logo
Русский Українська

BTC/USD

36649.68

ETH/USD

2472.82

LTC/USD

165.60

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика кабмин Премьер-министр Украины назвал экономическое оружие Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

Премьер-министр Украины назвал экономическое оружие Кремля

Со слов Дениса Шмыгаля, это оружие РФ будет использовать против Украины, Европы и США

сегодня, 10:15
Автор:

Елизавета Черных

Украинская сторона будет настаивать на остановке строительства "Северного потока-2". Со слов главы правительства нашей страны Дениса Шмыгаля, газопровод является экономическим оружием Кремля. Об этом премьер заявил в комментарии изданию "РБК-Украина". 

Премьер-министр Украины назвал экономическое оружие Кремля

Денис Шмыгаль - фото из открытых источников

Кроме того, премьер-министр уверен, что это "оружие" Российская Федерация будет использовать против Украины, Европы и Соединенных Штатов Америки. 

"Во-первых, санкции США все еще могут быть возвращены. Во-вторых, мы боремся не одни. Целый ряд европейских стран выступает против достройки", — заявил Денис Шмыгаль. 

Напомним, что остановка транзита газа из Российской Федерации приведет Украину к потере не менее 1,5 млрд долларов в год. Отмечается, что в Кремле сделали заявление о том, что постройку газопровода "Северный поток-2" планируют завершить уже в 2021 году. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что вопрос запуска скандально известного газопровода "Северный поток-2" (СП-2) снова стал источником проблем для Украины. Все дело в том, что, по словам Госсекретаря США Энтони Блинкена, представители украинской власти якобы были проинформированы о вероятном ослаблении санкций против СП-2. Именно поэтому в американском политикуме весьма удивлены последующими заявлениями президента Владимира Зеленского. Эксперты объяснили, кто же действительно "хитрит" в этой ситуации. Специалисты предположили, чем Запад может подсластить Украине горькую пилюлю запуска СП-2 (ведь это, судя по всему, дело уже решенное). Также журналисты узнали, какие действия следует предпринять Украине.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/shmygal-nazval-severnyy-potok-2-ekonomicheskim-1623303854.html
Теги:
comments

Обусуждения

Ігор

сегодня, 12:15

Економічна зброя Кремля це корумповані, продажні "патріоти" та олігархічна хунта. Повністю безправне суспільство, яке не може вплинути на корумповані державні термітники. Достатньо згадати, як у 2005 році Порошенко погрожував Олександру Зінченко за сміливе викриття корупції. Всі продажні "патріоти" мовчали, як і всі країна. Вони були зайняті влаштуванням на держпосади кумів, любих друзів з Партії Регіонів, Рошену, Кварталу, ... . Не дивно, що ми вже на 70 років відстали від Польщі.

Валентин

сегодня, 09:45

Идиот.... Поэтому, мы обречены на деградацию, во всех смыслах. А в конце, все равно проиграем. Карлики ума и совести, 30 лет правят Украиной. Падение, во всех областях экономики и общества. ЖАХ !!!

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