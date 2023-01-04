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Правительство планирует провести пенсионную реформу в 2023 году

Создание второго уровня пенсионного накопления в Украине – перезрелый вопрос

сегодня, 10:10
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Автор:

Давиденко Евгения

Внедрение обязательного пенсионного накопления и реформа Фондового рынка и рынка капиталов — среди ключевых приоритетов работы Кабинета министров на текущий год. Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.

Правительство планирует провести пенсионную реформу в 2023 году

Фото: https://pixabay.com/


Он отметил, что проблема с наполнением Пенсионного фонда уже много лет существует в Украине, однако война обострила ее еще больше.


“Работоспособного населения становится меньше, количество пенсионеров увеличивается. Война сделала ситуацию критичной. Реформа заключается в том, что у всех трудоустроенных украинцев будут свои пенсионные накопительные счета", — сказал Денис Шмыгаль.


Он отметил, что по замыслу средства будут аккумулироваться из трех источников: вклад работодателей, вклад государства на паритетных с работодателем началах и добровольные взносы граждан. Таким образом, удастся обеспечить украинцев "достойной" пенсией.


Ранее "Комментарии" спросили экономистов, подходящее ли время для внедрения второго уровня пенсионной системы — обязательных накопительных пенсий. По мнению экономиста Олега Пендзина, эта реформа не ко времени. Она ведь реализуется в стабильных экономиках, где инфляция не превышает 1% годовых, а в Украине этот показатель 28%. Кроме того, в стране нет финансовых инструментов, позволяющих сохранить и приумножить вложенные деньги. Иной точки зрения экономист Игорь Бураковский. По его мнению, в проведении этой реформы многое зависит от политической воли. Эта проблема перезрела, ее нужно решать, констатирует экономист.


Как известно, в Раде есть законопроект "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" №2683, предусматривающий установление обязательного участия в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими 55 лет. Согласно ему, работодатели и наемные работники будут поровну платить: 1% размера заработной платы — в первый год введения второго уровня пенсионных накоплений, 1,5% — во второй, 2% — в третьий и последующие годы. Размер единого социального взноса будет оставаться неизменным. Сохранение средств человека будет гарантировано государством.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/pensiina-reforma-peredbachaie-shcho-vsi-pratsevlashtovani-ukraintsi-matymut-svoi-pensiini-nakopychuvalni-rakhunky-premier-ministr
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