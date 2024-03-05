Минфин ради армии предлагает обложить ФЛП новыми налогами. Почему эта идея не сработает

Как сообщил в эфире телемарафона Даниил Гетманцев, правительство готовит законопроект по увеличению поступлений в бюджет за счет введения новых налогов и сборов. В частности, по мнению Минфина, за счет увеличения военного сбора и введения военного сбора для ФЛП, юридических плательщиков единого налога, определенных видов операций, связанных с недвижимостью и ювелирными изделиями, удастся привлечь в казну дополнительных 44 млрд гривен.

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Предложения Минфина будут предложены на рассмотрение Верховной Рады в виде законопроекта, который правительство должно внести уже в марте.

Вместе с тем идею ввести для ФЛП военный сбор в размере 1,5% критикует нардеп Игорь Фрис. По его словам, правительство не сможет дополнительно ничего собрать, вводя новые налоги и сборы, особенно тогда, когда бизнес медленно угасает.

"Вместо того чтобы наоборот либерализовать налогообложение – предлагается ввести новые налоги. Результат точно будет противоположный – новая тень. Как было с обменниками и проверками. Какой-то замкнутый круг",

– написал в Фейсбуке нардеп.

Вместе с тем, нардеп Максим Бужанский не видит "драмы" в том, что ФЛП начнут платить 1,5% военного сбора.

"Не получится у нас вытянуть без повышения налогов в принципе, не дает война таких опций",

– подчеркнул нардеп.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что в Украине не хватает финансовых ресурсов из-за того, что Соединенные Штаты никак не могут принять законопроект, в котором предусмотрена помощь Киеву в размере 60 млрд гривен.

При этом можно предположить, что с финансами в Украине не все хорошо, поскольку в правительстве уже анонсировали реформу по сокращению министерств. Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что такое станет возможным, если бюджету будет остро не хватать средств, и нужно будет экономить.