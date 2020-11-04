Борьба с коррупцией в Украине: почему работа антикоррупционных органов оказалась неэффективной

Борьба с коррупцией в Украине успела превратиться едва ли не в национальную идею, ради которой глава государства идет на более чем сомнительные, с позиции законности и Конституции Украины, шаги. Хотя Конституционный суд успел заслужить едва ли не ярлык главных пособников украинских коррупционеров, все-таки борьба с коррупцией остается прерогативой специальных органов и в том как они справляются со своей задачей, разбирались "Комментарии".



Как работает НАБУ

16 апреля 2020 года Национальное Антикоррупционное Бюро Украины (НАБУ) отметило 5-летний юбилей своего создания. Правда, первое задержание подозреваемого в коррупции сотрудники Бюро осуществили лишь 16 декабря 2015 года, после окончательного формирования штата.

Свои первые по-настоящему резонансные задержания в рамках борьбы с коррупцией, НАБУ провело весной 2017 года, когда были задержаны глава Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Роман Насиров, а затем экс-народный депутат Украины от "Народного фронта" Николай Мартыненко. Несмотря на то, что со времени задержания прошло более 3 лет, точку в этих делах так и не поставили.

В июне 2020 года Федеральный уголовный суд Швейцарии признал Николая Мартыненко виновным в отмывании около 2,8 миллиона евро и приговорил его к 28 месяцам заключения. Нардеп уже оспорить успел приговор в апелляционном суде и, по данным СМИ, проиграть, что защита экс-нардепа опровергает. В то же время в Украине суд по делу нардепа, слушания по которому проходят в Высшем Антикоррупционном суде (ВАКС), 22 октября снова не состоялся, а защита политика требует открыть против судей уголовные дела.

Похожая ситуация и вокруг экс-главы ГФС Романа Насирова, дело которого так же слушается в ВАКС, который продолжает ознакомление с доказательствами, собранными против экс-чиновника, а его супруга попала в избирательный список "Батькивщины" в Киевгорсовет.

Продолжается борьба НАБУ вокруг, пожалуй, самого резонансного дела Бюро – формулы "Роттердам+", которая, по мнению детективов, стала причиной искусственного роста цен на электроэнергию и принесла ущерб государству на 18,9 млрд грн. Летом по инициативе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) дело было закрыто, однако в октябре ВАКС возобновил рассмотрение дела.

Сам директор НАБУ Артем Сытник считает работу Бюро эффективной. В частности он отчитался, что за первое полугодие 2020 года детективы смогли принести государству экономическую выгоду на 1,511 млрд грн. Из этой суммы 65 млн грн были возвращены в бюджет, хищение 753 млн грн было предотвращено и 687 млн грн были возвращены государственным предприятиям. Также было начато расследование 406 уголовных производств, 125 лицам сообщено о подозрении, а 33 дела в отношении 50 лиц направлены в суд.

Всего в НАБУ заявили о наличии в Бюро 986 уголовных производств с суммой ущерба в 261 млрд грн. с 390 подозреваемыми, а по 41 обвиняемому был вынесен приговор суда вступивший в законную силу.

Среди открытых НАБУ уголовных производств оказалось дело против министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского. Его открыли по заявлению издания GreenPost по статьям о незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Как работает САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура свой 5-летний юбилей будет отмечать 1 декабря 2020 года и этот праздник явно не будет веселым.

САП то и дело фигурировала в громких скандалах с другими правоохранительными органами, в том числе с коллегами из НАБУ. Так, дело о "Роттердам+" в августе было закрыто именно по постановлению прокурора САП Виталия Пономаренко, что явно не улучшило отношений между ведомствами, которые давно находятся в конфликте.

Не находил САП общего языка и с Офисом Генерального прокурора Украины. В мае генпрокурор Ирина Венедиктова записала видеообращение в котором жестко раскритиковала руководство САП за "бездействие" в борьбе с коррупцией и потребовала реальных результатов в виде судебных приговоров.

