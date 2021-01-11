Предыдущий руководящий состав МОН был худшим за все годы независимости, — педагог

Сегодня екс-чиновники Минобразования критикуют новое руководства ведомства. Но конструктива в этой критике — никакого, говорит заместитель директора столичной школы №23, эксперт по вопросам образования Владимир Онацкий.



По его словам, предыдущему руководству МОН вообще стоило бы помолчать, ведь команда, которая работала до Шкарлета, была худшей за все годы независимости Украины.



"Вот госпожа Совсун (нардеп от фракции "Голос", бывшая первая заместитель министра образования и науки Инна Совсун — ред). и ее поведение. Это же не добавляет ей никаких бонусов. И педагоги хорошо помнят, как она работала в должности заместителя министра.

Она, хотя и пришла в сложный период (когда произошла Революция достоинства), но ничего конструктивного не принесла. Скажу вам, опираясь на свой многолетний опыт работы в образовании — тот состав министерства был худший за все годы независимости Украины", — сказал Онацкий.

Эксперт добавляет, что критика кого и чего угодно должна иметь объективное основание.



"А работу министра нужно оценивать, опираясь на фактаж", — добавил он.



Как известно, министром образования и науки Украины в конце прошлого года Рада назначила Сергея Шкарлета. "За" проголосовали 226 народных депутатов.



С тех пор представители предыдущего руководства МОН из партии "Голос" заявили, что будут добиваться отставки новоназначенного руководителя. Обвиняют его в попытках отмены ВНО и 12-летнего образования, хотя ни первого, ни второго Шкарлет ни разу не предлагал.



Ранее "Комментарии" сообщали, что экс-министр образования Анна Новосад, которой не хватало 36 тыс грн зарплаты, на самом деле получала вдвое больше.



Критиковать нынешний состав МОН пока не следует, считают педагоги. Фото: УНИАН

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