Кабмин планирует освободить внутреннюю авиацию от налогов

Украинских авиаперевозчиков могут освободить от налогообложения на внутриукраинские рейсы. Такую инициативу планирует рассмотреть Кабинет министров, заявляет на своей Facebook-странице глава правительства Денис Шмыгаль.

Кабмин планирует освободить от налогообложения авиаперевозчиков. Фото: cdnimg.rg.ru

По его словам, освобождение от налогообложения будет способствовать развитию авиасферы в Украине. Прежде всего компании смогут значительно сократить свои расходы. Есть положительная сторона и для населения Украины — билеты на авиарейсы могут значительно подешеветь и стать более доступными.

Планируется, что инициатива будет распространяться на все рейсы внутри страны.

"Эта задача уже поставлена перед министерствами", — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, глава правительства дополнил, что на этой неделе в украинском правительстве обсуждался вопрос интенсификации сотрудничества в сфере туризма с Турцией.

Напомним, что Денис Шмыгаль рассказал, когда ФОПы получат карантинные выплаты. Заявки на получение карантинных выплат подали 270 000 физических лиц-предпринимателей. По словам главы правительства, деньги поступят на счета в течение 10 дней после подачи правильно заполненного заявления. Детали о государственных выплатах читайте в нашем материале.

Также Шмыгаль рассказал, когда Украина станет членом Евросоюза. По словам политика, наше государство уже давно готово стать одним из членов-партнеров ЕС. Шмыгаль подчеркивает, что слишком высокая цена уже уплачена за эту возможность — жизнь сотен погибших солдат на Донбассе в войне с Россией. Поэтому ближайшие 5-10 лет позволят Украине вступить в Европейский Союз. Похожие амбиции государство демонстрирует и по вступлению в НАТО.

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