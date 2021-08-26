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Шмыгаль обратился к учителям с просьбой

Шмыгаль рассказал, что будет с работой школ с 1 сентября

сегодня, 15:09
Автор:

Кравцев Сергей

Старт нового учебного года ничто не должно омрачить, и школьники должны сесть за парты 1 сентября, как и планируется. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей страничке в Телеграм заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль обратился к учителям с просьбой

Денис Шмыгаль. Фото: liga.net

Глава правительства добавил, несмотря на то, что 1 сентября учебный год начнется в обычном режиме, никто не отменял противоэпидемиологических правил, которые обязаны соблюдать как педагоги, так и ученики. 

Отдельно Денис Шмыгаль обратился с просьбой к учителям, которые еще не решились вакцинироваться против коронавируса. Он попросил педагогов не медлить с прививкой против коронавируса. Это единственная гарантия безопасности детей и педагогов. Шмыгаль акцентировал на том, что Украина имеет достаточный запас вакцины против коронавируса, которая есть абсолютно безопасной. При том, что в Украине есть выбор, какую делать вакцину, закуплены самые ведущие.

Также Шмыгаль рассказал, что не прекращается реформа Новой украинской школы. И с нового учебного года она начнется в 5-х классах 136 школ Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава правительства Денис Шмыгаль объявил о продлении адаптивного карантина до 1 октября. Причина – рост количества госпитализаций и тяжелых больных COVID-19. При этом Шмыгаль отметил, что ситуация полностью контролируемая, но правильнее будет действовать на опережение.

Ранее "Комментарии" также сообщали о том, что уже есть первые страны, которые признали COVID-сертификаты из Украины. Глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что это Турция, Венгрия, Молдова, Грузия.


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Источник: https://t.me/Denys_Smyhal
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