Почему Умеров так и не уехал послом в США: ради чего Зеленский решил сменить правительство

До сих пор у общества возникает вопрос – зачем сменили правительство в Украине? По словам президента Владимира Зеленского, это нужно было сделать, потому что министру обороны Рустему Умерову нужно было срочно ехать выполнять важную миссию в качестве посла Украины в США. Поскольку Министерство обороны является реципиентом большинства бюджета, нужно было по мнению президента сменить Кабмин. Об этом рассказал нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий.

Юлия Свириденко. Фото: из открытых источников

Политик продолжает, но самое интересное – это то, что Рустем Умеров не поехал послом в США. Украинцам все эти перестановки никто не объяснил.

"Зачем тогда было менять правительство? Даже не менять, а провести годовку, просто переставить местами. Неужели для того чтобы вместо министра энергетики Галущенко поставить его бывшую заместительницу, а его сделать министром юстиции? Удивительно, что не министр культуры. А почему Рустем Умеров не стал послом в США, как это обещал президент никто и не думал объяснять. Ибо кто вы все такие, чтобы что-то вам объяснять?", – отметил нардеп.

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