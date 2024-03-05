logo

BTC/USD

67216.84

ETH/USD

3797.63

LTC/USD

89.20

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика кабмин Минфин ради армии предлагает обложить ФЛП новыми налогами. Почему эта идея не сработает
commentss НОВОСТИ Все новости

Минфин ради армии предлагает обложить ФЛП новыми налогами. Почему эта идея не сработает

По информации главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, Минфин планирует увеличить доходы в бюджет, введя новые налоги и сборы. В частности, по его словам, планируется, что ФЛП будут платить военный сбор

сегодня, 15:44
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Как сообщил в эфире телемарафона Даниил Гетманцев, правительство готовит законопроект по увеличению поступлений в бюджет за счет введения новых налогов и сборов. В частности, по мнению Минфина, за счет увеличения военного сбора и введения военного сбора для ФЛП, юридических плательщиков единого налога, определенных видов операций, связанных с недвижимостью и ювелирными изделиями, удастся привлечь в казну дополнительных 44 млрд гривен.

Минфин ради армии предлагает обложить ФЛП новыми налогами. Почему эта идея не сработает

Минфин придумал, как наполнить бюджет

Предложения Минфина будут предложены на рассмотрение Верховной Рады в виде законопроекта, который правительство должно внести уже в марте.

Вместе с тем идею ввести для ФЛП военный сбор в размере 1,5% критикует нардеп Игорь Фрис. По его словам, правительство не сможет дополнительно ничего собрать, вводя новые налоги и сборы, особенно тогда, когда бизнес медленно угасает.

"Вместо того чтобы наоборот либерализовать налогообложение – предлагается ввести новые налоги. Результат точно будет противоположный – новая тень. Как было с обменниками и проверками. Какой-то замкнутый круг",
– написал в Фейсбуке нардеп.

Вместе с тем, нардеп Максим Бужанский не видит "драмы" в том, что ФЛП начнут платить 1,5% военного сбора.

"Не получится у нас вытянуть без повышения налогов в принципе, не дает война таких опций",
– подчеркнул нардеп.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что в Украине не хватает финансовых ресурсов из-за того, что Соединенные Штаты никак не могут принять законопроект, в котором предусмотрена помощь Киеву в размере 60 млрд гривен.

При этом можно предположить, что с финансами в Украине не все хорошо, поскольку в правительстве уже анонсировали реформу по сокращению министерств. Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что такое станет возможным, если бюджету будет остро не хватать средств, и нужно будет экономить.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/Igor.fris/posts/pfbid02kzUMnP3qprR2PRWzRsm2XGy7qaf9F4GewjSvYneGuGjgFcxSTZEK7ZwdhGiU71kl
Теги:
comments

Обсуждения

ufo

сегодня, 16:33

Во всех нормальных странах увеличение поступлений в бюджет происходит за счет стимуляции развития бизнеса и создания новых рабочих мест, и только наше "дальновидное" руководство пытается это сделать за счет новых поборов. Может надо меньше воровать? Тогда и денег в бюджете хватать будет.

Вася

сегодня, 16:05

Введите военный сбор 1,5% на продажу всех товаров и банковские операции.


Новости

Все новости