6 июня при попытке передачи части рекордной в истории Украины взятки в 6 млн долл. руководству САП и НАБУ был задержан первый замглавы столичного ГУ ГНС Николай Ильяшенко. Однако стойкость руководства Антикоррупционной прокуратуры к коррупции очевидно не была оценена, во всяком случае 21 августа Назар Холодницкий ушел в отставку с поста главы САП по собственному желанию.

Как бы то ни было, свою работу по поддержке государственного обвинения в Высшем антикоррупционном суде Украины САП выполняет, отчитываясь об успешных приговорах в отношении коррупционеров. Правда, вряд ли приговор в 3 года лишения свободы главе сельсовета Броварского района Киевщины сильно повлияет на ситуацию с коррупцией в Украине. Тем не менее, новое руководство САП также считает решение КСУ "существенным ударом по механизму выявления коррупционных криминальных правонарушений".

Как работает НАПК

Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) созданное также в апреле 2015 года должно было стать еще одним важным "кирпичиком в антикоррупционной пирамиде" Украины. В отличие от НАБУ и САП в НАПК должны были заниматься бумажной работой – принимать и проверять электронные декларации украинских чиновников, вести Реестр деклараций и лиц, совершивших коррупционные правонарушения.

На основании проверок документов, собственно, другие антикоррупционеры часто открывали уголовные производства о незаконном обогащении и недостоверном декларировании, когда выяснялось, что декларант не вносил в документ всех данных или его покупки превышали размеры доходов. Впрочем, подобные производства, открытые против народных депутатов Украины антикоррупционными органами, как правило, заканчивались ничем.

К первому руководству НАПК также возникли вопросы, когда выяснилось, что за 2 года работы Агентство проверило лишь 331 декларацию из более чем 200 тыс. поступивших.

В Агентстве критику учли и после смены руководства стали отчитываться о несколько больших объемах. Так, с 1 июня 2020 года НАПК проверило 297 деклараций и еще 844 находятся в процессе проверки, составлены 576 протоколов и 29 предписаний об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. Также за 9 месяцев Реестр коррупционеров пополнился 3615 фамилиями.

Неудивительно, что именно НАПК выступил основным заинтересованным лицом в стремлении добиться отмены решения Конституционного суда Украины, а глава Агентства Александр Новиков связал решение КСУ с интересом, проявленным НАПК к продаже председателем суда Александром Тупицким своей земли в Крыму. Также в Агентстве обвинили Конституционный суд в остановке работы по проверке деклараций и освобождению от ответственности чиновников подавших в декларациях недостоверные данные.

Как работает ВАКС

Высший антикоррупционный суд – последний по времени создания антикоррупционный орган в Украине, начавший свою работу в сентябре 2019 года. Перед его созданием было сломано немало "копий", а его отсутствие и НАБУ, и САП в свое время называли едва ли не главным условием для успешной борьбы с коррупцией, поскольку "обычные" суды выносить приговоры коррупционерам не спешили.

В отличие от остальных антикоррупционных органов ВАКС занял нейтральную позицию в конфликте вокруг решения КСУ, сообщив что по статье 366-1 УК Украины "декларирование недостоверной информации" пребывает 17 уголовных дел. От дальнейших комментариев по ситуации, в Антикоррупционном суде воздерживаются.

По словам председателя ВАКС Елены Танасевич за год работы суда в него поступили 268 уголовных производств, из которых 210 были приняты судом к рассмотрению, а остальные отправлены в другие суды по подсудности. Всего за год в суд поступили 10,5 тыс. заявлений, жалоб и т.д.





Также в ВАКС отметили, что согласно исследованию Transparency International Ukraine о способности, управлению и взаимодействию органов антикоррупционной инфраструктуры, суд получил наивысший бал среди антикоррупционных органов Украины – 4.

Проблема борьбы с коррупцией и КСУ

По мнению экспертов, с которыми пообщались "Комментарии", решение КСУ, как и его отмена, на самом деле не сильно повлияют на эффективность борьбы с коррупцией в Украине.

