Минрегион и Минэнергетики могут объединить под руководством Чернышова

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Станислав Молчанов
Идея присоединить Министерство энергетики
витает в воздухе давно. Эксперты объясняют ее просто: министерство надо
присоединить к более сильной институции, чтобы минимизировать влияние олигархов
на эту сферу. Вопрос обострился на фоне тарифных скандалов, затянувшегося
конфликта с "Нафтогазом" и недавней информации о возможном увольнении
Юрия Витренко.
Алексей Чернышов. Фото: АСПИ
По данным наших источников, в Офисе президента рассматривают возможность
объединения Министерства энергетики с Минрегионом. Его глава Алексей Чернышов сейчас ведет
ряд важных направлений – строительство, децентрализацию, региональное развитие.
Если передать под его руководство еще и энергетику, в частности реформирование
угольных регионов и проблемы с "Нафтогазом", то при такой конфигурации
олигархам может быть сложнее получить влияние над объединенным министерством. Есть
вероятность, что все энергетические вопросы будут более внимательно
анализироваться с точки зрения влияния на экономику регионов и Украины в целом.
Советник ОП бывший министр Тимофей Милованов предложил вариант объединения Министерства энергетики с Министерством экономики. Об этом пишут и в Telegram-каналах. Но подобный сценарий маловероятен. Как пишет "Обозреватель", министр Игорь Петрашко постоянно поддается критике со стороны руководства и может быть уволен. Тогда как Минэнерго имеет серьезные претензии от Евросоюза, который спонсирует ряд проектов и может не согласиться просто так отдать стратегически важное министерство под такое руководство.
Отметим, что практика
объединения министерств имеет уже некоторую историю. Так, в 2019 году президент
поручал премьеру Гончаруку объединение Министерства
культуры, Министерства информационной политики и Министерство молодёжи и
спорта. Также в ОП рассматривали объединение Минэкономики и Минфина. Подобные
рокировки тогда объяснялись профессиональным кадровым голодом в Кабмине.
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