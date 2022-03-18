Россия запустила новый фейк об украинской армии: как распознать вражескую пропаганду

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Карина Ожерельева
Пропагандисты России распространяют в сети фейк про Вооруженные силы Украины: вроде бы на войну, на передовую бросают неподготовленных бойцов. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделало Министерство обороны Украины.
Хакеры в сети - фото из открытых источников
Минобороны сообщило, что основной инструмент распространения фейковой информации — комментарии в соцсетях, которые пишут "боты" и "тролли". Реже встречаются материалы от информационных агентств.
По информации Минобороны, главными признаками фейковых сообщений являются:
— эмоциональность изложения
— невозможность идентификации автора текста
— подчеркнутая "украинскость"
— применение штампов в стиле распятого мальчика, фраз типа "Обещали подготовку, отправили копать окопы, не стреляли вообще", и т.д.
Командование Сухопутных войск сообщает, что данная информация не соответствует действительности.
Минобороны подчеркнуло, что воевать пушечным мясом без подготовки по принципам "с одной трехлинейкой на троих", "оружие добудешь в бою" и "солдат не надо жалеть, бабы нарожают" всегда было прерогативой русских оккупантов.
Как сообщали ранее "Комментарии", министр иностранных дел Дмитрий Кулеба спрогнозировал два возможных сценария окончания войны.
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