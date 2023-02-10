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Чиновникопад продолжается: Сразу шесть заместителей министров остались без должностей

Кадровые изменения произошли в Министерстве внутренних дел и Минэкономики

сегодня, 18:44
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Автор:

Моесеенко Валентина

В Украине с января текущего года продолжаются кадровые изменения в высших эшелонах власти. Без должностей остаются первые лица министерств и ведомств, других органов центральной власти. Сегодняшний день, несмотря на сплошные вой сирен тревоги, не стал исключением, пишут "Комментарии".

Чиновникопад продолжается: Сразу шесть заместителей министров остались без должностей

Кабинет министров Украины уволил шестерых заместителей министров

Кабинет министров Украины 10 февраля 2023 г. уволил с занимаемых должностей пятерых заместителей министра внутренних дел, заместителя главы Минэкономики и заместителя председателя Государственного агентства развития туризма. Сразу семь чиновников покинули свои кресла, хотя, как говорят источники, по собственной инициативе.


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Итак, ушли со своих постов:

-        первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин;

-        заместитель главы МВД Мэри Акопян,

-        заместитель министра МВД Игорь Бондаренко,

-        заместитель министра МВД Сергей Гончаров,

-        заместитель министра МВД Богдан Драпятый,

-        заместитель министра МВД Екатерина Павличенко,

-        заместитель главы Государственного агентства развития туризма по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ольга Рабийчук.

Как ранее писали "Комментарии", чиновники приняли решение об увольнении нескольких чиновников во время заседания Кабмина 1 февраля. Анонсированные "весенние посадки" начались в Украине с громких увольнений, параллельно с которыми проходили и массовые обыски.

Речь шла на портале "Комментарии" и о новых назначениях в стратегически важных областях Украины. Кабинет министров Украины на днях поддержал проект Указа Президента Владимира Зеленского о назначении нескольких чиновников. Нынешние потенциальные начальники областных военных администраций (ОВА) не аппаратные работники с государственным прошлым , а силовики из разных структур.



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