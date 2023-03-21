Четыре пункта реформ в образовании от Михаила Федорова

Новоназначенный высокопоставленный чиновник сразу заговорил о необходимости изменений в образовании разного уровня, объясняя это современными вызовами войны для украинцев и мировым технологическим прогрессом, пишут "Комментарии".



Новый вице-премьер-министр взялся за инновации в образовании

По словам Вицепремьера по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаила Федорова, Украина столкнулась с масштабными вызовами.

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"из-за войны около 1 млн детей учатся за границей, 1,5 млн учатся онлайн. Более 3000 учебных заведений пострадали от бомбардировок и обстрелов, 370 из них разрушены полностью", — приводит чиновник поразительную статистику.

Вместе с тем, говорит, нужно использовать возможность и двигаться в сторону положительных изменений в образовании и науке, в которых очень нуждается Украина.

" Свет не стоит на месте. Вне нашей войны мир продолжает активно развиваться. Самые могущественные государства изо всех сил конкурируют за таланты. Технологии изменяют актуальность профессий. Образование и наука нуждаются в трансформации. Нужны более смелые и быстрые изменения, чтобы наши дети обрели знания, соответствующие вызовам современности ", — объясняет Федоров .

Следовательно, собирается своими ключевыми векторами работы сделать следующие направления:

1. Новый подход к управлению системой образования. Тотальная борьба с бюрократией.

Трансформирование учебных заведений в поддерживающие и привлекающие талантливых преподавателей за достойную оплату труда. Предоставление свободы управления эффективным менеджерам по реализации изменений. Трансформирование образовательных пространств в более современные. Обучение для образовательных менеджеров и преподавателей. Отдельная роль в развитии английского языка, цифровых навыков, предпринимательства. Открытие возможностей для талантливых ученых. Грантовое и быстрое финансирование проектов.

2. Цифровизация образования.

Расширение действия на образовательное направление. Крутые услуги для школьников, студентов и родителей. Для преподавателей развитие онлайн-системы для работы с контентом, создание платформы для управления образовательными процессами и получение данных для принятия качественных управленческих решений.

3. Разработка и внедрение стратегии развития инноваций будущего.

Ответ на вопрос, как развивать инновации в ближайшие 3-5-10 лет, чтобы украинцы создавали миллиардные компании и конкурировали с технологически развитыми странами.

4. Развитие милтек.

Направление, которому мы посвятили весь 2022 год. Ключевой для Украины. Теперь получит дополнительное ускорение. Планируем запуск образовательного, инновационного милтек-кластера, задача которого — поддерживать и претворять в жизнь идеи, проекты, связанные с военными технологиями. Это ускорит нашу победу на поле боя и создаст фундамент экономике будущего.

"С задачей нашей команды — помочь Министерству образования и науки реализовать качественные изменения ", — резюмирует Михаил Федоров .

Как писали "Комментарии", во вторник, 21 марта, Верховная Рада устроила очередной ударный день, приняв массу законов, а также назначив трех новых министров .

Речь шла на портале "Комментарии" и о ротациях в Кабмине и законопроектах в турборежиме: что происходит в Раде.

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