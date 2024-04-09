Кто теперь сможет получить бронь от мобилизации: Шмыгаль сделал заявление

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Для обеспечения украинских защитников, благодаря которым Украина продолжает жить и развиваться, необходимы работающие экономика и инфраструктура. Одним из вопросов в этом направлении является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных. Как передает портал "Комментарии", об этом во время заседания Кабинета министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников
Глава украинского правительства заявил, что сегодня обороноспособность Украины остается приоритетом номер один, в связи с чем еженедельно принимаются решения, которые усиливают нашу страну.
Эффективная оборона, по словам премьера, является синергией усилий фронта и тыла.
Денис Шмыгаль отметил, что дал поручение профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании. В том же числе было поручено определить перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.
Читайте также на портале "Комментарии" — эта неделя может стать решающей для мобилизационного законопроекта, который после рассмотрения Комитетом национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады всех 4269 правок имеет шансы оказаться в зале заседаний. Издание "Комментарии" продолжает обсуждать с экспертами то, что происходит в Украине вокруг мобилизации в целом и профильного законодательства – в частности.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Надія
сегодня, 14:12
Уже зараз видно циркачі,працівника телемарафону-це критична працююча економіка та інфраструктура?
Ігор
сегодня, 13:51
Клоуни та пропагандисти нацизму є представниками критично важливої інфраструктури. В світі вже давно не було такого фарисейства корумпованих. Результат легітимності узурпатора.