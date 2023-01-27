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Кабмин одобрил постановление о выезде чиновников: для кого оставили лазейку

Кабмин одобрил постановление о выезде чиновников: к маленьким детям – можно, на отдых – нет

сегодня, 17:38
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Автор:

Кравцев Сергей

Правительство одобрило постановление, которое запрещает на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Telegram рассказал премьер Денис Шмыгаль.

Кабмин одобрил постановление о выезде чиновников: для кого оставили лазейку

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

"Народные депутаты, чиновники, представители местной власти, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу на основании служебной командировки. Выехать за границу для переговоров, для лечения, для ухода за несовершеннолетними детьми – можно. Кататься на отдых – нет", – отметил глава украинского правительства.

По его словам, в Украине до сих пор есть те, кто почти за год полномасштабной войны не понял базовых вещей. Поэтому центральной власти пришлось еще раз популярно все объяснить. Сначала появилось решение СНБО, затем был указ президента. Теперь есть постановление правительства. 

Читайте также на портале "Комментарии" — в своем обращении к украинцам президент Зеленский, среди прочего, отреагировал на скандал с нардепом от партии власти "("Слуга народа") Николаем Тищенко в связи с его "командировкой" в Таиланд, уже стоившей тому места в партии, а также во фракции. Президент напомнил, что все выезды нардепов, чиновников регламентируются согласно недавнему решению СНБО. При этом сам Тищенко уверяет, что ничего не нарушал. Мол, депутатам-"слугам" еще в декабре якобы была поставлена задача развивать дружеские взаимоотношение в направлении Азии и Африки. Что происходит и почему? Как события могут развиваться дальше? Можно ли говорить, что началось реальное очищение власти? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/tmelnychuk/1501?fbclid=IwAR2Mctgq_oXBYM8mhyreD4OfyNhi4yZmU9Bmg86-FIi40k9c40Mi3W4zpzI
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