Замглавы ОП задекларировал займ от матери скандального днепровского рейдера

Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов, курирующий правовую политику в ОП и взаимодействие с судами и правоохранительными органами, указал в декларации займ, полученный от матери днепропетровского чиновника Василия Астиона, чьи компании "демонстрируют невиданную победную поступь в украинских судах", пишет издание "ОЛИГАРХ" в статье "Долги и обязательства".

Андрея Смирнова связывают с днепровским экс-чиновником Василем Астионом. Коллаж: "Комментарии"

"В декларации Андрея Смирнова за 2020 год можно найти интересный пункт — финансовые обязательства. В соответствии с ним, 25.02.2019 года Смирнов, будучи на тот момент адвокатом, получил займ на сумму 9,8 млн грн, — отмечает автор статьи. — Главным кредитором Смирнова стала 61-летняя жительница Днепра Ольга Алексеевна Астион, которая больше известна как мать экс-депутата Днепропетровского облсовета, имеющего давнюю репутацию одного из главных рейдеров своего региона — Василия Астиона. Кроме того, ее сват (тесть Василия Астиона) — один из самых "авторитетных" персонажей Днепра Михаил Кошляк, которого "Левый берег" называл руководителем силового блока группы "Приват", и которому также приписывали причастность к днепропетровской преступной группировке "Нарика". В 2015 году Кошляк был задержан правоохранителями в ходе масштабной спецоперации в Днепре, и тогда же на его возможную причастность к убийству офицера СБУ намекал тогдашний глава спецслужбы Василий Грицак. Адвокатом Кошляка, просидевшего полгода в СИЗО, был не кто иной как Андрей Смирнов".

Журналисты "Олигарха" обращают внимание на то, что за год Смирнов погасил матери Астиона менее 10% долга — 937 тыс. грн, а сам займ, вероятно, является беспроцентным.

"Почему он [Смирнов — ред.] получил деньги на столь выгодных условиях, и может ли это сделать его верным лоббистом Василия Астиона, компании которого с 2019 года, скупив по символическим ценам долги проблемных должников украинских банков, ведут судебные споры по всем фронтам, в том числе, против государственных компаний и организаций?" — задаются вопросом авторы материала.

В публикации также приведен ряд примеров весьма специфических судебных разбирательств с участием компаний Василия Астиона, успешно для них закончившихся.

"Работая на семью Астионов (здесь и кейс с защитой Кошляка, и появление Смирнова на Хорольском заводе детских продуктов в сентябре 2018, хозяин которого Георгий Сажинов заявлял о его рейдерском захвате Астионом), Смирнов берет у матери Василия Астиона взаймы очень значительную сумму денег накануне президентских выборов-2019, будучи при этом членом команды самого рейтингового кандидата на тот момент. Люди, ставшие его кредиторами, в это же время начинают скупать пачками долги украинских компаний, с перспективой затяжных судебных споров с должниками. После смены власти Смирнов занимает важную должность в Офисе президента и становится фактическим "куратором" судебной власти в ОП. А принадлежащие Василию Астиону компании после этого начинают в судах "выносить" своих должников одного за другим", — резюмирует автор материала.

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