Кто является «королями» контрабанды в Украине

Украинская действительность подкидывает такие сюжеты, которые не придумать ни одному сценаристу самого "крутого" блокбастера Голливуда. Вряд ли бы на фабрике грез додумались создать фильм, в котором есть коррумпированный судья, которого спасают от правосудия сподвижники экс-главы государства. При этом посильная помощь предоставляется адвокатом, ставшим важным функционером в системе власти президента следующего. Звучит неправдоподобно, но материалы Совета национальной безопасности Украины (СНБО) и данные расследований правоохранителей свидетельствуют об обратном.



Кто может "крышевать" контрабанду в Украине? Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

"Король" контрабанды, "пожалевший" 3 млн долларов для СБУ

Одним из многочисленных нововведений нового президента Владимира Зеленского стало использование Совета национальной безопасности и обороны Украины как органа, своими решениями вводящего персональные санкции против конкретных лиц.



Среди наиболее резонансных подобных решений можно назвать принятые в апреле санкции против лиц, которых в СБУ подозревали в организации масштабной контрабанды, наносящей украинскому бюджету огромный ущерб. В список, который впоследствии пополнился, вошли более 20 человек, но обращают особое внимание на себя в нем две фамилии — Сеяр Куршутов и Виктор Шерман. Эти люди не были малоизвестны, скорее, напротив — ведь за ними, по данным СМИ, давно стелется "шлейф" организации контрабанды.

Еще во времена президентства Петра Порошенко СМИ сообщали о существовании при власти Офиса контрабанды (Офис), якобы функционирующего еще со времён Виктора Януковича, а точнее, сына четвертого президента Украины Александра Януковича.

Главным управляющим Офиса, осуществляющим оперативное управление им, украинские медиа называли как раз Сеяра Куршутова. Как писали журналисты, крымский татарин после оккупации полуострова выехал на материковую Украину и, представляясь бизнесменом в сфере логистики и транспортных перевозок, а также советником президента Ассоциации налогоплательщиков Украины, якобы на деле же ставил задачи "сотрудникам" Офиса, обеспечивал провоз контрабанды, занимался решением проблем "своих" и созданием проблем "чужим" импортерам.

Виктор Шерман, по данным СМИ, также мог участвовать в работе Офиса, оперативно информируя о "своих-чужих" импортерах, которым надо помогать или же всячески мешать в их работе, а также, вероятно, отвечал за инкассацию "черного нала".

Совокупные потери госбюджета от деятельности "Офиса контрабанды" тогда оценивали в 28 млрд гривен.

В 2021 году Президент Владимир Зеленский ввел санкции против ТОП-10 контрабандистов Украины. В этом список также попал и Сеяр Куршутов.

Сам Куршутов в комментарии СМИ заявил, что его включение в санкционный список СНБО — это "сведение личных счётов и комплекс неполноценности на почве неудач в личной жизни" со стороны главы Офиса президента Украины (ОПУ) Андрея Ермака. При этом в СБУ, которая составляет этот список, якобы вымогали от 100 тыс. до 3 млн долларов за то, чтобы не быть включенным в него.



Впрочем, Куршутов также признал знакомство с Александром Грановским и своё некое влияние на таможенный рынок за счёт логистического бизнеса, проданного им около 2 лет назад, но подчеркнул, что "не сидел ни на каких контрабандных схемах".

Интересно, что, по данным сервиса YouControl, Сеяр Куршутов является совладельцем частного заведения "Харьковская школа архитектуры" и частным предпринимателем, осуществляющим деятельность в сфере ресторанного бизнеса.

А в Государственной таможенной службе назвали партнёра Сеяра Куршутова — Виктора Шермана — "одним из крупнейших контрабандистов Украины". Шерман, кстати, активно занимается бизнесом, в прошлом и настоящем имея отношение к полутора десяткам фирм и общественных организаций. В сфере интересов бизнесмена — торговля, транспорт, ресторанный бизнес, недвижимость и кинобизнес, причём его партнером по одной из фирм, ООО "Спорт сервис", является супруга Сеяра Куршутова — Екатерина Любчик.

"Королевская крыша контрабандистов" — Офис президента

Поведение названного "королем" контрабанды Сеяра Куршутова, не только не покинувшего Украину и якобы продолжившего свой "промысел", но ещё и открыто выступающего против главы ОП Андрея Ермака и СБУ, может свидетельствовать о серьёзной "крыше", в которой сам бизнесмен уверен на все 100%.

Август 2016 года. Судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, "прославившийся" делами против "майдановцев" и тогдашнего главы партии "УКРОП" Геннадия Корбана, задержан сотрудниками НАБУ при получении взятки в 150 тысяч долларов США. Тем не менее арестовать судью тогда не позволила ВР Украины, не дав своего согласия, после чего 22 августа того же года состоялось бегство судьи в соседнюю Молдавию.

Уход от ответственности Чауса тогда объясняли просто — интересом в его судьбе первых лиц страны, ведь, по словам тогдашнего нардепа Сергея Лещенко, Чаус был "карманным судьей Администрации президента Украины".

Высказывания экс-депутата впоследствии подтвердились при расследовании исчезновения судьи — в 2020 году "Следство.Инфо" опубликовало судебный документ, в котором перечислялся механизм бегства и люди, помогавшие Чаусу сбежать.

