Враг не имеет успеха ни на одном из стратегических направлений – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все линии обороны удалось сохранить, а российские войска за неделю войны не смогли достичь успеха ни на одном из стратегических направлений. Об этом сообщает Укринформ.

Президент Украины Владимир Зеленский - фото из открытых источников

"Стоим так, что оккупанты вынуждены были изменить свою тактику. Ракетно-бомбовые удары России по украинским городам – это признание, что не смогли сделать ничего существенного на нашей земле. Все линии нашей обороны сохранены, ни на одном из стратегических направлений у врага нет успеха. Они подавлены, они обречены", — подчеркнул Зеленский.

Также в своем видеообращении Зеленский выразил уверенность, что войска России не задержатся в нескольких населенных пунктах, которые они заняли.

"Прогоним с позором, как это делают простые люди, которые выгоняют кафиров из продуктовых магазинов, когда российские военные пытаются найти себе еду. Это не воины сверхдержавы, это растерянные дети, которых использовали. Уберите их домой. Украинцы каждый оккупант должен знать – они здесь ничего не получат, никого не покорят. Даже если они могут наверстать больше техники и людей, это ничего для них не меняет. Куда бы они ни зашли – повсюду уничтожат. У них не будет здесь покоя, у них не будет здесь еды, у них не будет здесь ни одной тихой минуты", – заявил Зеленский.

Также президент обратился к жителям украинских городов, которые перекрывают дороги оккупантам. В частности, Зеленский высказался об жителях Конотопа, Баштанки, Энергодара и Мелитополя: "Люди выходят перед вражеской техникой, это крайне опасно, но как это мужественно. Это тоже спасение".

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