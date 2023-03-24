logo

BTC/USD

27722.82

ETH/USD

1752.34

LTC/USD

90.81

USD/UAH

38.35

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика кабмин В Правительстве определились, когда поднимут тарифы на электроэнергию
commentss НОВОСТИ Все новости

В Правительстве определились, когда поднимут тарифы на электроэнергию

Спасает от удорожания света пока отопительный сезон

сегодня, 21:31
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Правительство продлило специальный период со льготными ценами на электроэнергию до конца апреля , пишут "Комментарии". Такое решение обнародовал 24 марта 2023 Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

В Правительстве определились, когда поднимут тарифы на электроэнергию

Для украинцев повышение тарифов на электроэнергию с 1 апреля не будет

Кабмин Украины продлил до завершения осенне-зимнего периода действие постановления "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии", которым были установлены тарифы на электроэнергию для населения.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Следовательно, тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей сохраняются на уровне 1,44 грн/кВт час — для домохозяйств, потребляющих до 250 кВтч в месяц, и 1,68 грн/кВт час, если месячный объем потребления составляет более 250 кВтч.

Как писали "Комментарии", ожидаемое повышение тарифов водоканалов приобрело свои очертания. Как и было обещано НКРЭКУ, нас ожидает двукратное повышение тарифов на услуги водоканалов. С 1 апреля и 1 июля. В среднем тарифы вырастут на 10% с 1 апреля и на 10% с 1 июля.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в правительстве переписали правила индексации пенсий и условия начисления работающим пенсионерам. С 1 апреля 2023 года работающим пенсионерам, увеличивая свой страховой стаж, перечислят размер выплат. Новые изменения будут носить индивидуальный характер: выплаты будут предусматривать несколько параметров. В Министерстве отметили, что для работающих пенсионеров речь идет о: приобретенном стаже и размере официальной зарплаты. Индексацию проведут автоматически.

Читайте на сайте "Комментарии" — экономический прогноз для Украины: какие шаги ждут от власти — есть ли шанс избежать регулярного роста тарифов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!