Помимо нардепа Александра Грановского, названных и неназванных сотрудников ГУР и Управления государственной охраны, в список помощников бегству Чауса вошли фамилии двух его адвокатов — Андрея Смирнова и Кима Веремийчука.

Согласно документам, адвокаты привезли судью 10 августа в подземный паркинг по адресу: Протасов Яр, 8, где он был передан в руки сотрудникам спецслужб, а в 20-х числах августа покинул территорию Украины.

Оба адвоката хорошо известны как опытные и успешные юристы, но если Веремийчук продолжает оставаться практикующим юристом, то Андрей Смирнов 10 сентября 2019 года сменил юридическую практику на должность заместителя главы Офиса президента Украины.

Как "украли" судью Чауса

Казалось бы, при чём тут Сеяр Куршутов?

Согласно судебным документам, механизм вывоза судьи Николая Чауса выглядел следующим образом: 22 августа в столичный аэропорт "Жуляны" на самолете прибыли граждане Молдовы под фамилиями Турку и Дамир, причём первый внешне был очень похож на беглого судью.

Встречающий обоих сотрудник охраны президента взял паспорта приезжих молдаван и передал их сотруднику Госпогранслужбы, сразу же оформившему не только приезд, но и выезд Турку и Дамира за пределы Украины. Впоследствии Николай Чаус с паспортом на фамилию гражданина Молдовы Турку в сопровождении Дамира пересёк государственную границу Украину без прохождения пограничного контроля, но с отметкой о выезде из Украины, оформленной еще 22 августа в "Жулянах".

По данным источников портала "Комментарии", незаконный переход через границу судье, осуществившийся в районе пограничного перехода Белгород-Днестровский, якобы обеспечивал именно Сеяр Куршутов, привлекая к этому собственного кума, тогдашнего главу Госпогранслужбы Украины Виктора Назаренко.

Таким образом, "король" контрабанды и будущий замглавы Офиса президента Украины могут быть причастными не то к бегству судьи от правосудия в лице НАБУ, не то к его похищению. Во всяком случае, как подчеркнул адвокат судьи Ростислав Кравец для издания "Комментарии", эпизод с исчезновением Николая Чауса в 2016 году НАБУ расследует именно как его похищение.

Если верить информации Telegram-канала "Трубу прорвало", Андрей Смирнов и в 2019 году мог быть на связи с Чаусом и параллельно ставил задачу тогдашнему главе Государственного бюро расследований Роману Трубе "надавить" на судью, его семью и адвоката, вызывать их на допросы и создать атмосферу "неизбежности наказания". Действовал он тогда от имени своего тезки, некоего "Андрея", под которым, скорее всего, мог скрываться тогдашний глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

"Королевская крыша не протечёт" — Андрею Смирнову ничего не угрожает

Хотя в СМИ вспомнили об участии Смирнова в "деле Чауса" после похищения последнего в Молдове и загадочного появления в Украине, вряд ли дело 5-летней давности сможет как-то "торпедировать" влияние Смирнова.

По словам адвоката Чауса Ростислава Кравца, в деле о его похищении 2016 года НАБУ ведет следственные действия, а в деле о взятке продолжается изучение материалов уголовного дела. На изучение 10 томов, по словам юриста, уйдет от 1 до 1,5 месяцев.

Как сообщил порталу "Комментарии" директор Украинского института анализа политики Руслан Бортник, отставка Андрея Смирнова из-за "дела Чауса" маловероятна.

"К Смирнову много вопросов, но вряд ли дело Чауса будут ставить ему в вину, ведь в то время он был адвокатом и вполне мог преследовать интересы клиента или других людей, вовлеченных в это, но маловероятно, что он был непосредственно втянут в события с его пропажей или бегством в 2016 году. Скорее, это просто ещё один штрих в сложной биографии Андрея Смирнова, бывшего адвоката очень многих фигур", — подчеркнул собеседник издания.

Касательно "сложности биографии" эксперт не преувеличивает, ведь в том же 2019 году Смирнов фигурировал в скандале о застройке Протасова Яра в столице, представляя интересы застройщика трёх жилых высоток ЖК "Tourbillon", за которыми стояли интересы днепровских бизнесменов Олега Левина и уже упомянутого Геннадия Корбана.

Глава инициативной группы, выступавшей против застройки, Роман Ратушный заявлял СМИ, что интересы застройщиков представлял адвокат Андрей Смирнов, который якобы сперва предлагал подкуп (50 тысяч долларов), а затем перешел к угрозам.

О "непотопляемости" Смирнова свидетельствует и тот факт, что хотя в ОПУ он попал ещё в 2019 году, скорее всего "по квоте" Андрея Богдана, своё положение он сохранил.

Как писали "Комментарии", замглавы Офиса президента активно сотрудничает с разными одиозными людьми, например, берёт в долг 9 млн гривен у матери днепропетровского экс-чиновника Василия Астиона — Ольги. Причём отдал он пока менее 10% от долга — 937 тыс. гривен из 9,8 млн.

Но, невзирая на все эти скандалы и сомнительные связи, Андрей Смирнов по-прежнему остаётся функционером Офиса президента Украины, а значит, вероятней всего, прозванными в СМИ "королями" контрабанды Сеяру Куршутову и Виктору Шерману ничего не грозит, несмотря на все санкции СНБО.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!