Год новой Верховной Рады: главные провалы и достижения

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Ровно год назад, 21 июля 2019 года, состоялись досрочные выборы украинского парламента IX созыва. Новый состав Верховной Рады в представлении множества украинцев был чем-то вроде "надежды нации". Первое в истории полноценное монобольшинство, да еще и по сути возглавляемое молодым и амбициозными президентом, в самом деле давало большие надежды на светлое будущее страны. Но первый год получился, мягко говоря, смазанным.

"Печатный станок" в турборежиме выдавал "на гора" не только давно ожидаемые законы об импичменте и снятии неприкосновенности с нардепов, но и противоречивые или попросту "сырые" законопроекты по легализации игорного бизнеса и рынка земли.

В первые дни вся страна с воодушевлением смотрела на молодые и полные решимости лица нардепов "Слуг народа" и "Голоса". Но нас никто не предупреждал, что первые не только неопытны, но и не слишком некомпетентны для управления государством, а лидер вторых окажется банальным предателем своих избирателей.

Мы вновь видим, как часть народных депутатов исправно работает в интересах определенных групп влияния. Становимся свидетелями попрания законов и нарушений регламента. Наблюдаем в исполнении молодых парламентариев такие зашквары, которые даже не снились их более опытным коллегам.

Первый год Верховной Рады получился действительно насыщенным и нам есть о чем поговорить. Издание "Комментарии" вместе с экспертами провело разбор "полетов" по фракциям и общий анализ работы девятой Верховной Рады (ВР) независимой Украины.

Год с избрания новой Рады: основные вехи

В 2019 году, сразу после майской инаугурации, Владимир Зеленский заявил, что распускает "старую" ВР, где, по сути, давным-давно не было коалиции. В результате в парламент IX созыва вошли представители пяти партий по пропорциональной системе ("Слуга народа", Оппозиционная платформа - за жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос"), а также кандидаты от десяти партий (в том числе шесть представителей Оппозиционного блока) и 46 самовыдвиженцев по одномандатным округам.

В Раде сформированы две депутатские группы – "За будущее" (24 нардепа) и "Доверие" (20 парламентариев). 17 нардепов не входят ни в какие фракции и группы.

Парламент кардинально обновился, его даже назвали "зеленым": и потому что там было реально много новых лиц, не обремененных политическим шлейфом, и из-за наличия там Зе-большинства.

"Избрав год тому назад новый состав Рады, который обновился на 80%, украинский народ завершил "электоральную революцию" и рискнул на серьезный эксперимент, который кто-то назвал "новые лица", кто-то "узурпацией власти монобольшинством", кто-то – шансом на масштабное переустройство страны, – отмечает политтехнолог Олег Постернак. – Состав парламента действительно помолодел на 7,5 лет, примерно на 9% увеличилось представительство женщин. Однако это было волеизъявление украинского народа, уставшего от потоков манипуляции, войны, социального неблагополучия и потери международной субъектности Украины".

В первые месяцы работы новой ВР включился "турборежим". Законы принимались буквально "не глядя", зато – оптом. Затем "бешеный принтер" начал давать сбои, как и монолитность фракции "Слуга народа" (СН). И всё же, с начала своей работы в Раду №9 внесли 2 105 законопроектов. Было принято 253 проекта законов. Также в ВР поступило 1 076 постановлений, из которых проголосовали 509.

По мнению экспертов, опрошенных изданием "Комментарии", среди наиболее громких решений парламента (одни считают их позитивными, другие – крайне негативными) следует отметить:

– снятие депутатской неприкосновенности;

– принятие закона об импичменте президента:

– открытие рынка сельхозземли;

– легализация игорного бизнеса;

– ликвидация "кнопкодавства" (соответствующими случаями теперь занимается Госбюро расследований, а не "беззубый" Регламентный комитет);

– остановка "поправочного терроризма" (после внесения 16 тыс. поправок к закону о невозврате национализированных банков, он же – "антиколомойский");

– попытка уменьшить конституционный состав ВР с 450 до 300 депутатов и закрепить пропорциональную избирательную систему.

