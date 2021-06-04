logo
Русский Українська

BTC/USD

36655.88

ETH/USD

2621.55

LTC/USD

174.14

USD/UAH

27.45

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика кабмин Почему правительство Зеленского забрало деньги с лечения детей на дороги
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему правительство Зеленского забрало деньги с лечения детей на дороги

Министр социальной политики Украины объяснила, почему сократили программу финансирования онкобольных детей

сегодня, 11:59
Автор:

Наталья Некрасова

Социальная политика зависит от состояния экономики Украины. Так на вопрос о сокращении финансирования онкобольных детей в Верховной Раде Украины во время часа вопросов к правительству ответила министр социальной политики Марина Лазебная, передает корреспондент "Комментариев".

Почему правительство Зеленского забрало деньги с лечения детей на дороги

Строительства дорог. Фото из открытых источников

Министр социальной политики ответила на вопрос народного депутата от "Евросолидарности" Софии Федины.

"Сегодня мы рассматриваем постановление по обеспечению финансирования в полном объеме лечения детей, в частности больных онкологическими и онкогематологическими заболеваниями. Как вы относитесь к тому, что 21 октября прошлого года правительство забрало почти 105 млн грн из этого фонда и передало их в основном на строительство дорог?" — спросила Федина.

Лазебная ответила, что можно много дискутировать на тему, что сделала предыдущая власть в секторе социальной политики. В частности, о том, что с 2017 года был уменьшен коэффициент стажа с 1,35 до 1, из-за чего пенсии уменьшились на 30%, а индексацию пенсий вообще отменили.

"Я против, когда что-то забирается у детей, пенсионеров, когда срезаются какие-то программы, но не все зависит только от министра социальной политики. Социальная политика — это зеркало экономики. Чем лучше будет развиваться экономика, тем больше у нас будет ресурсов на поддержку наиболее уязвимых слоев населения", — заявила глава Минсоцполитики.

Ранее в НАПК заявили, что введение системы государственных закупок Prozorro за последние пять лет позволило Украине вывести "из тени" более 6 млрд долл. Однако правила проведения тендеров снова изменили законопроектом №5309. При рассмотрении документа в него внесли поправку об исключении строительства Большой кольцевой дороги в Киеве стоимостью более 85 млрд грн из-под действия закона "О публичных закупках".

Напомним, Верховная Рада Украины вызвала отчитываться министра социальной политики Марину Лазебную о соцзащите населения в связи с повышением коммунальных тарифов. Министр доложила народным депутатам о состоянии социальной помощи семьям с детьми, пенсионном обеспечении и защите людей с инвалидностью в Украине. В частности, она сообщила, что с 1 июля 2021 года миллиону украинцев пересчитают пенсии. Правительство также направило в парламент законопроект о восстановлении индексации пенсий всем категориям пенсионеров с 1 сентября 2022 года.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