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Малюська изменил имидж и пошел работать в РАГС ( ВИДЕО)

Малюська решил поработать в РАГС

11 января 2022, 23:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Министр юстиции Украины устроил необычный рабочий эксперимент. Чиновник сменил имидж и уехал в глубинку изучать проблемы с которыми сталкиваются работники ГРАЦСа. О своем рабочем визите чиновник рассказал в Facebook.

Малюська изменил имидж и пошел работать в РАГС ( ВИДЕО)

Денис Малюська (фото из открытых источников)

По словам чиновника, главные проблемы работников ГРАЦС, низкие зарплаты; устаревшее оборудование; реестры, которые все еще желают лучшего.

"Сегодня смог выделить немного времени и поработать с теми, кто больше и чаще среди других в Минюсте предоставляет услуги гражданам — работниками ГРАЦС. Фокусировался в основном на процедурах и операционном менеджменте. Часть проблем — типичная для нашей системы: низкие зарплаты; устаревшее оборудование Реестры, которые все еще желают лучшего. Вместе с тем есть и куча сервисов, которые уже работают качественно и удобно. Ну а ключевая наша ценность — люди. Наши работники, которые делают свою работу качественно и бесперебойно. Было интересно и полезно. Спасибо всем причастным", — написал чиновник.
В комментариях пользователи социальной сети заметили, что чиновник изменил имидж — завел усы. Некоторые люди предположили, что в таком новом образе чиновник специально поехал посмотреть, как работают его подчиненные.
"Господин министр Вас не узнать, креативно", "Зибров может в суд подать", "Усы не понравились, может было бы лучше с крошечными. А вот работа Ваша нравится очень! Так держать", "По усам — пожалуй, ценитель творчества и образа Бориса Владимировича Барского", "Мужчина, усы вам не подходят", — написали пользователи в сети.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что министр юстиции Малюська объяснил, чего Ермак его не любит.

 


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Источник: https://www.facebook.com/100011121947008/posts/1598500987197284/
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