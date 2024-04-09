Кто теперь сможет получить бронь от мобилизации: Шмыгаль сделал заявление

Для обеспечения украинских защитников, благодаря которым Украина продолжает жить и развиваться, необходимы работающие экономика и инфраструктура. Одним из вопросов в этом направлении является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных. Как передает портал "Комментарии", об этом во время заседания Кабинета министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

Глава украинского правительства заявил, что сегодня обороноспособность Украины остается приоритетом номер один, в связи с чем еженедельно принимаются решения, которые усиливают нашу страну.

Эффективная оборона, по словам премьера, является синергией усилий фронта и тыла.

"Наши военные защищают Украину на передовой, но для их обеспечения нужна работающая экономика и инфраструктура. Одним из ключевых вопросов в этом направлении является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных. Работников предприятий, которые действительно критически важны", — добавил премьер.

Денис Шмыгаль отметил, что дал поручение профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании. В том же числе было поручено определить перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.

"Нужны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов, почему те или иные люди являются забронированными в нашем государстве", — отметил Денис Шмыгаль.

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