Шмигаль назвал сумму замороженных российских активов, на которые претендует Украина

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Кравцев Сергей
Время от времени в СМИ возникает вопрос конфискации замороженных российских активов, которые могут пойти на восстановление Украины после войны. Однако уже сейчас ясно, что этот процесс может занять не один год. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью Forbes рассказал на какой стадии этот процесс сейчас.
Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников
Денис Шмигаль объяснил, что репарации можно получить только от страны, которая завершила воевать и признала свою вину или ее вину признал международный суд. То есть страна либо добровольно отдает репарации, либо по решению суда.
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