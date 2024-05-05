logo

BTC/USD

63989.40

ETH/USD

3139.70

LTC/USD

81.32

USD/UAH

39.85

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика кабмин Рейтинг министерств Украины по информированию о своей деятельности
commentss НОВОСТИ Все новости

Рейтинг министерств Украины по информированию о своей деятельности

Отсутствие новостей о деятельности, признак того, что министерства не показывают свою работу перед общественностью или вообще не функционируют.

сегодня, 07:55
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Премьер-министр Денис Шмыгаль в начале марта сообщил, что в Украине уменьшится количество министерств. Из существующих 19 министерств планируют оставить 15-16. Одним из показателей деятельности министерства есть новости на их сайтах. Если министерство не публикует новости, вероятно, ему не о чем отчитываться о своей работе. Портал "Комментарии" составил рейтинг активности министерств и выяснил, какие из них практически не ведут свою деятельность.

Рейтинг министерств Украины по информированию о своей деятельности

Здание Правительства. Фото из открытых источников

На основе трех месяцев 2024 года (январь, февраль март) было проанализировано 19 министерств Украины по их информированию населения о своей деятельности в разделе новости. Самым активным министерством оказалось Министерство внутренних дел, опубликовавшее 1073 новости за первые три месяца года, а самым инертным – Минстратегпром, со всего 25 новостями за 91 день.

Рейтинг министерств Украины по информированию о своей деятельности - фото 2

Активность министерств в информировании общественности

Наиболее активные министерства Украины

Министерство внутренних дел оказалось лидером по информированию своей деятельности — 1073 новости, или почти 12 новостей ежедневно. Основная масса новостей касается обстоятельств, связанных с войной в Украине: документирование последствий обстрелов, количества жертв и пострадавших, разоблачение коллаборантов, деятельность нацгвардейцев на фронте, а также информация об объявлении подозрений, разоблачении коррупционеров, новости об обезвреживании коррупционных схем и комментарии главы МВД Игоря Клименко.

Министерство здравоохранения на второй позиции по количеству новостей в первые три месяца 2024 года. Чаще всего Минздрав информирует общественность на своем портале о международном сотрудничестве, закупке лекарств, восстановлении заведений, пострадавших из-за российской агрессии. Кроме того, Министерство здравоохранения сообщает население о психическом здоровье, вакцинации, туберкулезе, ковиде и других болезнях.

Министерство обороны информирует общественность в среднем 3-4 новостями каждый день, а за три первых месяца года это около 333 новости. Основными темами о которых пишет Минобороны, касаются боевых потерь российских сил, международного сотрудничества, помощи партнеров, информации о закупках оружия, военной техники и других товаров, а также о вакансиях в Силах обороны.

Среди активных министерств можно выделить Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Министерство образования и науки и Министерство экономики, которые ежедневно в среднем сообщают о своей деятельности тремя новостями.

Наименее активны министерства Украины

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности оказалось наименее эффективным в информировании своей работы, публикуя одну новость раз в четыре дня, а за первые три месяца 2024 года было опубликовано только 25 новостей. Минстратегпром сообщал об оборонной промышленности, сертификации техники, международном сотрудничестве и помощи.

Министерство социальной политики за первые 91 день 2024 опубликовало 111 новостей о своей деятельности. С таким показателем Минсоцполитики занимает предпоследнее место. Обычно министерство информирует о выплатах для ВПЛ, ветеранах, объясняет, как оформить пенсию и другие социальные выплаты, а также содержит интервью и комментарии министра социальной политики Оксаны Жолнович.

Министерство аграрной политики и продовольствия также одно из менее активных министерств с показателем 119 новостей. Чаще всего на портале министерства появляются новости о государственной поддержке, международном сотрудничестве, земельных отношениях, переговорах с представителями Польши и изменениях в законодательстве.

Если министерства неактивны, тогда остается вопрос, за что их руководителям платят миллионную зарплату. Например, министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, чье министерство оказалось третьим худшим по активности, получил в прошлом году за свою работу 971,5 тыс. гривен. А в апреле НАБУ ему вручило подозрение относительно сделок с землей на 500 млн гривен.

Министр социальной политики Оксана Жолнович за "активность" своего министерства в прошлом году получила 1,15 млн гривен. Глава Минстратегпрома Александр Камышин заработал 890 тыс. гривен, несмотря на то, что его министерство в разы менее активно по сравнению с другими.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о годовых зарплатах всех министров Украины за 2023 год.

Также "Комментарии" писал, что украинцы определили, какие министерства хотели бы сократить.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости