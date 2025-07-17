Что изменится в Украине после обновления правительства: о чем говорит его состав

Верховная Рада утвердила обновленный состав Кабмина под руководством премьер-министра Юлии Свириденко. По результатам голосования ряд министерств получил новых руководителей. О чем говорит новый состав правительства? Что теперь изменится в управлении страной? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Обновление Кабмина. Фото: из открытых источников

Свириденко получила более широкий мандат доверия, чем он был даже у Шмыгаля

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян сразу обратил внимание на то, что с перестановкой в правительстве тянулись еще с прошлого года. Решение о том, что правительство нужно менять, было принято еще прошлым летом, но не могли найти кандидатуру. А за этот год Свириденко доказала, что она является лояльным и профессиональным игроком внутри команды, который может принять эстафету у Шмыгаля. При этом не изменяя общих рамок взаимодействия.

"Второе – это то, что во власти надеялись, что война закончится в этом году после прихода к власти либо Трампа, либо Байдена по результатам выборов в США и поэтому откладывали на послевоенный период этот вопрос, чтобы это синхронизировать с электоральными потребностями, как раз перед послевоенными выборами провести перезагрузку правительства. Но потом стало ясно, что никаких выборов на горизонте нет. Соответственно пошли сейчас на эту частичную перезагрузку Кабмина. Потому что я бы не назвал это перезагрузкой правительства. Я бы назвал это сменой премьер-министра и отдельных министров. Но при этом и недооценивать такие изменения не стал бы, поскольку мы видим серьезную реструктуризацию с созданием новых суперминистерств и с приходом вторых людей на места первых. Итак, судя по замене Стефанишиной, нескольких других должностей, мы видим, что Свириденко получила мандат на приведение по крайней мере части своих людей, которых можно назвать ее командой. Это может свидетельствовать, что она получила более широкий мандат доверия, чем он был даже у Шмыгаля, что создает возможности для реальных изменений, если политическая ситуация даст для этого возможности и Свириденко на них согласится идти", – отметил политолог.

Подытоживая Олег Саакян отметил, что можно сказать, что женщина премьер-министр – это тоже достаточно сильный образ. И это само по себе создает для нее дополнительные возможности как на международной, так и на внутренней арене.

"В конце концов, я не скажу, что это исключительно замена кроватей, но и досадно, что это не изменение принципов и подходов к формированию правительства. Мы все еще видим, что правительство формируется как правительство лояльных и правительство исполнителей, а принятие решений все равно будет происходить не на Грушевского", – констатировал Олег Саакян.

С правительством профессионалов, способных побеждать, опять как-то не сложилось

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков говорит, что его лично удивил состав якобы нового правительства.

"Обычно критические обстоятельства, война среди них – первая, в развитых странах порождают когорту выдающихся лидеров. По крайней мере, броских. В свое время люди, работавшие на руководящих должностях в правительстве Украины, ушли в публичную политику и влияли на траекторию развития страны. Л. Кучма, В. Ющенко, Ю.Ю. Тимошенко, П. Порошенко, О. Турчинов и многие другие… Их вклад в историю Украины, мягко говоря, неоднозначен, но все они личности. Скажите, кого из состава нового правительства вы сможете представить влиятельной общественной фигурой при новом президенте, не В. Зеленском? Я – никого. Вообще политическое поле при Зеленском превратилось в поле чудес в стране дураков: напомню, там был пустырь, на котором даже трава не росла", – отметил политтехнолог.

Он задается вопросом, как можно с никакими, посредственными министрами побеждать напавшего на нас огромного кровожадного монстра? Именно сейчас была потенциальная возможность создать если не правительство национального спасения, то правительство профессионалов, сданных побеждать и не послушно выполнять, а вести за собой наших западных партнеров, но не с нашим счастьем.

"Владимира Зеленского не надо унижать, он действительно незаурядная личность. Но рождает вокруг себя такую серость, что зубы ноют", – отметил эксперт.

По его словам, наиболее объективный критерий эффективности работы нашего Кабмина – это количество вражеских ракетных атак правительственного здания. Некоторые областные администрации атакуют регулярно. Эффективные предприятия нашего ВПК – постоянно, а вот такой центр управления и координации оборонных усилий Украины как Кабмин – ни одного! То есть его деятельность врага не пугает.

Читайте на портале "Комментарии" — о чем говорят кадровые ротации Кабмина: главная цель и последствия.



