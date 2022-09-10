Международный банк реконструкции и развития предоставит Украине более полумиллиарда долларов

Кабмин принял распоряжение, которое позволит привлечь почти 530 млн. долларов от Международного банка реконструкции и развития в государственный бюджет. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Telegram премьер-министра Дениса Шмыгаля в своем

"Украина получит около 530 млн долларов от Международного банка реконструкции и развития. На сегодняшнем заседании правительства одобрили распоряжение, которое позволит привлечь эти средства в государственный бюджет", – отметил премьер.

Указанные средства от МБРР Украина планирует направить на выполнение своих социальных обязательств, в частности, на оплату труда спасателей, педагогов, медиков, а также на пенсионные выплаты и социальную помощь.

Как сообщалось ранее, полномасштабное вторжение России в Украину привело к ужасающим экономическим последствиям. Экономика Украины упала на 37% в годовом объеме . В Минэкономики Украины прогнозируют всеобщее годовое падение экономики на уровне 33%.

Также мы информировали, что в течение 30 лет сотрудничества Всемирный банк утвердил для Украины 70 ссуд на более чем 14,4 млрд долларов и 2,1 млрд евро . Из этих средств государство по состоянию на сегодняшний день получило 11,8 млрд долларов и 1,2 млрд евро.

С начала полномасштабного вторжения России Всемирный банк оказал Украине беспрецедентную поддержку. Так, в марте текущего года был утвержден пакет помощи Украине в объеме более 500 млн. евро. Эти деньги государство направило в бюджет для покрытия неотложных социальных и гуманитарных расходов. В целом за время военного положения Всемирный банк утвердил три займа для Украины на общую сумму 1,85 млрд евро и 91,16 млн долларов.

Заметим, что ряд стран, в жители которых больше всего помогали Украине онлайн через платформу платформе есть помощь, вошли : Соединенные Штаты Америки, Вьетнам, Канада, Польша, Объединенные Арабские Эмираты, Швейцария, Нидерланды, Германия и Италия", — говорится в сообщении.

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