Аваков анонсировал два масштабных проекта МВД

Председатель Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о двух проектах, которые планируют внедрить в стране. Данную информацию обнародовало издание "Украинская правда".

Арсен Аваков - фото из открытых источников

По словам министра, в Украине запускают систему аэромедицинской эвакуации и реформирования гидрометеорологической службы ГСЧС. Аваков утверждает, что первый проект будет введен при участии Минздрава:

"В этом году совместно с Министерством здравоохранения мы введем систему аэромедицинской эвакуации и поддержки трансплантологии с привлечением авиации МВД. Это существенно повысит уровень оказания экстренной медицинской помощи в регионах", — заявил чиновник.

Арсен Аваков также подчеркнул, что с введением проекта, как минимум, семь миллионов граждан смогут получить максимально быстрый доступ к особой медицинской помощи в ситуациях, которые угрожают их жизни и здоровью.

Чиновник также анонсировал и реформирование гидрометеорологической службы ГСЧС при участии мировых лидеров в данной сфере. Глава МВД считает, что это поможет выявлять на ранних этапах и прогнозировать опасные гидрометеорологические процессов, такие как шквалы, град, смерчи, наводнения, гололедицу и другие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков полностью поддержал санкции СНБО против телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, заявив об этом во время передачи "Свобода слова Савика Шустера". Министр отметил, что по этим материалам понятно, работники этих каналов зарабатывали на военной ситуации на Донбассе, а Россия финансировала пропагандистскую деятельность.





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