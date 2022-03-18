Россия запустила новый фейк об украинской армии: как распознать вражескую пропаганду

Пропагандисты России распространяют в сети фейк про Вооруженные силы Украины: вроде бы на войну, на передовую бросают неподготовленных бойцов. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделало Министерство обороны Украины.

Хакеры в сети - фото из открытых источников

Минобороны сообщило, что основной инструмент распространения фейковой информации — комментарии в соцсетях, которые пишут "боты" и "тролли". Реже встречаются материалы от информационных агентств.

По информации Минобороны, главными признаками фейковых сообщений являются:

— эмоциональность изложения

— невозможность идентификации автора текста

— подчеркнутая "украинскость"

— применение штампов в стиле распятого мальчика, фраз типа "Обещали подготовку, отправили копать окопы, не стреляли вообще", и т.д.

Командование Сухопутных войск сообщает, что данная информация не соответствует действительности.

"Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины проводит мобилизационные мероприятия взвешенно и грамотно. В подразделения Вооруженных Сил Украины, территориальной обороны, других военных формирований желают записаться добровольцами тысячи украинцев, которые имеют опыт боевых действий. Десятки тысяч желающих мужчин и женщин не имеют такой возможности своей очереди как раз потому, что территориальные центры комплектования (военнослужащие) принимают на службу людей с соответствующей военной специальностью по мере того, как разворачиваются подразделения, все виды их обеспечения", — говорится в сообщении Минобороны.

Минобороны подчеркнуло, что воевать пушечным мясом без подготовки по принципам "с одной трехлинейкой на троих", "оружие добудешь в бою" и "солдат не надо жалеть, бабы нарожают" всегда было прерогативой русских оккупантов.

"К тому же руководящими документами Вооруженных Сил Украины и Сухопутных войск ВС Украины начальникам ОТЦК и СП запрещено призывать граждан, ранее не имевших опыта прохождения военной службы", — добавило Минобороны.

Как сообщали ранее "Комментарии", министр иностранных дел Дмитрий Кулеба спрогнозировал два возможных сценария окончания войны.

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