У Кличко будут сегодня отбирать полномочия: конфликт между мэром Киева и ОП вышел в финальную стадию

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства уже сегодня в срочном порядке должен определиться, как быть с "Проектом Закона о Киеве – столице Украины" №2143-3. Законопроект направлен на то, чтобы отобрать часть полномочий у действующего мэра Киева Виталия Кличко. Как передает портал "Комментарии", такая информация появилась в распоряжении издания "Зеркало недели".

Виталий Кличко Фото: INSTAGRAM КЛИЧКО

Данный законопроект уже получил "зеленый свет" у народных избранников 3 октября 2019 года, когда его приняли в первом чтении. Тогда свои голоса отдали лишь представители президентской фракции, а также представители нескольких депутатских групп. Другие же фракции законопроект не поддержали, отметив, что он противоречит Конституции.

В повестку дня на заседание комитета 8 сентября этот законопроект не был включен, но, по информации издания, его планируют рассмотреть, как срочный.

Споры между Офисом президента и киевской городской администрацией возникают время от времени. Основная критика Банковой в сторону Кличко связана з застройкой исторической части столицы. Кличко же рассказывает, что он находится под постоянным давлением центральной власти, которая устраивает необоснованные проверки.

Так недавно министр культуры Ткаченко и мэр Кличко устроили публичную перепалку через соцсеть, обменявшись упреками в адрес друг друга. В итоге Кличко пригласил Ткаченко на заседание Киевсовета, а министр, в свою очередь, позвал мэра на ковер в министерство.

Читайте также на "Комментариях" — Виталий Кличко назвал Александра Ткаченко некультурным министром и обвинил в неуважении к киевлянам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!