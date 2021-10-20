Может он был бы лучшим президентом, чем Порошенко, - нардеп о кандидате в президенты

Корреспондент портала "Комментарии" спросила у народного депутата Александра Качуры, что ему известно о намерениях мэра Киева идти в президенты и будет ли с ним мириться Офис президента. Народный депутат отметил, что знает точно: у президента с Виталием Кличко никакого конфликта нет. Однако политик отметил, что ему известна некоторая инсайдерская информация об окружении Кличко.

Кличко хочет идти в президенты, фото из открытых источников

"Приближенные к Кличко люди говорят, что в его окружении уже готовятся к его президентству. Для команды Кличко — он главный кандидат в президенты. Они считают, что это все возможно", — подчеркнул нардеп.

О Зеленском же Качура сказал, что глава государства, скорее всего, еще не определился пойдет ли на второй срок. А вот о мэре столицы нардеп не слишком хорошего мнения, ведь мэр за семь лет не открыл ни одной новой станции метро. Депутат добавил, что были и хорошие изменения за те года, когда Виталий Кличко руководил госадминистрацией.

"Виталий Владимирович имеет право баллотироваться в президенты. Лучше бы он пошел в 2014 году, может он был бы лучшим президентом, чем Порошенко", — уточнил народный избранник.

Однако он отметил, что сейчас в Киеве хаос и как депутат Качура даже подавал запросы в Антимонопольный комитет относительно проведение тендерных процедур исполнительной властью.



"Киевляне доверили ему кресло мэра еще раз, значит они считают, что все в порядке. Я могу перечислять много. Реально сейчас захватывают рынок коммунальных услуг и там есть масса злоупотреблений. Я подавал депутатские запросы в Антимонопольный комитет, так как без тендерных процедур там каким-то компаниям отправляются деньги. Люди сейчас не могут дозвониться, застревают в лифтах, свет не включается в некоторых районах вовремя. Как я понимаю, сейчас идет перераспределение влияния на эти все коммунальные предприятия", — отметил Качура.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства уже сегодня в срочном порядке должен определиться, как быть с "Проектом Закона о Киеве — столице Украины" №2143-3. Законопроект направлен на то, чтобы отобрать часть полномочий у действующего мэра Киева Виталия Кличко.





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