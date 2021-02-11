Аваков анонсировал два масштабных проекта МВД

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Елизавета Черных
Председатель Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о двух проектах, которые планируют внедрить в стране. Данную информацию обнародовало издание "Украинская правда".
Арсен Аваков - фото из открытых источников
По словам министра, в Украине запускают систему аэромедицинской эвакуации и реформирования гидрометеорологической службы ГСЧС. Аваков утверждает, что первый проект будет введен при участии Минздрава:
Арсен Аваков также подчеркнул, что с введением проекта, как минимум, семь миллионов граждан смогут получить максимально быстрый доступ к особой медицинской помощи в ситуациях, которые угрожают их жизни и здоровью.
Чиновник также анонсировал и реформирование гидрометеорологической службы ГСЧС при участии мировых лидеров в данной сфере. Глава МВД считает, что это поможет выявлять на ранних этапах и прогнозировать опасные гидрометеорологические процессов, такие как шквалы, град, смерчи, наводнения, гололедицу и другие.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков полностью поддержал санкции СНБО против телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, заявив об этом во время передачи "Свобода слова Савика Шустера". Министр отметил, что по этим материалам понятно, работники этих каналов зарабатывали на военной ситуации на Донбассе, а Россия финансировала пропагандистскую деятельность.
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