Повышение тарифов на электроэнергию: какое решение принял Кабмин

В правительстве решили продлить действие тарифов на электроэнергию для населения еще на месяц – до конца мая. Как передает портал "Комментарии", о таком решении сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

Тарифы. Фото из открытых источников

"Правительство продлевает льготную цену на электроэнергию для населения еще на месяц", — заявил глава правительства.

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Отметим, напомним, правительство Украины решило сохранить действующие тарифы на электроэнергию до 30 апреля. Сейчас население платит 1,44 гривны за кВт/ч, если потребляется менее 250 кВт/ч в месяц и 1,68 гривен за кВт/ч, если потребляется более 250 кВт/ч в месяц.

В то же время глава НКРЭКУ Константин Ущаповский заявил, что в правительстве рассматривают два варианта повышения тарифа: до 2,40 гривен и до 2,80 гривен за 1 кВт/ч

Читайте также на портале "Комментарии" — тарифы на электроэнергию для населения в Украине могут вырасти вдвое, для бизнеса – на треть. Почему это нужно (не нужно) делать? Какие могут быть последствия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине уже больше года идет полномасштабная война, но, как оказывается, самые состоятельные люди Украины не так сильно потеряли за 2022 год, как это произошло в том же 2020 году, когда активно распространялась пандемия коронавируса. Кроме того, компания одного из самых богатых людей Украины Рината Ахметова ДТЭК неплохо зарабатывает, взвинчивая цены на электроэнергию и зарабатывая по очень похожей схеме, как в свое время зарабатывал Игорь Коломойский, контролируя "Центрэнерго". Эксперты рассказали изданию "Комментарии", почему такие махинации возможны, когда наша страна буквально борется за выживание, а также – какой должна быть реакция?



