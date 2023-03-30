Правительственные кадровые ротации: Кто остался без портфеля

Украинское правительство продолжает кадровые изменения. В четверг, 30 марта, проголосовали очередные увольнения-назначения. Об этом говорится в сообщении представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука, пишут "Комментарии".



Правительство провело кадровые ротации в МОН, Минздраве и Фонде госимущества

В частности, Кабмин уволил Андрея Витренко с должности первого заместителя министра образования и науки Украины, а затем назначил его заместителем министра образования и науки Украины.

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Кроме того, Дениса Шугалия уволили с должности заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации и назначили его первым заместителем председателя ФГИУ.

Также Кабмин уволил:

- Ирину Микичак с должности замминистра здравоохранения Украины.

- Ярему Дуля – с должности заместителя председателя Государственной службы Украины по труду.

Напомним, "Комментарии" писали, могут ли помочь кадровые перестановки. Ряд увольнений из Минобороны показал готовность власти к радикальным решениям. Первым заместителем министра обороны Украины может на период военного положения стать действующий военный. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. В свою очередь, действующий глава Минобороны Алексей Резников, критикуемый после ряда коррупционных скандалов в МО, без уточнения фамилий анонсировал кадровые и структурные изменения в министерстве.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в начале февраля Кабинет министров уволил главу Государственной Таможенной службы Украины и его заместителей.

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