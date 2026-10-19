Премьер Корецкий раскрыл, что происходит с Украиной перед зимой: какой план у РФ по энергетике

С начала работы правительства Сергея Корецкого, назначенного премьер-министром 16 июля, российские войска нанесли 2147 ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом глава Кабмина рассказал в интервью BBC News Украина 19 октября.

Сергей Корецкий. Фото: из открытых источников

По словам премьера, за весь этот период не было ни одного дня без атак на энергетику. Их интенсивность значительно превышает показатели прошлого года, а с приближением холодов удары стали еще чаще. Наиболее уязвимым звеном остается система передачи электроэнергии.

Отдельные объекты, включая трансформаторы, можно защитить специальными сооружениями. Однако обеспечить полноценную физическую защиту тысяч километров линий электропередачи и крупных распределительных устройств практически невозможно.

Чтобы снизить последствия возможных разрушений, Украина совместно с международными партнерами формирует запасы резервного оборудования. Они позволяют оперативно заменять поврежденные установки, трансформаторы и отдельные комплектующие. Запасы постоянно пополняются, поскольку масштаб повреждений заранее предсказать нельзя.

Тем временем энергетики, коммунальные службы и спасатели ГСЧС восстанавливают инфраструктуру после каждого обстрела. Параллельно специалисты укрепляют защиту объектов, иногда работая непосредственно под угрозой новых ударов.

Корецкий считает, что именно подготовка к зиме и реализация планов энергетической устойчивости позволили избежать масштабного коллапса системы. Эти меры инициировал президент Украины, а соответствующие планы утвердил СНБО.

"Если бы такое количество ударов пришлось по незащищенной инфраструктуре, то без света и воды мы остались бы гораздо раньше", — заявил премьер.

Правительство намерено продолжить укрепление энергетических объектов, развивать распределенную резервную генерацию и поддерживать необходимый запас оборудования. Однако дальнейшая устойчивость системы будет зависеть не только от восстановления повреждений, но и от способности страны оперативно реагировать на новые атаки.

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