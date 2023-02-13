Новый антикоррупционный орган и заместители: Резников об изменениях в Минобороны

Министр обороны Алексей Резников в своем Facebook сообщил о ближайших кадровых и структурных изменениях в Министерстве, пишут "Комментарии".



Алексей Резников анонсировал кадровое и структурное обновление ведомства

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"Хочу проинформировать о ряде актуальных решений, касающихся кадрового и структурного обновления Министерства обороны для повышения эффективности работы, – написал министр. – Будут новые заместители министра. Соответствующие документы на согласование я уже представил".

До этого Алексей Резников сообщил о приобщении представителей 13 организаций к работе антикоррупционного совещательного органа при ведомстве. Среди них представители Bihus.Info, "Автомайдана", "Демократического топора", организации "Стоп коррупции" и другие.

" Вызовов много. Потому договорились двигаться максимально оперативно. Я благодарен экспертам за конструктивную работу и критику, а также за то, что изъявили желание помочь прописать все необходимые процедуры ", – резюмирует глава оборонного ведомства .

Всю подготовительную работу со стороны Минобороны, по словам чиновника, поручено обеспечить государственному секретарю.

По данным источников издания "Бабель", среди кандидатур на заместителя – экспосол в Канаде, бывший депутат Андрей Шевченко. Его Алексей Резников подает на должность заместителя, отвечающего за отношения с НАТО и другими странами, а также за военную дипломатию.

Как писали "Комментарии", из Министерства обороны Украины увольняется еще один ТОП-чиновник — исполняющий обязанности руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники.

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