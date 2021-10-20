Может он был бы лучшим президентом, чем Порошенко, - нардеп о кандидате в президенты

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Козлова Альбіна
Корреспондент портала "Комментарии" спросила у народного депутата Александра Качуры, что ему известно о намерениях мэра Киева идти в президенты и будет ли с ним мириться Офис президента. Народный депутат отметил, что знает точно: у президента с Виталием Кличко никакого конфликта нет. Однако политик отметил, что ему известна некоторая инсайдерская информация об окружении Кличко.
Кличко хочет идти в президенты, фото из открытых источников
О Зеленском же Качура сказал, что глава государства, скорее всего, еще не определился пойдет ли на второй срок. А вот о мэре столицы нардеп не слишком хорошего мнения, ведь мэр за семь лет не открыл ни одной новой станции метро. Депутат добавил, что были и хорошие изменения за те года, когда Виталий Кличко руководил госадминистрацией.
Однако он отметил, что сейчас в Киеве хаос и как депутат Качура даже подавал запросы в Антимонопольный комитет относительно проведение
тендерных процедур исполнительной властью.
Ранее портал
"Комментарии" сообщал, комитет по вопросам организации
государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и
градостроительства уже сегодня в срочном порядке должен определиться, как быть
с "Проектом Закона о Киеве — столице Украины" №2143-3. Законопроект
направлен на то, чтобы отобрать часть полномочий у действующего мэра Киева
Виталия Кличко.
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