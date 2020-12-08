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Рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса зарегистрировала в Раде два законопроекта

Проекты нормативных актов будут рассмотрены в ближайшее время

сегодня, 20:52
Автор:

Дмитрий Симоненко

Как сообщила заместитель руководителя рабочей группы Верховной Рады в высшем суде Украины Ольга Совгиря на своей странице в Фейсбуке, рабочая группа парламента по урегулированию конституционного кризиса подала для первого чтения два проекта законов, которые созданы с целью восстановления механизма борьбы с коррупцией и особенностей привлечения к административной ответственности судей, в том числе судей КСУ.

Рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса зарегистрировала в Раде два законопроекта

Чиновница подчеркивает, что законопроекты призваны привести действующее законодательство к тому состоянию, который действовал до принятия скандального решения Конституционным Судом 27 октября этого года. Кроме того, нормативными актами вводится особое регулирование контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства судьями и судьями Конституционного Суда.

Рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса зарегистрировала в Раде два законопроекта - фото 2

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что представители Европейского союза обратились к правительству Украины с напоминанием о необходимости решения конституционного кризиса, вызванного решением КСУ об отмене уголовной ответственности за ложь чиновников в декларациях.

Кроме того, порталу стало известно, что в Украине планируют наказывать за применение пластиковых упаковок. Экологический комитет рекомендует парламенту целиком и полностью запретить их использование. В законопроекте прописано, что запрету подлежат сверхлегкие пластиковые пакеты; легкие пластиковые пакеты, толщиной до 50 мкм; пластиковые пакеты, которые разлагаются на оксобиоматериалы. В то же время, для упаковки мясных и рыбных продуктов, а также круп, муки и сахара, будут введены в обращение пластиковые пакеты размером не более 22,5х34,5х45см.


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Источник: https://www.facebook.com/olga.sovgiria/posts/3478909968892838
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