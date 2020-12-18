Новые министры: каковы перспективы Шкарлета и Левченко

Верховная Рада назначила двух новых министров (образования – Сергей Шкарлет, а также аграрной политики и продовольствия – Роман Лещенко). И "прокатила" назначение Юрия Витренко первым вице-премьером — министром энергетики Украины. При этом назначение Шкарлета вызвало массу вопросов, а Витренко "слуги" хотят попробовать назначить еще раз. Украинские эксперты оценили произведенные назначения и перспективы Шкарлета, Лещенко и Витренко.

"Идет борьба за деньги, а не за принципы"

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков подчеркивает, что в образовании у нас — война между активистами транснациональных корпораций и теми, кто хочет осваивать образовательный бюджет сами, без иностранцев.

"Идет борьба за деньги, а вовсе не за какие-то принципы, — отмечает эксперт. — Если бы против Сергея Шкарлета не возникла тема плагиата, то нашлось бы еще что-то (но все равно с обвинением в плагиате надо разобраться и поставить публичную точку). Шкарлет имеет опыт менеджемента в образовании. Весь вопрос — сможет ли он выстроить свою кадровую вертикаль и найти общий язык с ректорами влиятельных ВУЗов".

Эксперт напоминает, что Роман Лещенко заходил на должность аграрного министра на волне антикоррпционного скандала. На прошлой неделе стало известно, что НАБУ и САП разоблачили "на горячем" двух человек, которые пытались подкупить Лещенко, бывшего на тот момент председателем Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Он якобы сам сообщил об этом антикоррупционерам.

"Полагаю, этот скандал не последний в его деятельности, потому что рынок земли – это суперострая и суперлакомая тема. Если у министра Лещенко сложатся отношения с главой ОП Андреем Ермаком, то он эту тему оседлает. Не сложатся – у нас будет новый аграрный министр, благо отдельное министерство к этому времени уже заработает", — прогнозирует Александр Кочетков.

То, что Юрий Витренко не получил должность с первого раза, ничего не значит, уверен аналитик.

"Он сам – опытный и тертый, да и его, как клевещут, старший партнер Игорь Коломойский умеет разыгрывать многоходовки. Полагаю, что скорое новое голосование по Витренко будет успешным. И вот тогда начнется главное – борьба новоназначенного вице-премьера с руководством Нафтогаза и заодно с действующим премьером. Борьба на выживание, в которую втянется и ОП на стороне Витренко, а также МВФ и прочие внешние партнеры — на стороне Андрея Коболева. И с трудом верится, что о бедах нашей энергетики и о грабительских коммунальных тарифах в этой схватке за большие деньги кто-то вспомнит", — резюмирует Александр Кочетков.

"Зеленский верит в премьер-министра"

Политолог, генеральный директор Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник считает, что новые назначения в Кабмин следует рассматривать через призму того, что Зеленский верит в премьера. И в мнение тех финансово-промышленных групп, которые стоят за Шмыгалем.

"Если бы Зеленский не верил в Шмыгаля, не было бы таких назначений. Зачем же идти на репутационные риски, назначая людей в Кабмин, который должен скоро уйти? Соответственно, эти назначения говорят о том, что действующий премьер пробудет на посту еще как минимум полгода. А то и до конца следующего года", — отмечает Николай Мельник.

По его словам, попытка назначить Витренко была негативно воспринята Ахметовым, как и всей группой ДТЭК. И они, предполагает эксперт, надавили на определенных избранников, чтобы те не поддерживали данную кандидатуру.

"Для кого-то он был неприемлем из-за определенных идеологических составляющих (как для тех же представителей "Голоса"), а у ряда "слуг" была ориентация на определенного олигарха и возможно финансовое стимулирование, чтобы они не поддерживали это назначение", — считает политолог.

Комментируя назначение Шкарлета (226 голосов – минимально возможное, из-за чего до сих пор спорят о возможности "кнопкодавства"), Николай Мельник отметил, что тот точно сильнее как управленец и министр по сравнению с предшественницей Анной Новосад. Напомним, что она руководила Минобразования с 29 августа 2019-го по 4 марта 2020-го. Отметилась рядом скандалов, в том числе по поводу её поста в Facebook, где она в относительно коротком тексте на украинском языке сделала более 10 ошибок.

"Правительство Гончарука приучило Зеленского к тому, что если ты назначаешь человека на пост — и он потом создает проблемы, эти проблемы рано или поздно будут твоими. Думаю, у Зеленского просчитали все риски с Шкарлетом. И решили, что "пожаров" от него будет куда меньше, чем от кого-то другого", — подчеркивает политолог.

Что касается Романа Лещенко, то Николаю Мельнику кажется удивительным назначать министром человека, который недавно фигурировал в коррупционном скандале.

"Но если человека назначают, несмотря на коррупционные скандал вокруг, значит, имеется достаточно сильное лобби, — акцентирует эксперт. — Скорее всего, речь о тех, кто заинтересован в будущей земельной реформе, в том числе в перепродаже государственной земли. Возможно, это люди из категории управленцев, депутатов, которых у нас называют "соросятами"".

Как сообщал портал "Комментарии", за назначение полноценным министром образования и науки Украины проголосовало 226 народных депутата, однако присягу Шкарлету пришлось принимать под крики "Ганьба", которые доносились из уст членов партии "Голос". Как было известно ранее, профильный комитет Верховной рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру временно исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета на министерскую должность. За назначение Романа Лещенко на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины проголосовали 242 народных депутата в зале парламента. Его кандидату представил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.





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