Минфин ради армии предлагает обложить ФЛП новыми налогами. Почему эта идея не сработает

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Ткачик Олеся
Как сообщил в эфире телемарафона Даниил Гетманцев, правительство готовит законопроект по увеличению поступлений в бюджет за счет введения новых налогов и сборов. В частности, по мнению Минфина, за счет увеличения военного сбора и введения военного сбора для ФЛП, юридических плательщиков единого налога, определенных видов операций, связанных с недвижимостью и ювелирными изделиями, удастся привлечь в казну дополнительных 44 млрд гривен.
Минфин придумал, как наполнить бюджет
Предложения Минфина будут предложены на рассмотрение Верховной Рады в виде законопроекта, который правительство должно внести уже в марте.
Вместе с тем идею ввести для ФЛП военный сбор в размере 1,5% критикует нардеп Игорь Фрис. По его словам, правительство не сможет дополнительно ничего собрать, вводя новые налоги и сборы, особенно тогда, когда бизнес медленно угасает.
Вместе с тем, нардеп Максим Бужанский не видит "драмы" в том, что ФЛП начнут платить 1,5% военного сбора.
Напомним, "Комментарии" сообщали, что в Украине не хватает финансовых ресурсов из-за того, что Соединенные Штаты никак не могут принять законопроект, в котором предусмотрена помощь Киеву в размере 60 млрд гривен.
При этом можно предположить, что с финансами в Украине не все хорошо, поскольку в правительстве уже анонсировали реформу по сокращению министерств. Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что такое станет возможным, если бюджету будет остро не хватать средств, и нужно будет экономить.
Обсуждения
Новости
ufo
сегодня, 16:33
Во всех нормальных странах увеличение поступлений в бюджет происходит за счет стимуляции развития бизнеса и создания новых рабочих мест, и только наше "дальновидное" руководство пытается это сделать за счет новых поборов. Может надо меньше воровать? Тогда и денег в бюджете хватать будет.
Вася
сегодня, 16:05
Введите военный сбор 1,5% на продажу всех товаров и банковские операции.