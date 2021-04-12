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Минрегион и Минэнергетики могут объединить под руководством Чернышова

В Офисе президента рассматривают возможность объединения Министерства энергетики с Минрегионом

сегодня, 10:48
Автор:

Станислав Молчанов

Идея присоединить Министерство энергетики витает в воздухе давно. Эксперты объясняют ее просто: министерство надо присоединить к более сильной институции, чтобы минимизировать влияние олигархов на эту сферу. Вопрос обострился на фоне тарифных скандалов, затянувшегося конфликта с "Нафтогазом" и недавней информации о возможном увольнении Юрия Витренко.

Минрегион и Минэнергетики могут объединить под руководством Чернышова

Алексей Чернышов. Фото: АСПИ

По данным наших источников, в Офисе президента рассматривают возможность объединения Министерства энергетики с Минрегионом. Его глава Алексей Чернышов сейчас ведет ряд важных направлений – строительство, децентрализацию, региональное развитие. Если передать под его руководство еще и энергетику, в частности реформирование угольных регионов и проблемы с "Нафтогазом", то при такой конфигурации олигархам может быть сложнее получить влияние над объединенным министерством. Есть вероятность, что все энергетические вопросы будут более внимательно анализироваться с точки зрения влияния на экономику регионов и Украины в целом.

Советник ОП бывший министр Тимофей Милованов предложил вариант объединения Министерства энергетики с Министерством экономики. Об этом пишут и в Telegram-каналах. Но подобный сценарий маловероятен. Как пишет "Обозреватель", министр Игорь Петрашко постоянно поддается критике со стороны руководства и может быть уволен. Тогда как Минэнерго имеет серьезные претензии от Евросоюза, который спонсирует ряд проектов и может не согласиться просто так отдать стратегически важное министерство под такое руководство.

Отметим, что практика объединения министерств имеет уже некоторую историю. Так, в 2019 году президент поручал премьеру Гончаруку объединение Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерство молодёжи и спорта. Также в ОП рассматривали объединение Минэкономики и Минфина. Подобные рокировки тогда объяснялись профессиональным кадровым голодом в Кабмине.


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