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Лещенко и еще трое членов Наблюдательного совета "Укрзализныци" оставляют свои должности

Кабмин не продлил их контракты еще в июне

сегодня, 16:08
Автор:

Антон Рудак

Кабмин не продлил контракт с председателем Наблюдательного совета Укрзализныци Шевка Аджунером и еще тремя членами. Об этом решении сообщается на сайте "Укрзализныци".

Лещенко и еще трое членов Наблюдательного совета "Укрзализныци" оставляют свои должности

Сергей Лещенко, фото с открытых источников

Свои посты покинут члены Наблюдательного совета Сергей Лещенко, Андреас Мотье и Олег Журавлев. Такое решение принял Кабмин на основании своего распоряжения, изданого в июне. Согласно этому распоряжению, им продлили контакты только на три месяца со дня вступления в силу данного распоряжения.

Аджунер исполнял обязанности председателя наблюдательного совета с июня 2018 года, Журавлев — с конца 2019 года. Вместо этих четірех человек, Кабмин на освободившиеся должности пока никого не назначил.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший народный депутат Украины и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко намекнул на то, что премьер-министр Денис Шмыгаль может пытаться удерживать на должности главу УЗ Владимира Жмака в интересах олигарха Рината Ахметова. Для Ахметова Жмак стратегически важен как источник дохода его бизнеса. Сегодня член Наблюдательного совета Сергей Лещенко в очередной раз указал на прямую связь между убытками "Укрзализныци" и прибылью Ахметова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль до прихода в политику работал топ-менеджером в корпорации ДТЭК, принадлежащая Ринату Ахметову. Шмыгаль был генеральным директором Бурштынской ТЭЦ.

Также сообщалось , сколько Сергей Лещенко заработал за февраль. Оказывается за февраль Сергей Лещенко заработал 332 тыс. гривен. Стоит отметить, что его зарплата в январе также составила 332 тыс. гривен. Кабинет министров назначил бывшего народного депутата Сергея Лещенко членом наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога" еще в 2019 году. Стоит отметить, что работников на эту должность избирают на три года. Главная задача членов наблюдательного совета — формировать показатели эффективности работы председателя и членов правления. Средняя заработная плата на этой должности составляет 588 000 гривен.


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Источник: https://www.uz.gov.ua/about/investors/issuer/zminaskladu/
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