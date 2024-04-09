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Кто теперь сможет получить бронь от мобилизации: Шмыгаль сделал заявление

Денис Шмыгаль поручил министерствам внести "более справедливое" постановление о бронировании

сегодня, 14:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Для обеспечения украинских защитников, благодаря которым Украина продолжает жить и развиваться, необходимы работающие экономика и инфраструктура. Одним из вопросов в этом направлении является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных. Как передает портал "Комментарии", об этом во время заседания Кабинета министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кто теперь сможет получить бронь от мобилизации: Шмыгаль сделал заявление

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

Глава украинского правительства заявил, что сегодня обороноспособность Украины остается приоритетом номер один, в связи с чем еженедельно принимаются решения, которые усиливают нашу страну.

Эффективная оборона, по словам премьера, является синергией усилий фронта и тыла.

"Наши военные защищают Украину на передовой, но для их обеспечения нужна работающая экономика и инфраструктура. Одним из ключевых вопросов в этом направлении является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных. Работников предприятий, которые действительно критически важны", — добавил премьер.

Денис Шмыгаль отметил, что дал поручение профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании. В том же числе было поручено определить перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.

"Нужны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов, почему те или иные люди являются забронированными в нашем государстве", — отметил Денис Шмыгаль.

Читайте также на портале "Комментарии" — эта неделя может стать решающей для мобилизационного законопроекта, который после рассмотрения Комитетом национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады всех 4269 правок имеет шансы оказаться в зале заседаний. Издание "Комментарии" продолжает обсуждать с экспертами то, что происходит в Украине вокруг мобилизации в целом и профильного законодательства – в частности.




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Обсуждения

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Надія

сегодня, 14:12

Уже зараз видно циркачі,працівника телемарафону-це критична працююча економіка та інфраструктура?

Ігор

сегодня, 13:51

Клоуни та пропагандисти нацизму є представниками критично важливої інфраструктури. В світі вже давно не було такого фарисейства корумпованих. Результат легітимності узурпатора.


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