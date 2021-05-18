Криклий отчитался перед нардепами: о чем говорил

За время пандемии в сфере развития инфраструктуры властям удалось добиться многого, особенно в области строительства аэропортов и не допустить массового увольнения работников "Укрзализныци" при локдауне. Об этом во время выступления на внеочередном заседании Верховной Рады заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает корреспондент "Комментариев".



Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Фото: mtu.gov.ua

"На "Укрзализныци", которая на полгода из-за пандемии была вынуждена остановиться в части пассажирских перевозок, не было массовых увольнений. Большое количество работников, большая семья в 250 тыс. остались работать", — заявил Криклий.

Он отметил, что "впервые со времен независимости Украины" в ведомстве добились финансирования в размере 4,2 млрд грн на обновление подвижного состава "Укрзализныци", а также на электрификацию и инфраструктуру.

Кроме двух концессионных соглашений морских портов Ольвия и Херсон, которые привлекают 3,7 млрд грн инвестиций, к концессии должны присоединиться еще четыре порта — в Черноморске, Одессе, Измаиле и Бердянске, отчитался министр.

По его словам, еще шесть концессионных проектов подготовлено по дорогам. Министр также отметил, что в этом году на 63% возросло количество речных перевозок.

"В сфере почтовых услуг пандемия стала и вызовом, и возможностями. Мы начали доставлять через наших почтальонов, через наши мобильные сельские отделения лекарства. Это было важно", — сказал Криклий.

Кроме того, "Укрпочта" может стать почта-банком. Благодаря софинансированию Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка Украины получит финансирование на закупку 1850 мобильных отделений и на строительство 5 сортировочных логистических хабов. Хабы позволят обслуживать электронную коммерцию.

"Начали поиски консультанта на приобретение банка. Фактически, "Укрпочта" в симбиозе сможет таким образом стать почта-банком", — резюмировал Криклий.

Перед выступлением Криклия выступил глава Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрий Кисель. Он рекомендовал парламенту уволить министра от занимаемой должности.

В начале заседания лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ответственность за правительственный кризис несет персонально президент Украины Владимир Зеленский. В знак протеста депутаты от "Батькивщины" покинули зал парламента.

Напомним, министры инфраструктуры Владислав Криклий и экономики Игорь Петрашко написали заявление на увольнение по собственному желанию. Министра здравоохранения Максима Степанова планируют уволить по представлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Верховная Рада будет голосовать за увольнение трех министров сегодня, 18 мая. Ранее причины кадровых ротаций в правительстве назвали нардепы от партии "Слуга народа".

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