Премьер-министр Украины назвал экономическое оружие Кремля

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Елизавета Черных
Украинская сторона будет настаивать на остановке строительства "Северного потока-2". Со слов главы правительства нашей страны Дениса Шмыгаля, газопровод является экономическим оружием Кремля. Об этом премьер заявил в комментарии изданию "РБК-Украина".
Денис Шмыгаль - фото из открытых источников
Кроме того, премьер-министр уверен, что это "оружие" Российская Федерация будет использовать против Украины, Европы и Соединенных Штатов Америки.
Напомним, что остановка транзита газа из Российской Федерации приведет Украину к потере не менее 1,5 млрд долларов в год. Отмечается, что в Кремле сделали заявление о том, что постройку газопровода "Северный поток-2" планируют завершить уже в 2021 году.
Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что вопрос запуска скандально известного газопровода "Северный поток-2" (СП-2) снова стал источником проблем для Украины. Все дело в том, что, по словам Госсекретаря США Энтони Блинкена, представители украинской власти якобы были проинформированы о вероятном ослаблении санкций против СП-2. Именно поэтому в американском политикуме весьма удивлены последующими заявлениями президента Владимира Зеленского. Эксперты объяснили, кто же действительно "хитрит" в этой ситуации. Специалисты предположили, чем Запад может подсластить Украине горькую пилюлю запуска СП-2 (ведь это, судя по всему, дело уже решенное). Также журналисты узнали, какие действия следует предпринять Украине.
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Ігор
сегодня, 12:15
Економічна зброя Кремля це корумповані, продажні "патріоти" та олігархічна хунта. Повністю безправне суспільство, яке не може вплинути на корумповані державні термітники. Достатньо згадати, як у 2005 році Порошенко погрожував Олександру Зінченко за сміливе викриття корупції. Всі продажні "патріоти" мовчали, як і всі країна. Вони були зайняті влаштуванням на держпосади кумів, любих друзів з Партії Регіонів, Рошену, Кварталу, ... . Не дивно, що ми вже на 70 років відстали від Польщі.
Валентин
сегодня, 09:45
Идиот.... Поэтому, мы обречены на деградацию, во всех смыслах. А в конце, все равно проиграем. Карлики ума и совести, 30 лет правят Украиной. Падение, во всех областях экономики и общества. ЖАХ !!!