"Фактически ни одно по-настоящему резонансное дело, касающееся коррупции – "газовое дело" Онищенко, хищения в "Центрэнерго", "Нафтогазе" и на формуле "Роттердам+" на самом деле не доведены до логичного решения в виде суда и приговоров. Те же дела, которые открывают по результатам проверки деклараций НАПК, выглядят несерьезно. Несвоевременное декларирование чиновниками своих доходов и имуществаво, ошибка при указании площади квартиры, или неподача тем же Виталием Шабуниным декларации на период руководства им комиссией, выбиравшей главу НАПК", – обращает внимание на несоответствие заявленных и реально достигаемых целей в борьбе с коррупцией с помощью е-декларирования старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

По мнению собеседника "Комментариев" цель е-декларирования вовсе не в борьбе с коррупцией.

"С помощью электронного декларирования, дополняя его другими инструментами вроде прослушки телефонов, наблюдения, давления и прочего очень удобно держать под контролем чиновников, что выгодно прежде всего нашим западным партнерам и части самой власти", – резюмирует Кравец.

По словам эксперта по вопросам национальной обороны безопасности Ивана Ступака скандал вспыхнувший вокруг решения КСУ только отвлекает внимание от проблем в антикоррупционной политике государства.

"В корне неверно считать, что решение Конституционного суда Украины если не похоронило, то парализовало всю антикоррупционную работу в стране, на деле решение касается только отдельной части работы антикоррупционных органов в части проведение НАБУ расследований по ст. 366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации), а также в части работы НАЗК по мониторингу деклараций, проведения контроля сроков их подачи и т.д. Во всем остальном руки у антикоррупционных органов развязаны с 2015 года, однако результатов этой работы особо не видно", – акцентирует внимание на работе антикоррупционеров собеседник "Комментариев".

По словам эксперта в своей работе НАБУ и САП совершили ряд ошибок, которые мешают эффективной борьбе с коррупцией сильнее, чем решение КСУ, среди них:

- заносчивость и чрезмерное высокомерие руководителей НАБУ и САП привели к постоянным конфликтам, взаимным обидам и склокам, и вместо консолидированной работе в тандеме, они начали интриганскую закулисную работу друг против друга, что непременно сказалось на доверии и результативности;

- чрезмерная уверенность в поддержке западных партнеров, ставших инициаторами создания и финансовыми донорами органов, в результате чего НАБУ и САП превратились в "балованных зазнаек", которые регулярно просят защиту у своих европейских покровителей перед властями Украины вместо улучшения собственной работы;

- юность и неопытность сотрудников, что поначалу преподносилось как достоинство новых органов, в дальнейшем сыграло злую шутку, поскольку первые серьезные дела НАБУ обеспечивались исключительно на основе информации и во взаимодействии с более опытными коллегами из МВД и СБУ, после чего эффективность работы антикоррупционных органов упала;

- гонка за быстрыми результатами ради чего в своей работе НАБУ и САП решили положиться на проведение откровенных провокационных задержаний, когда сотрудники НАБУ под прикрытием вступают в контакт с чиновниками и прямо предлагают им взятку за решение вопроса. В США и некоторых других странах это работает, однако в Украине провокация взяток категорически запрещена. Кроме того, детективы НАБУ сконцентрировались на работе по статьям уголовного кодекса, которые не требуют кропотливой агентурной работы и оперативно-технического внедрения, как например "Декларирование недостоверной информации". Однако даже здесь НАБУ не особо преуспело и громкие дела по этой статье просто развалились на этапе досудебного расследования.

"НАБУ и САП необходимо кардинально изменить парадигму своего мышления и от мелких быстрых результатов сконцентрироваться на своей основной работе – поиске коррупционеров среди топ-чиновников и политиков. В противном случае, они рискуют потерять последнюю дипломатическую и материальную поддержку со стороны Евросоюза и украинского общества, а это чревато для них мгновенным информационным забвением", – резюмирует Иван Ступак.

Напомним, НАБУ хочет создать медаль "За борьбу с коррупцией" и награждать ею лиц за добросовестную работу и вклад в борьбу с коррупцией. "Комментарии" попросили экспертов оценить эту идею, чтобы узнать, не кажется ли всё это "медалирование" еще большим "совком", чем памятники, которые сносили в 2014-м.

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