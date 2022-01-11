Малюська изменил имидж и пошел работать в РАГС ( ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
Министр юстиции Украины устроил необычный рабочий эксперимент. Чиновник сменил имидж и уехал в глубинку изучать проблемы с которыми сталкиваются работники ГРАЦСа. О своем рабочем визите чиновник рассказал в Facebook.
Денис Малюська (фото из открытых источников)
По словам чиновника, главные проблемы работников ГРАЦС, низкие зарплаты; устаревшее оборудование; реестры, которые все еще желают лучшего.
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