Сергей Лещенко возвращается в Наблюдательный совет "Укрзализныци"

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Антон Рудак
Уволенный накануне вечером член Наблюдательного совета "Укразализныци" Сергей Лещенко возвращается на свой пост. Об этом на своей Facebook-странице сообщает Борислав Береза.
Сергей Лещенко, фото из открытых источников
Бывший нардеп выставил фото с якобы приказом министра инфраструктуры Александра Кубракова. Там говорится о том, что Кабмин предоставляет в Наблюдательный совет "Укрзализныци" представителями государства Сергея Лещенко и Давида Ламджарию.
Некоторые другие нардепы также отреагировали на возможное восстановление Сергея Лещенко в должности. К примеру, нардеп от фракции "Евросолидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале пошутил, что скоро придется принимать отдельный закон о делещенкизации.
Официально пока никто не комментировал такое заявление. В том числе и Лещенко с Кубраковым.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кабмин не продлил контракт с председателем Наблюдательного совета Укрзализныци Шевка Аджунером и еще тремя членами. Свои посты покинут члены Наблюдательного совета Сергей Лещенко, Андреас Мотье и Олег Журавлев. Такое решение принял Кабмин на основании своего распоряжения, издание в июне. Согласно этому распоряжению, им продлили контакты только на три месяца со дня вступления в силу данного распоряжения.
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