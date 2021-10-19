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«Слуги народа» уже ищут нового министра защиты окружающей среды и природных ресурсов

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление на увольнение

сегодня, 16:00
Автор:

Кравцев Сергей

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский уже написал заявление об отставке. Он покидает свой пост по своему желанию. Как информирует издание "Комментарии", эту информацию во время общения со СМИ подтвердил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет "РБК-Украина".

«Слуги народа» уже ищут нового министра защиты окружающей среды и природных ресурсов

Роман Абрамовский. Фото: Экономическая правда

Лидер "Слуги народа" в Верховной Раде действительно подтвердил информацию о том, что совсем скоро должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины окажется вакантна, потому как пока еще действующий глава ведомства Абрамовский написал заявление по собственному желанию – сложить с себя полномочия министра. Арахамия говорит, что сам видел это заявление. Отпускать или не отпускать Абрамовского – будет решать парламент, как того требует процедура.

Давид Арахамия прогнозирует, что за решение вопроса по отставке Абрамовского проблем не будет, голоса в зале найдутся. В то же время нардеп отметил, что есть пока вопросы по тому, кто станет преемником Абрамовского. Пока что у фракции "Слуга народа" нет претендента на эту должность.

Арахамия добавил, что нужно примерно от недели до десяти дней, чтобы определиться с новым министром. 

Отметим, предшествовало новости об отставке Романа Абрамовского заявление секретаря СНБО Данилова, который заявил, что к работе министерства защиты окружающей среды есть немало вопросов. Офис президента недоволен, как министерство занимается реализацией указов главы государства.

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/abramovskiy-napisal-zayavlenie-otstavke-arahamiya-1634645777.html
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