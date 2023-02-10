Чиновникопад продолжается: Сразу шесть заместителей министров остались без должностей

В Украине с января текущего года продолжаются кадровые изменения в высших эшелонах власти. Без должностей остаются первые лица министерств и ведомств, других органов центральной власти. Сегодняшний день, несмотря на сплошные вой сирен тревоги, не стал исключением, пишут "Комментарии".



Кабинет министров Украины уволил шестерых заместителей министров

Кабинет министров Украины 10 февраля 2023 г. уволил с занимаемых должностей пятерых заместителей министра внутренних дел, заместителя главы Минэкономики и заместителя председателя Государственного агентства развития туризма. Сразу семь чиновников покинули свои кресла, хотя, как говорят источники, по собственной инициативе.

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Итак, ушли со своих постов:

- первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин;

- заместитель главы МВД Мэри Акопян,

- заместитель министра МВД Игорь Бондаренко,

- заместитель министра МВД Сергей Гончаров,

- заместитель министра МВД Богдан Драпятый,

- заместитель министра МВД Екатерина Павличенко,

- заместитель главы Государственного агентства развития туризма по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ольга Рабийчук.

Как ранее писали "Комментарии", чиновники приняли решение об увольнении нескольких чиновников во время заседания Кабмина 1 февраля. Анонсированные "весенние посадки" начались в Украине с громких увольнений, параллельно с которыми проходили и массовые обыски.

Речь шла на портале "Комментарии" и о новых назначениях в стратегически важных областях Украины. Кабинет министров Украины на днях поддержал проект Указа Президента Владимира Зеленского о назначении нескольких чиновников. Нынешние потенциальные начальники областных военных администраций (ОВА) не аппаратные работники с государственным прошлым , а силовики из разных структур.