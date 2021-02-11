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Аваков анонсировал два масштабных проекта МВД

Аваков утверждает, что первый проект будет введен при участии Минздрава

сегодня, 14:09
Автор:

Елизавета Черных

Председатель Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о двух проектах, которые планируют внедрить в стране. Данную информацию обнародовало издание "Украинская правда". 

Аваков анонсировал два масштабных проекта МВД

Арсен Аваков - фото из открытых источников

По словам министра, в Украине запускают систему аэромедицинской эвакуации и реформирования гидрометеорологической службы ГСЧС. Аваков утверждает, что первый проект будет введен при участии Минздрава: 

"В этом году совместно с Министерством здравоохранения мы введем систему аэромедицинской эвакуации и поддержки трансплантологии с привлечением авиации МВД. Это существенно повысит уровень оказания экстренной медицинской помощи в регионах", — заявил чиновник. 

Арсен Аваков также подчеркнул, что с введением проекта, как минимум, семь миллионов граждан смогут получить максимально быстрый доступ к особой медицинской помощи в ситуациях, которые угрожают их жизни и здоровью. 

Чиновник также анонсировал и реформирование гидрометеорологической службы ГСЧС при участии мировых лидеров в данной сфере. Глава МВД считает, что это поможет выявлять на ранних этапах и прогнозировать опасные гидрометеорологические процессов, такие как шквалы, град, смерчи, наводнения, гололедицу и другие.  

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков полностью поддержал санкции СНБО против телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, заявив об этом во время передачи "Свобода слова Савика Шустера". Министр отметил, что по этим материалам понятно, работники этих каналов зарабатывали на военной ситуации на Донбассе, а Россия финансировала пропагандистскую деятельность.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/02/11/7283076/
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