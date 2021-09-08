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Главная Новости Политика внутренняя политика У Кличко будут сегодня отбирать полномочия: конфликт между мэром Киева и ОП вышел в финальную стадию
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У Кличко будут сегодня отбирать полномочия: конфликт между мэром Киева и ОП вышел в финальную стадию

Комитет срочно рассмотрит законопроект о столице, который ограничивает власть Кличко

сегодня, 07:02
Автор:

Кравцев Сергей

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства уже сегодня в срочном порядке должен определиться, как быть с "Проектом Закона о Киеве – столице Украины" №2143-3. Законопроект направлен на то, чтобы отобрать часть полномочий у действующего мэра Киева Виталия Кличко. Как передает портал "Комментарии", такая информация появилась в распоряжении издания "Зеркало недели".

У Кличко будут сегодня отбирать полномочия: конфликт между мэром Киева и ОП вышел в финальную стадию

Виталий Кличко Фото: INSTAGRAM КЛИЧКО

Данный законопроект уже получил "зеленый свет" у народных избранников 3 октября 2019 года, когда его приняли в первом чтении. Тогда свои голоса отдали лишь представители президентской фракции, а также представители нескольких депутатских групп. Другие же фракции законопроект не поддержали, отметив, что он противоречит Конституции.

В повестку дня на заседание комитета 8 сентября этот законопроект не был включен, но, по информации издания, его планируют рассмотреть, как срочный.

Споры между Офисом президента и киевской городской администрацией возникают время от времени. Основная критика Банковой в сторону Кличко связана з застройкой исторической части столицы. Кличко же рассказывает, что он находится под постоянным давлением центральной власти, которая устраивает необоснованные проверки.

Так недавно министр культуры Ткаченко и мэр Кличко устроили публичную перепалку через соцсеть, обменявшись упреками в адрес друг друга. В итоге Кличко пригласил Ткаченко на заседание Киевсовета, а министр, в свою очередь, позвал мэра на ковер в министерство.

Читайте также на "Комментариях" — Виталий Кличко назвал Александра Ткаченко некультурным министром и обвинил в неуважении к киевлянам.


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Источник: https://zn.ua/ukr/POLITICS/profilnij-komitet-zavtra-v-terminovomu-porjadku-povernetsja-do-povtornoho-rozhljadu-zakonoproektu-2143-3-pro-stolitsju-dzherelo.html
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