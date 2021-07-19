Любченко больше не претендент на кресло премьера, – СМИ

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Татьяна Веремеева
Кандидатуру первого вице-премьер-министра и министра
экономики Алексея Любченко больше не рассматривают в качестве претендента на должность
премьер-министра после возможной отставки Дениса Шмыгаля. Кресло премьера с
большей долей вероятности может занять министр развития общин и территорий
Алексей Чернышов, пишет "УНИАН".
Кто заменит Дениса Шмыгаля в кресле премьера
По данным издания, информация о том, что Любченко может
прийти на замену Шмыгалю, стала появляться после его назначения на должность и.
о. главы Государственной налоговой службы. Отечественные СМИ все чаще писали о
его связях с известным контрабандистом и влиятельным предпринимателем Ильей Павлюком.
Журналисты полагают, что в правительстве решили не
продвигать Любченко на должность премьера из-за ряда вопросов к его нынешней
работе. В частности, издание пишет, что Любченко не собирается отказываться от
влияния на фискальную службу и на расставленных в регионах кадров. Также он продвигает
на должности выгодных для него людей. Кроме того, издание отмечает, что международным
партнерам не понравился агрессивный настрой нового вице-премьера по отношению
системы корпоративного управления на госпредприятиях, над которой западные
доноры активно работали в течение нескольких лет с помощью грантовых проектов
для различного уровня антикоррупционеров и активистов.
Авторы обращают внимание на то, что первому
вице-премьеру, традиционно ответственному за реальный сектор экономики, за два
месяца не удалось найти общий язык с профильными коллегами из Минагрополитики,
Минэнергетики и Минэкологии, взаимодействие и работа по этим ведомствам
фактически заблокирована.
"Конкурентом"
Любченко издание называет министра развития громад и территорий Алексея Чернышова.
СМИ называли Чернышова одним из кандидатов в премьеры еще зимой,
когда Любченко работал в ГНС. Сегодня обстановка не изменилась и он все еще
может занять высокий пост в Кабмине. Правда, резюмирует издание, как изменится
ситуация до конца лета – пока сложно спрогнозировать.
Ранее "Комментарии" писали, что премьер-министр Украины назвал экономическое оружие Кремля.
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