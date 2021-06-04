Почему правительство Зеленского забрало деньги с лечения детей на дороги

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Наталья Некрасова
Социальная политика зависит от состояния экономики Украины. Так на вопрос о сокращении финансирования онкобольных детей в Верховной Раде Украины во время часа вопросов к правительству ответила министр социальной политики Марина Лазебная, передает корреспондент "Комментариев".
Строительства дорог. Фото из открытых источников
Министр социальной политики ответила на вопрос народного депутата от "Евросолидарности" Софии Федины.
Лазебная ответила, что можно много дискутировать на тему, что сделала предыдущая власть в секторе социальной политики. В частности, о том, что с 2017 года был уменьшен коэффициент стажа с 1,35 до 1, из-за чего пенсии уменьшились на 30%, а индексацию пенсий вообще отменили.
Ранее в НАПК заявили, что введение системы государственных закупок Prozorro за последние пять лет позволило Украине вывести "из тени" более 6 млрд долл. Однако правила проведения тендеров снова изменили законопроектом №5309. При рассмотрении документа в него внесли поправку об исключении строительства Большой кольцевой дороги в Киеве стоимостью более 85 млрд грн из-под действия закона "О публичных закупках".
Напомним, Верховная Рада Украины вызвала отчитываться министра социальной политики Марину Лазебную о соцзащите населения в связи с повышением коммунальных тарифов. Министр доложила народным депутатам о состоянии социальной помощи семьям с детьми, пенсионном обеспечении и защите людей с инвалидностью в Украине. В частности, она сообщила, что с 1 июля 2021 года миллиону украинцев пересчитают пенсии. Правительство также направило в парламент законопроект о восстановлении индексации пенсий всем категориям пенсионеров с 1 сентября 2022 года.
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