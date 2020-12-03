Денис Шмыгаль рассказал, почему деньги с COVID-фонда пошли на ремонт дорог. По словам премьера, что финансы из этого фонда идут не только на лечение больных коронавирус, но и на борьбу с последствиями пандемии, в том числе экономическими. Фонд формировался из средств, поступивших из различных источников, в т.ч. и с тех, которые изначально планировали потратить на дороги в 2020 году.

Соответственно, при формировании фонда правительством было решено, что деньги могут возвращаться на те статьи расходов, откуда их взяли.

"Фактически фонд разделен на две части: медицинская помощь и стимулирования экономики. ... Строительство дорог создает в смежных отраслях до восьми-девяти рабочих мест, и малый бизнес на этом зарабатывает. Кроме того, инвестиции в дороги не раскачивают инфляцию, как прямые дотации, но положительно влияют на рост ВВП", — рассказал премьер.

Вместе с тем по словам Шмыгаля, перед тем, как выделить средства из коронавирусного фонда, правительство ведет подсчеты, с целью того, чтобы понять, хватит ли денег на лечение пациентов с COVID-19.

"На сегодняшний день у правительства достаточно денег на все направления, в том числе и на медицину. Весной даже представить было сложно, что за 12-15 тыс. больных в сутки система не ляжет. Сейчас она справляется. Мы ожидаем, что она справится и за 25 тыс. Больных в день, если возникнет такая необходимость. Но надеюсь, до такого не дойдет", — заявил политик.

Кроме того, на данный момент хватает средств и на поддержку экономики: сейчас работает ряд программ по социальной поддержке малого бизнеса.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Шмыгаль рассказал о достижениях и ошибки его правительства.

Кроме того, премьер рассказал о двух возможных путях развития ситуации с карантином в Украине. Уже исходя из этого, власти определятся с моментом ввода локдауна, а также с возможным его отменой.





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