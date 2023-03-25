Пока без повышения тарифов на электроэнергию: о чем говорит решение Кабмина – когда его пересмотрят

Правительство продлило специальный период со льготными ценами на электроэнергию для населения до конца апреля. Как оцениваете данное решение? Как разумно поступать с тарифами в период военного положения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Электроэнергия. Фото: из открытых источников

С усилением принудительного давления на граждан нужно быть очень аккуратным

Глава Экспертной платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игорь Черкашин поясняет:

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"Учитывая возврат похолодания, с одной стороны, и желание закончить отопительный сезон для экономии газа – с другой, возможен рост потребления электроэнергии в городах. Это может привести к "стабилизационным" отключениям из-за технических проблем генерации, а главное сетей. Скорее всего, для нейтрализации негатива и принято решение продлить на месяц срок действия старых тарифов на электроэнергию".

По словам эксперта, война делает людей готовыми переносить тяготы. Но при этом в такое время любой неверный шаг может вызвать резкое невосприятие, особенно на фоне череды постоянных новостей с коррупционного фронта.

"Потому с усилением принудительного давления на граждан нужно быть очень аккуратным. Особенно на граждан с обостренным чувством справедливости в результате полномасштабной войны", – заключает Игорь Черкашин.

Сегодня речь идет не о том, следует ли повышать цены, а о том – как это сделать

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев обращает внимание, что намерение повысить цены на электроэнергию, в том числе для бытовых потребителей, было озвучено давно. И обусловлено оно тем, что домохозяйства покупают энергию по ценам, близким к себестоимости ее производства.

"После значительных повреждений вследствие российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины, потребность в средствах для нее значительно возросла, – поясняет эксперт. – Эти средства могут предоставить лишь украинские потребители. Внешней помощи для этого просто не хватит. Поэтому сегодня речь идет не о том, следует ли повышать цены, а о том – как это сделать".

По мнению Геннадия Рябцева, в Кабмине и НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) прекрасно понимают, что далеко не все потребители способны заплатить за электричество 3-5 грн за 1 кВтч.

"К тому же, жители многих районов Левобережной Украины получают электроэнергию нерегулярно, а то и вовсе сутками сидят без света. Речь идет о жителях Харькова, Херсона, Николаева, Запорожья и ряда других населенных пунктов. Тем не менее, решение о повышении тарифов необходимо принимать. И как можно быстрее, – считает эксперт. – Но перед этим следовало бы решить проблему колоссального долга, существующего в жилищно-коммунальной сфере. Он приближается к 100 млрд грн. И возрастет, если повышение цен на ту же электроэнергию не будет сбалансированным, реалистичным и разумно объясненным".

Уже с мая нас будет ожидать повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко поделился таким комментарием:

"Думаю, уже с мая нас будет ожидать повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. Причем, повышение значительное – на 40-50%. Ориентировочно, новый тариф может составить 2,3-2,4 грн/кВт час. Сейчас, напомню, тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей сохраняются на уровне 1,44 грн/кВт час (для домохозяйств, потребляющих до 250 кВтч в месяц) и 1,68 грн/кВт час (если месячный объем потребления составляет более 250 кВтч)".

Резон в повышении есть, ведь на данный момент стоимость того, что платить за электроэнергию бытовой потребитель в Украине, не покрывает даже себестоимости производства и доставки электроэнергии. Но у нас – война, акцентирует эксперт. Доходы населения катастрофически сократились. В Украине – около 8 млн внутренних переселенцев, 6 млн человек выехали за рубеж, миллионы потеряли работу.

"В такой ситуации поднимать коммунальные тарифы, в частности, электроэнергию, не совсем правильно, – считает Олег Попенко. – Должно быть продуманное решение для всех сторон. К примеру, если поднимать тариф на электроэнергию, то лишь для тех, кто потребляет больше определенного годового объема. То есть, потребляешь больше – платишь больше. Соответствующие расчеты должны делать Укрэнерго, профильные министерства, облэнерго. Но вводить единый тариф для всех будет ошибочным решением".

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