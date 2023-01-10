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Минюст подало иск в ВАКС для взыскания активов российского олигарха в доход государства

Олигарх входит в пул приближенных к президенту России лиц и контролирует или владеет значительными долями «Русал»

сегодня, 14:50
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Автор:

Давиденко Евгения

Речь об Олеге Владимировиче Дерипаске. В пресс-службе Министерства юстиции отметили, что в ответ на свои запросы получили данные, свидетельствующие, что группа металлургических предприятий "Объединенная компания "Русал" поставляет алюминиевую продукцию российским предприятиям оборонного комплекса, непосредственно разрабатывающим, производящим и поставляющим технику, оружие и боеприпасы для вооруженных сил РФ. При этом часть алюминиевой продукции производится из сырья украинского происхождения, а именно на Николаевском глиноземном заводе.

Минюст подало иск в ВАКС для взыскания активов российского олигарха в доход государства

Фото: https://pixabay.com/


В ведомстве также отметили, что Дерипаска посредством групп связанных компаний владеет значительными активами в Украине. Кроме вышеупомянутого завода, это Глуховский карьер кварцитов, Хустский, Жежеловский карьеры, ООО "Гуардон Украины", "Алюминий Украины", "Сервисный центр "Металлург", "Охрана МГО", "Центр учета Николаев", Николаевский благотворительный фонд "Центр социальных программ", "Запорожолюминторг", АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат", а также нежилой недвижимостю и т.д.


По словам заместителя Министра юстиции Ирины Мудрой, ведомство собрало достаточную доказательную базу для обращения в Высший антикоррупционный суд о взыскании его активов в Украине в доход государства.


"К Олегу Дерипаске применены санкции как Украиной, так и США, ЕС, Великобританией, Польшей, Швейцарской Конфедерацией, Австралией и Новой Зеландией. Из полученных ответов на запросы Минюста и согласно международным санкциям усматривается, что подсанкционное лицо является гражданином России, поддерживает путинский режим, поскольку привлечено к получению выгоды от правительства России и производства бронетехники, применяемой страной-агрессором в войне против Украины”, — отметила она.

"Комментарии" ранее писали , что Эстония станет первой страной Европейского Союза, которая попытается передать Украине замороженные российские активы. Необходимая для конфискации правовая база будет создана в Эстонии до конца текущего месяца. Отмечается, что Таллин нацелен представить документ до того, как Европейская комиссия разработает единый план действий касательно 300 миллиардов евро резервов российского центробанка, а также миллиардов замороженных активов подсанкционных физлиц.




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Источник: https://minjust.gov.ua/news/ministry/minyust-podav-pozov-do-vaks-pro-zastosuvannya-sanktsii-pro-styagnennya-aktiviv-u-dohid-derjavi-do-olega-deripaski
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