Новосад, которой не хватало 36 тыс зарплаты, на самом деле получала в МОН в два раза больше

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Татьяна Лозовенко
Экс-министр образования Анна Новосад, которая жаловалась на низкую зарплату в 36 тысяч, подавала электронные декларации с большими доходами. Об этом пишет Вголос.
Фото: Анна Новосад; liga.net
В декларации за 2018 год Новосад указала, что получила 740 тысяч грн. В этом же документе она отметила, что ее новый автомобиль "Тайота Ярис" стоит всего 25 тысяч грн, то есть 980 долларов (по курсу 2018 года). В декларации не указано никакой информации о денежных накоплениях. В документе за 2019 год Новосад декларирует доход 493 020 грн (9 месяцев работы в директорате) и еще 269 785 грн за 4 месяца на должности министра.
Согласно электронным декларациям, Новосад получала 60 тысяч грн в месяц на должности генерального директора Директората. Ранее экс-министр заявляла, что зарабатывает всего 36 тысяч грн, которых ей не хватает.
Такой вывод подтверждает и декларация за 2020 год, которую Новосад подала перед увольнением 4 марта, где указаны 115 138 грн заработной платы (около 55 тысяч грн/мес). Кроме того, экс-министр упоминает 4 других банковских счета, о которых нет информации.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Анна Новосад назвала свою зарплату несоизмеримой с потребностями киевлянки.
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