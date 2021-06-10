Премьер-министр Украины назвал экономическое оружие Кремля

Украинская сторона будет настаивать на остановке строительства "Северного потока-2". Со слов главы правительства нашей страны Дениса Шмыгаля, газопровод является экономическим оружием Кремля. Об этом премьер заявил в комментарии изданию "РБК-Украина".

Денис Шмыгаль - фото из открытых источников

Кроме того, премьер-министр уверен, что это "оружие" Российская Федерация будет использовать против Украины, Европы и Соединенных Штатов Америки.

"Во-первых, санкции США все еще могут быть возвращены. Во-вторых, мы боремся не одни. Целый ряд европейских стран выступает против достройки", — заявил Денис Шмыгаль.

Напомним, что остановка транзита газа из Российской Федерации приведет Украину к потере не менее 1,5 млрд долларов в год. Отмечается, что в Кремле сделали заявление о том, что постройку газопровода "Северный поток-2" планируют завершить уже в 2021 году.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что вопрос запуска скандально известного газопровода "Северный поток-2" (СП-2) снова стал источником проблем для Украины. Все дело в том, что, по словам Госсекретаря США Энтони Блинкена, представители украинской власти якобы были проинформированы о вероятном ослаблении санкций против СП-2. Именно поэтому в американском политикуме весьма удивлены последующими заявлениями президента Владимира Зеленского. Эксперты объяснили, кто же действительно "хитрит" в этой ситуации. Специалисты предположили, чем Запад может подсластить Украине горькую пилюлю запуска СП-2 (ведь это, судя по всему, дело уже решенное). Также журналисты узнали, какие действия следует предпринять Украине.









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