное заседание Кабмина. А депутаты, едва выйдя с каникул, уходят на карантин, не принимая никаких оперативных решений, связанных с необходимостью отражения возможной военной агрессии. Именно поэтому мне кажется, что власть под неким соусом пытается поддержать некое напряжение в обществе. И отвлечь людей от острых социальных вопросов – таких, как тарифы, отопление, инфляция, зарплаты, девальвация гривны, активное уничтожение экономики Украины", – констатирует Ростислав Кравец.

Формируется иллюзия "принципиальности", "категоричности" протестной волны, которая вот-вот будто бы перерастет в Третий Майдан

Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак не думает, что это постановочное задержание.

"Угроза внутриполитической дестабилизации уж слишком соблазнительна для РФ, которая работает системно в украинском направлении, – поясняет он. – Практика показывает, что создать имитацию протестной активности при наличии финансовых ресурсов, использовании физической силы и отзывчивых специалистов по управлению подобными акциями не так уж сложно в Украине".

По словам Олега Постернака, учитывая полимедийную и в целом весьма демократическую политическую ситуацию Украине – такие акции найдут должное освещение в стране, где практика протестной активности всегда должна вызывать сочувствие и ложное представление о справедливости.

"Безусловно, это задача на раскачку и так нестабильной сейчас атмосферы. Цель – закрепление впечатления о нарастающей ненависти к власти и Зеленскому, которая, дескать, уже перерастает в серьезные массовые акции с применением силы. Таким образом, формируется иллюзия "принципиальности", "категоричности" протестной волны, которая вот-вот будто бы перерастет в Третий Майдан. По идеи это должно запугать нынешнюю власть, – считает эксперт. – Возможно, сделать ее более сговорчивой в дипломатической игре. Ну и, если власть нынче пойдет на очень рискованный сценарий реализации Минского комплекса мер, подобные искусственные акции становятся предварительными и стартовыми в цепочке уже возможных в будущем – реальных".

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