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Дмитрий Симоненко
Денис Шмыгаль рассказал, почему деньги с COVID-фонда пошли на ремонт дорог. По словам премьера, что финансы из этого фонда идут не только на лечение больных коронавирус, но и на борьбу с последствиями пандемии, в том числе экономическими. Фонд формировался из средств, поступивших из различных источников, в т.ч. и с тех, которые изначально планировали потратить на дороги в 2020 году.
Соответственно, при формировании фонда правительством было решено, что деньги могут возвращаться на те статьи расходов, откуда их взяли.
Вместе с тем по словам Шмыгаля, перед тем, как выделить средства из коронавирусного фонда, правительство ведет подсчеты, с целью того, чтобы понять, хватит ли денег на лечение пациентов с COVID-19.
Кроме того, на данный момент хватает средств и на поддержку экономики: сейчас работает ряд программ по социальной поддержке малого бизнеса.
Ранее "Комментарии" писали о том, что Шмыгаль рассказал о достижениях и ошибки его правительства.
Кроме того, премьер рассказал о двух возможных путях развития ситуации с карантином в Украине. Уже исходя из этого, власти определятся с моментом ввода локдауна, а также с возможным его отменой.
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