Неоднозначно же и эксперты, и общество восприняли антикоронавирусные меры, которые с подачи правительства поддержала Рада.

При этом количество скандалов в ВР IX созыва зашкаливало. Один перебивал другой, так что не только общество, но и журналисты порой не успевали сконцентрировать внимание на очередном "зашкваре".

В итоге изначально положительный рейтинг Рады за год ее работы превратился в отрицательный, а доверие к нардепам резко снизилось. По данным последних опросов Центра Разумкова, сейчас доверяют парламенту лишь 19% опрошенных, не доверяют – 75%.

"Безусловно, чем выше ожидания, тем сильнее критика нынешней власти, – поясняет политтехнолог Олег Постернак. – Но нужно понимать, что после длительной государственной эрозии и институциональной беспомощности привести в порядок механизмы системного управления и честной социальной политики, а также выстроить баланс в международных отношениях невероятно сложно. Но по крайней мере, определенные успехи в этом отношении есть".

Год с избрания новой Рады: успехи и провалы фракции "Слуга народа"

Фракция СН (248 нардепов, хоть изначально было 254), председатель фракции – Давид Арахамия

Пропрезидентская партия на выборах набрала 43,16% и получила 124 места. Плюс – запрос на новые лица привел в Раду 130 представителей "зеленой команды" с одномандатных округов. Фактически представители СН прошли в парламент на рейтинге Зеленского, так как партии как таковой на тот момент еще не было. Наличие более 250 собственных "штыков" позволил "слугам" не привлекать иные политсилы в коалицию (сейчас все фракции находятся в оппозиции к СН), заявив, что править будет монобольшинство.

Учитывая количественное преимущество, представители монобольшинства лидируют по числу зарегистрированных законодательных инициатив (более тысячи), из которых Рада приняла 149. Больше всего постановлений также подали нардепы от СН (776, из которых принято 367).

Правда, количество не переросло в качество. Не помогли ни тренинги в Трускавце, ни прочие "курсы молодого бойца". Лихой социальный лифт привез в Раду не просто новые лица, но и непрофессиональные новые лица. Впрочем, это не помешало нардепам от СН добиться важных перемен.

"Успехами монобольшинства "Слуги народа" я бы назвал отмену депутатской неприкосновенности, криминальную ответственность за кнопкодавство, оперативные изменения в бюджете в связи с коронавирусной инфекцией, пакет законов по "промышленному безвизу", легализацию игорного бизнеса, завершение децентрализации на базовом уровне и территориально-административную реформу на субрегиональном (районном) уровне, – перечисляет Олег Постернак. – Частично успехом назвал бы земельную реформу, хотя у общества остается к ней пока много вопросов. Неоднозначное отношение к открытию рынка земли стало результатом отсутствия разъяснительной и просветительской кампании, а также политическими играми со стороны оппонентов монобольшинства".

К основным претензиям к партии власти политтехнолог относит:

– отсутствие реформы налоговой службы и таможни,

– тот факт, что не произошла ротация глав антикоррупционных структур,

– вовремя не произошла смена главы Нацбанка.

"На фракционное единство влияли кланово-олигархические группы. Безусловно, скандалы с Яременко, Иванисовым, Брагарем, Третьяковой влияли на восприятие работы фракции, создавая иллюзию неопытности, безграмотности, безответственности многих депутатов", – подчеркивает эксперт.

При этом он отмечает, что, несмотря на искушение властью, монобольшинство сохраняет системное единство и темп работы.

"А ведь огромная масса экспертов и наблюдателей прогнозировали раскол фракции партии власти. Статистика голосований за последний год показывала, что на табло очень часто появлялась цифра больше 226, – говорит Олег Постернак. – Местные выборы могут стать точкой отсчета новой политической реальности, так как они зафиксируют определенные электоральные тенденции для партии власти. Естественно, многие депутаты будут выстраивать свои персональные стратегии для самосохранения в следующем парламентском цикле".

