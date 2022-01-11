Малюська изменил имидж и пошел работать в РАГС ( ВИДЕО)

"Сегодня смог выделить немного времени и поработать с теми, кто больше и чаще среди других в Минюсте предоставляет услуги гражданам — работниками ГРАЦС. Фокусировался в основном на процедурах и операционном менеджменте. Часть проблем — типичная для нашей системы: низкие зарплаты; устаревшее оборудование Реестры, которые все еще желают лучшего. Вместе с тем есть и куча сервисов, которые уже работают качественно и удобно. Ну а ключевая наша ценность — люди. Наши работники, которые делают свою работу качественно и бесперебойно. Было интересно и полезно. Спасибо всем причастным", — написал чиновник.