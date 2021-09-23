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Сергей Лещенко возвращается в Наблюдательный совет "Укрзализныци"

Кабмин издал приказ о назначении на освободившуюся должность Сергея Лещенко

сегодня, 17:20
Автор:

Антон Рудак

Уволенный накануне вечером член Наблюдательного совета "Укразализныци" Сергей Лещенко возвращается на свой пост. Об этом на своей Facebook-странице сообщает Борислав Береза.

Сергей Лещенко возвращается в Наблюдательный совет "Укрзализныци"

Сергей Лещенко, фото из открытых источников

Бывший нардеп выставил фото с якобы приказом министра инфраструктуры Александра Кубракова. Там говорится о том, что Кабмин предоставляет в Наблюдательный совет "Укрзализныци" представителями государства Сергея Лещенко и Давида Ламджарию.

"Недолго любимый борцун с коррупцией, Офиса президента, был безработным. Видимо, Ермак дал команду и Серёжу Лещенко быстро возвращают на "Укрзализныцю". Какие конкурсы? Какие профессионалы? Какая, нафиг, борьба с коррупцией? Серёжу возвращают на довольствие в "УЗ", где он может все время оправдывать факапы и провалы Ермака и Зеленского. А зарплату ему будем платить мы с вами из своих налогов. В общем, власть в очередной раз показывает, что лоялные репутационные банкроты ей ближе, чем кто-либо. Серёжу поздравляю с тёплым местом, хоть он и абсолютно бесполезен на этом месте Украине", — заявил Борислав Береза.

Некоторые другие нардепы также отреагировали на возможное восстановление Сергея Лещенко в должности. К примеру, нардеп от фракции "Евросолидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале пошутил, что скоро придется принимать отдельный закон о делещенкизации.

Сергей Лещенко возвращается в Наблюдательный совет ”Укрзализныци” - фото 2

Официально пока никто не комментировал такое заявление. В том числе и Лещенко с Кубраковым. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кабмин не продлил контракт с председателем Наблюдательного совета Укрзализныци Шевка Аджунером и еще тремя членами. Свои посты покинут члены Наблюдательного совета Сергей Лещенко, Андреас Мотье и Олег Журавлев. Такое решение принял Кабмин на основании своего распоряжения, издание в июне. Согласно этому распоряжению, им продлили контакты только на три месяца со дня вступления в силу данного распоряжения.


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Источник: https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6874895359203178
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