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Криклий отчитался перед нардепами: о чем говорил

Министр инфраструктуры Владислав Криклий выступил в парламенте перед голосованием за его увольнение

сегодня, 16:47
Автор:

Наталья Некрасова

За время пандемии в сфере развития инфраструктуры властям удалось добиться многого, особенно в области строительства аэропортов и не допустить массового увольнения работников "Укрзализныци" при локдауне. Об этом во время выступления на внеочередном заседании Верховной Рады заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает корреспондент "Комментариев".

Криклий отчитался перед нардепами: о чем говорил

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Фото: mtu.gov.ua

"На "Укрзализныци", которая на полгода из-за пандемии была вынуждена остановиться в части пассажирских перевозок, не было массовых увольнений. Большое количество работников, большая семья в 250 тыс. остались работать", — заявил Криклий.

Он отметил, что "впервые со времен независимости Украины" в ведомстве добились финансирования в размере 4,2 млрд грн на обновление подвижного состава "Укрзализныци", а также на электрификацию и инфраструктуру.

Кроме двух концессионных соглашений морских портов Ольвия и Херсон, которые привлекают 3,7 млрд грн инвестиций, к концессии должны присоединиться еще четыре порта — в Черноморске, Одессе, Измаиле и Бердянске, отчитался министр.

По его словам, еще шесть концессионных проектов подготовлено по дорогам. Министр также отметил, что в этом году на 63% возросло количество речных перевозок.

"В сфере почтовых услуг пандемия стала и вызовом, и возможностями. Мы начали доставлять через наших почтальонов, через наши мобильные сельские отделения лекарства. Это было важно", — сказал Криклий.

Кроме того, "Укрпочта" может стать почта-банком. Благодаря софинансированию Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка Украины получит финансирование на закупку 1850 мобильных отделений и на строительство 5 сортировочных логистических хабов. Хабы позволят обслуживать электронную коммерцию.

"Начали поиски консультанта на приобретение банка. Фактически, "Укрпочта" в симбиозе сможет таким образом стать почта-банком", — резюмировал Криклий.

Перед выступлением Криклия выступил глава Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрий Кисель. Он рекомендовал парламенту уволить министра от занимаемой должности.

В начале заседания лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ответственность за правительственный кризис несет персонально президент Украины Владимир Зеленский. В знак протеста депутаты от "Батькивщины" покинули зал парламента.

Напомним, министры инфраструктуры Владислав Криклий и экономики Игорь Петрашко написали заявление на увольнение по собственному желанию. Министра здравоохранения Максима Степанова планируют уволить по представлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Верховная Рада будет голосовать за увольнение трех министров сегодня, 18 мая. Ранее причины кадровых ротаций в правительстве назвали нардепы от партии "Слуга народа".


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