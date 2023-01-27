Кабмин одобрил постановление о выезде чиновников: для кого оставили лазейку

Правительство одобрило постановление, которое запрещает на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Telegram рассказал премьер Денис Шмыгаль.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

"Народные депутаты, чиновники, представители местной власти, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу на основании служебной командировки. Выехать за границу для переговоров, для лечения, для ухода за несовершеннолетними детьми – можно. Кататься на отдых – нет", – отметил глава украинского правительства.

По его словам, в Украине до сих пор есть те, кто почти за год полномасштабной войны не понял базовых вещей. Поэтому центральной власти пришлось еще раз популярно все объяснить. Сначала появилось решение СНБО, затем был указ президента. Теперь есть постановление правительства.

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