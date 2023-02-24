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Шмигаль назвал сумму замороженных российских активов, на которые претендует Украина

По приблизительным экспертным подсчетам Киев рассчитывает на 300-500 млрд долларов замороженных российских активов

сегодня, 12:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Время от времени в СМИ возникает вопрос конфискации замороженных российских активов, которые могут пойти на восстановление Украины после войны. Однако уже сейчас ясно, что этот процесс может занять не один год. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью Forbes рассказал на какой стадии этот процесс сейчас.

Шмигаль назвал сумму замороженных российских активов, на которые претендует Украина

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

Денис Шмигаль объяснил, что репарации можно получить только от страны, которая завершила воевать и признала свою вину или ее вину признал международный суд. То есть страна либо добровольно отдает репарации, либо по решению суда.


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"У нас идет война, поэтому оба варианта пока не работают. В настоящее время идет дискуссия на уровне наших международных партнеров по внесению изменений в законодательство, что ускорит процесс передачи замороженных российских активов. Никто затрудняется назвать точную сумму замороженных российских активов. По приблизительным экспертным подсчетам – 300-500 млрд долларов. Это ресурс, на который мы претендуем и должен стать финансовой основой восстановления", – рассказал глава правительства.

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Источник: https://forbes.ua/money/koli-chekati-reformu-uryadu-yak-pokrashchiti-robotu-mitnitsi-shcho-robiti-z-obshukami-u-biznesu-perspektivi-podatkovoi-reformi-ta-de-znayti-groshi-na-vidbudovu-velike-intervyu-denisa-shmigalya-24022023-11936
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