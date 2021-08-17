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Замглавы ОП задекларировал займ от матери скандального днепровского рейдера

За год Смирнов погасил матери Астиона менее 10% долга — 937 тыс. грн, а сам займ, вероятно, является беспроцентным

17 августа 2021, 14:29
Автор:

Станислав Молчанов

Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов, курирующий правовую политику в ОП и взаимодействие с судами и правоохранительными органами, указал в декларации займ, полученный от матери днепропетровского чиновника Василия Астиона, чьи компании "демонстрируют невиданную победную поступь в украинских судах", пишет издание "ОЛИГАРХ" в статье "Долги и обязательства".

Замглавы ОП задекларировал займ от матери скандального днепровского рейдера

Андрея Смирнова связывают с днепровским экс-чиновником Василем Астионом. Коллаж: "Комментарии"

декларации Андрея Смирнова за 2020 год можно найти интересный пункт — финансовые обязательства. В соответствии с ним, 25.02.2019 года Смирнов, будучи на тот момент адвокатом, получил займ на сумму 9,8 млн грн,  отмечает автор статьи.  Главным кредитором Смирнова стала 61-летняя жительница Днепра Ольга Алексеевна Астион, которая больше известна как мать экс-депутата Днепропетровского облсовета, имеющего давнюю репутацию одного из главных рейдеров своего региона  Василия Астиона. Кроме того, ее сват (тесть Василия Астиона)  один из самых "авторитетных" персонажей Днепра Михаил Кошляк, которого "Левый берег" называл руководителем силового блока группы "Приват", и которому также приписывали причастность к днепропетровской преступной группировке "Нарика". В 2015 году Кошляк был задержан правоохранителями в ходе масштабной спецоперации в Днепре, и тогда же на его возможную причастность к убийству офицера СБУ намекал тогдашний глава спецслужбы Василий Грицак. Адвокатом Кошляка, просидевшего полгода в СИЗО, был не кто иной как Андрей Смирнов".

Журналисты "Олигарха" обращают внимание на то, что за год Смирнов погасил матери Астиона менее 10% долга  937 тыс. грн, а сам займ, вероятно, является беспроцентным.

"Почему он [Смирнов — ред.] получил деньги на столь выгодных условиях, и может ли это сделать его верным лоббистом Василия Астиона, компании которого с 2019 года, скупив по символическим ценам долги проблемных должников украинских банков, ведут судебные споры по всем фронтам, в том числе, против государственных компаний и организаций?" — задаются вопросом авторы материала.

В публикации также приведен ряд примеров весьма специфических судебных разбирательств с участием компаний Василия Астиона, успешно для них закончившихся.

"Работая на семью Астионов (здесь и кейс с защитой Кошляка, и появление Смирнова на Хорольском заводе детских продуктов в сентябре 2018, хозяин которого Георгий Сажинов заявлял о его рейдерском захвате Астионом), Смирнов берет у матери Василия Астиона взаймы очень значительную сумму денег накануне президентских выборов-2019, будучи при этом членом команды самого рейтингового кандидата на тот момент. Люди, ставшие его кредиторами, в это же время начинают скупать пачками долги украинских компаний, с перспективой затяжных судебных споров с должниками. После смены власти Смирнов занимает важную должность в Офисе президента и становится фактическим "куратором" судебной власти в ОП. А принадлежащие Василию Астиону компании после этого начинают в судах "выносить" своих должников одного за другим", — резюмирует автор материала.


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Источник: https://oligarh.media/2021/08/16/dolgi-i-obyazannosti/
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