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Россия пытается устроить Украине блэкаут перед зимой: Зеленский раскрыл масштаб удара по энергетике

За ночь российские войска применили более 320 ударных беспилотников и ракеты, атаковав свыше 15 объектов генерации и передачи электроэнергии

17 октября 2026, 12:20
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Кравцев Сергей

Россия нанесла один из крупнейших ударов по энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь перегрузить возможности восстановления перед наступлением зимы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в социальных сетях.

Россия пытается устроить Украине блэкаут перед зимой: Зеленский раскрыл масштаб удара по энергетике

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По его словам, под атакой оказались более 15 важных объектов генерации и передачи электроэнергии в разных регионах страны. Наиболее сложная ситуация сложилась в Луцке, Ровно, Житомире, Виннице, Шепетовке, Славуте и Нетешине. Удары также пришлись по энергетической инфраструктуре Харьковской, Киевской, Днепропетровской и других областей.

Зеленский сообщил, что с 19:00 предыдущего дня до 07:00 утра российские войска применили более 320 реактивных и бензиновых ударных беспилотников типа "Шахед", барражирующие боеприпасы, крылатые и баллистические ракеты. Несмотря на работу украинской противовоздушной обороны, массовость и непрерывность атак привели к серьезным последствиям.

По словам президента, энергетические компании и экстренные службы уже задействовали необходимые ресурсы для восстановления электроснабжения. Работы продолжаются в нескольких регионах одновременно.

Глава государства подчеркнул, что Россия стремится распределить удары таким образом, чтобы максимально истощить украинские резервы и замедлить ремонт поврежденных объектов.

Отдельно Зеленский обратился к американским партнерам, раскритиковав решение Вашингтона не применять предусмотренные законом Линдси Грэма санкционные меры против России. По его мнению, ослабление экономического давления лишь поощряет Кремль продолжать войну.

Президент также сообщил о подготовленных новых пакетах поддержки со стороны европейских партнеров.

Зеленский предупредил, что цель российских атак – оставить миллионы украинцев без электричества и отопления непосредственно перед зимой. Поэтому, подчеркнул он, Украине необходимы не только ремонтная помощь и средства ПВО, но и усиление международного давления на Москву.

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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21410
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