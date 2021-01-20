Насколько реальна отставка Кабмина - мнения экспертов

Правительство Шмыгаля проработало уже дольше, чем правительство Гончарука. Правда, вопросов к нему также накопилось больше. О возможности и сроках отставки правительства читателям "Комментариев" рассказали украинские эксперты.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"У правительства нет целостного видения, нет стратегий"

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно отмечает, что правительство Гончарука какое-то время держалось на каркасе, в том числе экономическом, отношений, которые сформировали (прогнозируем и понятно) предшественники. Те самые, которых так любит критиковать нынешняя власть.

"Все фантастические прогнозы, которые рисовал Гончарук, быстро растаяли при Шмыгале. И потому что были нереальными изначально. И потому что сказались пандемия и ее последствия. И потому что многие решения были непрофессиональными, — поясняет Олеся Яхно. – Беда и в том, что у правительства нет целостного видения, нет стратегий. Зачастую у нас доминируют не государственные интересы, а интересы олигархов. Это было видно и по тем или иным тарифам, и по перспективам веерных отключений, чего не было давно".

По словам аналитика, правительства Яценюка и Гройсмана работали в тяжелейших условиях. Но результаты у них были лучше, чем у Кабминов, действующих при Зеленском. Что при Гончаруке, что при Шмыгале проблемы лишь нарастают.

"Безусловно, это правительство уйдет в отставку. Но вряд ли это случится до весны. Ведь негативы будут нарастать – и по платежкам, и по карантину, и по ситуации с вакцинацией, и по многим другим моментам. Удобно всё списать на уходящее правительство. Никто сейчас не захочет брать на себя весь этот негатив", — подчеркивает Олеся Яхно.

Аналитик считает, что уволить пару министров или формально поменять премьера без программы, без команды, без понимания перспектив и стратегий – уже не получится. К тому же, люди с репутацией на такие условия не пойдут, понимая, что рано или поздно на них (не давая реальных рычагов влияния) все свалят — и уберут.

"Скорее всего, нас ожидает или переформатирование коалиции (и пока сложно сказать, какие фракции и группы могут в нее войти) и смена правительства – при условии, что новый премьер сможет сформировать основную часть Кабмина. Или вообще досрочные парламентские выборы", — прогнозирует Олеся Яхно.

"Отставка правительства спровоцирует досрочные парламентские выборы"

Аналитик экспертного центра "Дом демократии" Анатолий Октисюк считает, что на полную перезагрузку Кабмина власть не решится.

"Нет голосов для этого. Даже точечные назначения удаются с трудом. Достаточно вспомнить фиаско с попыткой назначить Витренко первым вице-премьером — министром энергетики. Набралось лишь 186 голосов при необходимом минимуме в 226. И при имеющемся ресурсе во фракции "Слуга народа" (СН). И любые кадровые перестановки будут оголять внутренний кризис в партии власти, которой всё труднее найти голоса даже внутри себя самой", — поясняет Анатолий Октисюк.

Второй проблемой полной перезагрузки он называет фактор Авакова.

"Внутри СН точно не найдется уже голосов для того, чтобы бессменный с 2014 года министр внутренних дел остался на этом посту. А Офис президента не хочет иметь проблем с Аваковым. Так что еще и поэтому полностью менять Кабмин не будут, — отмечает аналитик. – Иначе можно спровоцировать досрочные парламентские выборы".

Если же власть таки решится на перезагрузку Кабмина, в премьеры могут попытаться протянуть Разумкова, считает Анатолий Октисюк. По его мнению, под такую кандидатуру голоса набрать реально. И можно обойтись без необходимости формировать новую коалицию. И всё же вариант с отставкой всего Кабмина видится эксперту маловероятным.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, почему деньги с COVID-фонда пошли на ремонт дорог. По словам премьера, финансы из этого фонда идут не только на лечение больных коронавирусом, но и на борьбу с последствиями пандемии, в том числе экономическими. Фонд формировался из средств, поступивших из различных источников, в т.ч. и с тех, которые изначально планировали потратить на дороги в 2020 году.





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