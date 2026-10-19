Прем'єр Корецький розкрив, що відбувається з Україною перед зимою: який план у РФ по енергетиці

З початку роботи уряду Сергія Корецького, призначеного прем'єр-міністром 16 липня, російські війська завдали 2147 ударів по енергетичній інфраструктурі України. Про це глава Кабміну розповів в інтерв'ю ВВС News Україна 19 жовтня.

Сергій Корецький. Фото: із відкритих джерел

За словами прем’єра, за весь цей період не було жодного дня без атак на енергетику. Їхня інтенсивність значно перевищує показники минулого року, а з наближенням холодів удари стали ще частіше. Найбільш уразливою ланкою залишається система передачі електроенергії.

Окремі об'єкти, включаючи трансформатори, можна захистити спеціальними спорудами. Проте забезпечити повноцінний фізичний захист тисяч кілометрів ліній електропередачі та великих розподільчих пристроїв практично неможливо.

Щоб зменшити наслідки можливих руйнувань, Україна спільно з міжнародними партнерами формує запаси резервного обладнання. Вони дозволяють оперативно замінювати пошкоджені установки, трансформатори та окремі комплектуючі. Запаси постійно поповнюються, оскільки масштаб пошкоджень заздалегідь передбачити не можна.

Тим часом енергетики, комунальні служби та рятувальники ДСНС відновлюють інфраструктуру після кожного обстрілу. Паралельно фахівці зміцнюють захист об'єктів, іноді працюючи безпосередньо під загрозою нових ударів.

Корецький вважає, що саме підготовка до зими та реалізація планів енергетичної стійкості дозволили уникнути масштабного колапсу системи. Ці заходи ініціював президент України, а відповідні плани затвердила РНБО.

"Якби така кількість ударів припала по незахищеній інфраструктурі, то без світла і води ми залишилися б набагато раніше", — заявив прем'єр.

Уряд має намір продовжити зміцнення енергетичних об'єктів, розвивати розподілену резервну генерацію та підтримувати необхідний запас обладнання. Однак подальша стійкість системи залежатиме не лише від відновлення пошкоджень, а й від здатності країни оперативно реагувати на нові атаки.

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