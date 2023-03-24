В Правительстве определились, когда поднимут тарифы на электроэнергию

Правительство продлило специальный период со льготными ценами на электроэнергию до конца апреля , пишут "Комментарии". Такое решение обнародовал 24 марта 2023 Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.



Для украинцев повышение тарифов на электроэнергию с 1 апреля не будет

Кабмин Украины продлил до завершения осенне-зимнего периода действие постановления "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии", которым были установлены тарифы на электроэнергию для населения.

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Следовательно, тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей сохраняются на уровне 1,44 грн/кВт час — для домохозяйств, потребляющих до 250 кВтч в месяц, и 1,68 грн/кВт час, если месячный объем потребления составляет более 250 кВтч.

Как писали "Комментарии", ожидаемое повышение тарифов водоканалов приобрело свои очертания. Как и было обещано НКРЭКУ, нас ожидает двукратное повышение тарифов на услуги водоканалов. С 1 апреля и 1 июля. В среднем тарифы вырастут на 10% с 1 апреля и на 10% с 1 июля.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в правительстве переписали правила индексации пенсий и условия начисления работающим пенсионерам. С 1 апреля 2023 года работающим пенсионерам, увеличивая свой страховой стаж, перечислят размер выплат. Новые изменения будут носить индивидуальный характер: выплаты будут предусматривать несколько параметров. В Министерстве отметили, что для работающих пенсионеров речь идет о: приобретенном стаже и размере официальной зарплаты. Индексацию проведут автоматически.

Читайте на сайте "Комментарии" — экономический прогноз для Украины: какие шаги ждут от власти — есть ли шанс избежать регулярного роста тарифов.