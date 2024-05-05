Рейтинг министерств Украины по информированию о своей деятельности

Премьер-министр Денис Шмыгаль в начале марта сообщил, что в Украине уменьшится количество министерств. Из существующих 19 министерств планируют оставить 15-16. Одним из показателей деятельности министерства есть новости на их сайтах. Если министерство не публикует новости, вероятно, ему не о чем отчитываться о своей работе. Портал "Комментарии" составил рейтинг активности министерств и выяснил, какие из них практически не ведут свою деятельность.



Здание Правительства. Фото из открытых источников

На основе трех месяцев 2024 года (январь, февраль март) было проанализировано 19 министерств Украины по их информированию населения о своей деятельности в разделе новости. Самым активным министерством оказалось Министерство внутренних дел, опубликовавшее 1073 новости за первые три месяца года, а самым инертным – Минстратегпром, со всего 25 новостями за 91 день.





Активность министерств в информировании общественности

Наиболее активные министерства Украины

Министерство внутренних дел оказалось лидером по информированию своей деятельности — 1073 новости, или почти 12 новостей ежедневно. Основная масса новостей касается обстоятельств, связанных с войной в Украине: документирование последствий обстрелов, количества жертв и пострадавших, разоблачение коллаборантов, деятельность нацгвардейцев на фронте, а также информация об объявлении подозрений, разоблачении коррупционеров, новости об обезвреживании коррупционных схем и комментарии главы МВД Игоря Клименко.

Министерство здравоохранения на второй позиции по количеству новостей в первые три месяца 2024 года. Чаще всего Минздрав информирует общественность на своем портале о международном сотрудничестве, закупке лекарств, восстановлении заведений, пострадавших из-за российской агрессии. Кроме того, Министерство здравоохранения сообщает население о психическом здоровье, вакцинации, туберкулезе, ковиде и других болезнях.

Министерство обороны информирует общественность в среднем 3-4 новостями каждый день, а за три первых месяца года это около 333 новости. Основными темами о которых пишет Минобороны, касаются боевых потерь российских сил, международного сотрудничества, помощи партнеров, информации о закупках оружия, военной техники и других товаров, а также о вакансиях в Силах обороны.

Среди активных министерств можно выделить Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Министерство образования и науки и Министерство экономики, которые ежедневно в среднем сообщают о своей деятельности тремя новостями.

Наименее активны министерства Украины

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности оказалось наименее эффективным в информировании своей работы, публикуя одну новость раз в четыре дня, а за первые три месяца 2024 года было опубликовано только 25 новостей. Минстратегпром сообщал об оборонной промышленности, сертификации техники, международном сотрудничестве и помощи.

Министерство социальной политики за первые 91 день 2024 опубликовало 111 новостей о своей деятельности. С таким показателем Минсоцполитики занимает предпоследнее место. Обычно министерство информирует о выплатах для ВПЛ, ветеранах, объясняет, как оформить пенсию и другие социальные выплаты, а также содержит интервью и комментарии министра социальной политики Оксаны Жолнович.

Министерство аграрной политики и продовольствия также одно из менее активных министерств с показателем 119 новостей. Чаще всего на портале министерства появляются новости о государственной поддержке, международном сотрудничестве, земельных отношениях, переговорах с представителями Польши и изменениях в законодательстве.

Если министерства неактивны, тогда остается вопрос, за что их руководителям платят миллионную зарплату. Например, министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, чье министерство оказалось третьим худшим по активности, получил в прошлом году за свою работу 971,5 тыс. гривен. А в апреле НАБУ ему вручило подозрение относительно сделок с землей на 500 млн гривен.

Министр социальной политики Оксана Жолнович за "активность" своего министерства в прошлом году получила 1,15 млн гривен. Глава Минстратегпрома Александр Камышин заработал 890 тыс. гривен, несмотря на то, что его министерство в разы менее активно по сравнению с другими.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о годовых зарплатах всех министров Украины за 2023 год.

Также "Комментарии" писал, что украинцы определили, какие министерства хотели бы сократить.