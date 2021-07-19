Любченко больше не претендент на кресло премьера, – СМИ



















Кандидатуру первого вице-премьер-министра и министра экономики Алексея Любченко больше не рассматривают в качестве претендента на должность премьер-министра после возможной отставки Дениса Шмыгаля. Кресло премьера с большей долей вероятности может занять министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, пишет "УНИАН".



Кто заменит Дениса Шмыгаля в кресле премьера

По данным издания, информация о том, что Любченко может прийти на замену Шмыгалю, стала появляться после его назначения на должность и. о. главы Государственной налоговой службы. Отечественные СМИ все чаще писали о его связях с известным контрабандистом и влиятельным предпринимателем Ильей Павлюком.





Журналисты полагают, что в правительстве решили не продвигать Любченко на должность премьера из-за ряда вопросов к его нынешней работе. В частности, издание пишет, что Любченко не собирается отказываться от влияния на фискальную службу и на расставленных в регионах кадров. Также он продвигает на должности выгодных для него людей. Кроме того, издание отмечает, что международным партнерам не понравился агрессивный настрой нового вице-премьера по отношению системы корпоративного управления на госпредприятиях, над которой западные доноры активно работали в течение нескольких лет с помощью грантовых проектов для различного уровня антикоррупционеров и активистов.

Авторы обращают внимание на то, что первому вице-премьеру, традиционно ответственному за реальный сектор экономики, за два месяца не удалось найти общий язык с профильными коллегами из Минагрополитики, Минэнергетики и Минэкологии, взаимодействие и работа по этим ведомствам фактически заблокирована.

"Конкурентом" Любченко издание называет министра развития громад и территорий Алексея Чернышова.

"Под его руководством "оживилась" замороженная еще предыдущим правительством реформа децентрализации. Недавно он начал активно продвигать ее следующий этап – внедрение новой "президентской вертикали" – системы префектов , которая должна еще больше усилить управляемость регионов из центра с точки зрения административного контроля, в то время как финансовый ресурс и хозяйственные вопросы будут оставаться на местах. Также фактически упрощаются условия ведения бизнеса для застройщиков (ликвидирована значительная часть схем, связанных с ГАСИ). Также он активно подключился к реализации проектов "безбарьерности" и инклюзивного образования, которые курирует первая леди", — говорится в статье.

СМИ называли Чернышова одним из кандидатов в премьеры еще зимой, когда Любченко работал в ГНС. Сегодня обстановка не изменилась и он все еще может занять высокий пост в Кабмине. Правда, резюмирует издание, как изменится ситуация до конца лета – пока сложно спрогнозировать.

Ранее "Комментарии" писали, что премьер-министр Украины назвал экономическое оружие Кремля.

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