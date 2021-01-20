Насколько реальна отставка Кабмина - мнения экспертов

Язык
Coinspot 20.01.2021
BTC/USD
34222.16
ETH/USD
1257.74
LTC/USD
141.32
НБУ 20.01.2021
USD/UAH
28.35
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Сергей Медведев
Правительство Шмыгаля проработало уже дольше, чем правительство Гончарука. Правда, вопросов к нему также накопилось больше. О возможности и сроках отставки правительства читателям "Комментариев" рассказали украинские эксперты.
Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк
Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно отмечает, что правительство Гончарука какое-то время держалось на каркасе, в том числе экономическом, отношений, которые сформировали (прогнозируем и понятно) предшественники. Те самые, которых так любит критиковать нынешняя власть.
"Все фантастические прогнозы, которые рисовал Гончарук, быстро растаяли при Шмыгале. И потому что были нереальными изначально. И потому что сказались пандемия и ее последствия. И потому что многие решения были непрофессиональными, — поясняет Олеся Яхно. – Беда и в том, что у правительства нет целостного видения, нет стратегий. Зачастую у нас доминируют не государственные интересы, а интересы олигархов. Это было видно и по тем или иным тарифам, и по перспективам веерных отключений, чего не было давно".
По словам аналитика, правительства Яценюка и Гройсмана работали в тяжелейших условиях. Но результаты у них были лучше, чем у Кабминов, действующих при Зеленском. Что при Гончаруке, что при Шмыгале проблемы лишь нарастают.
"Безусловно, это правительство уйдет в отставку. Но вряд ли это случится до весны. Ведь негативы будут нарастать – и по платежкам, и по карантину, и по ситуации с вакцинацией, и по многим другим моментам. Удобно всё списать на уходящее правительство. Никто сейчас не захочет брать на себя весь этот негатив", — подчеркивает Олеся Яхно.
Аналитик считает, что уволить пару министров или формально поменять премьера без программы, без команды, без понимания перспектив и стратегий – уже не получится. К тому же, люди с репутацией на такие условия не пойдут, понимая, что рано или поздно на них (не давая реальных рычагов влияния) все свалят — и уберут.
"Скорее всего, нас ожидает или переформатирование коалиции (и пока сложно сказать, какие фракции и группы могут в нее войти) и смена правительства – при условии, что новый премьер сможет сформировать основную часть Кабмина. Или вообще досрочные парламентские выборы", — прогнозирует Олеся Яхно.
Аналитик экспертного центра "Дом демократии" Анатолий Октисюк считает, что на полную перезагрузку Кабмина власть не решится.
"Нет голосов для этого. Даже точечные назначения удаются с трудом. Достаточно вспомнить фиаско с попыткой назначить Витренко первым вице-премьером — министром энергетики. Набралось лишь 186 голосов при необходимом минимуме в 226. И при имеющемся ресурсе во фракции "Слуга народа" (СН). И любые кадровые перестановки будут оголять внутренний кризис в партии власти, которой всё труднее найти голоса даже внутри себя самой", — поясняет Анатолий Октисюк.
Второй проблемой полной перезагрузки он называет фактор Авакова.
"Внутри СН точно не найдется уже голосов для того, чтобы бессменный с 2014 года министр внутренних дел остался на этом посту. А Офис президента не хочет иметь проблем с Аваковым. Так что еще и поэтому полностью менять Кабмин не будут, — отмечает аналитик. – Иначе можно спровоцировать досрочные парламентские выборы".
Если же власть таки решится на перезагрузку Кабмина, в премьеры могут попытаться протянуть Разумкова, считает Анатолий Октисюк. По его мнению, под такую кандидатуру голоса набрать реально. И можно обойтись без необходимости формировать новую коалицию. И всё же вариант с отставкой всего Кабмина видится эксперту маловероятным.
Как сообщал портал "Комментарии", ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, почему деньги с COVID-фонда пошли на ремонт дорог. По словам премьера, финансы из этого фонда идут не только на лечение больных коронавирусом, но и на борьбу с последствиями пандемии, в том числе экономическими. Фонд формировался из средств, поступивших из различных источников, в т.ч. и с тех, которые изначально планировали потратить на дороги в 2020 году.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости