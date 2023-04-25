logo

BTC/USD

28953.76

ETH/USD

1902.19

LTC/USD

88.99

USD/UAH

37.65

EUR/UAH

41.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика кабмин Повышение тарифов на электроэнергию: какое решение принял Кабмин
commentss НОВОСТИ Все новости

Повышение тарифов на электроэнергию: какое решение принял Кабмин

Правительство решило оставить в силе старый тариф

25 апреля 2023, 15:37
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

В правительстве решили продлить действие тарифов на электроэнергию для населения еще на месяц – до конца мая. Как передает портал "Комментарии", о таком решении сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

Повышение тарифов на электроэнергию: какое решение принял Кабмин

Тарифы. Фото из открытых источников

"Правительство продлевает льготную цену на электроэнергию для населения еще на месяц", — заявил глава правительства.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Отметим, напомним, правительство Украины решило сохранить действующие тарифы на электроэнергию до 30 апреля. Сейчас население платит 1,44 гривны за кВт/ч, если потребляется менее 250 кВт/ч в месяц и 1,68 гривен за кВт/ч, если потребляется более 250 кВт/ч в месяц.

В то же время глава НКРЭКУ Константин Ущаповский заявил, что в правительстве рассматривают два варианта повышения тарифа: до 2,40 гривен и до 2,80 гривен за 1 кВт/ч

Читайте также на портале "Комментарии" — тарифы на электроэнергию для населения в Украине могут вырасти вдвое, для бизнеса – на треть. Почему это нужно (не нужно) делать? Какие могут быть последствия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам. 

Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине уже больше года идет полномасштабная война, но, как оказывается, самые состоятельные люди Украины не так сильно потеряли за 2022 год, как это произошло в том же 2020 году, когда активно распространялась пандемия коронавируса. Кроме того, компания одного из самых богатых людей Украины Рината Ахметова ДТЭК неплохо зарабатывает, взвинчивая цены на электроэнергию и зарабатывая по очень похожей схеме, как в свое время зарабатывал Игорь Коломойский, контролируя "Центрэнерго". Эксперты рассказали изданию "Комментарии", почему такие махинации возможны, когда наша страна буквально борется за выживание, а также – какой должна быть реакция?




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/5067
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!