Год с избрания новой Рады: успехи и провалы фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь"

Фракция ОПЗЖ (44 нардепа), сопредседатель фракции – Юрий Бойко и Вадим Рабинович

Несмотря на то, что сопредседателями второй по величине фракции Рады являются Бойко и Рабинович, дирижирует этим "оркестром" Виктор Медведчук.

Представители ОПЗЖ подали 341 законодательную инициативу (поддержаны 28) и 102 постановления (поддержаны 46).

Интересно, что нардепы ОПЗЖ возглавили рейтинги наиболее и наименее плодотворных законодателей. Лидером со знаком "плюс" стала Наталья Королевская. Она является соавтором 144 законопроектов, а также подала 759 правок (большинство – к резонансным законопроектам об открытии рынка земли и о легализации игорного бизнеса) и 5 запросов, 49 раз выступала с трибуны и 186 – с места.

Наиболее пассивным нардепом является Юлия Левочкина, которая с момента работы новой Рады стала соавтором всего одного законопроекта, да еще и пропустила половину пленарных заседаний.

ОПЗЖ ситуативно поддерживает представителей монобольшинства, при этом критикует власть за политику по Донбассу (мол, надо активнее способствовать реинтеграции, в том числе – путем прямых переговоров с Донецком и Луганском), "ущемление русскоязычного населения", "внешнее управление" и по ряду экономических моментов.

По мнению политэксперта, кандидата политических наук Александра Палия, ОПЗЖ проявила себя, как простой последователь, блеклая тень бывшей Партии регионов.

"Очевидно, ожидать другого мы и не могли, учитывая состав "новой" политической силы, – отмечает эксперт. – Кроме скандалов, типа самоудовлетворения одного из членов фракции прямо в Верховной Раде, на ее заседании (речь об Илье Киве – одном из самых скандальных нардепов ОПЗЖ и вообще этого состава ВР – ред.), у этой партии особо ничего не вышло. В то же время, данная политсила коварно воспользовалась той поблажкой со стороны Зеленского, которая помешала ему ликвидировать медиа-империю Медведчука. В результате жесткой критики целого ряда телеканалов, часть бывших избирателей Зеленского переориентировалась на ОПЗЖ".

Александр Палий считает, что формальный лидер – Бойко – выглядит слабо, а его личный рейтинг даже меньше, чем у партии.

"Состав лидеров и лозунги ОПЗЖ делает данную партию неприемлемой для большей части страны, – уверен политэксперт. – Очевидно, сейчас ставка этой политсилы делается на попытку войти во власть через коалицию".

Год с избрания новой Рады: успехи и провалы фракции "Европейская солидарность"

Фракция ЕС (27 нардепов), сопредседатели фракции – Ирина Геращенко и Артур Герасимов

Результаты партии пятого президента Петра Порошенко на досрочных выборах вряд ли можно назвать успешными. Эксперт Украинского института политики (УИП) Валентин Гайдай связывает это с тем, что к выборам Порошенко и его политсила подошли с сегментированным электоратом – таким, который голосовал идейно за "армию, мову, виру".

В итоге в парламент удалось завести всего 23 человека по партийным спискам и лишь двух по мажоритарке. Позже еще два нардепа влились в ЕС. То есть, фракция по количеству равна депутатской группе "За будущее", которая периодически помогает монобольшниству. Учитывая столь слабые позиции, качественно противостоять Зе-команде у Порошенко и Ко не особо получается. К тому же, немало сил приходится тратить, чтобы отбиваться от производств, в которых фигурирует Порошенко.

Несмотря на сложности, ЕС подала 233 законопроекта (поддержаны 29) и 104 постановления (поддержаны 52).

"Следует отметить, что пятый президент провел в Раду таких скандально известных политиков как Парубий, Сюмар, Княжицкий. Чуть позже к ним присоединился и Вятрович – бывший глава Института национальной памяти, – отмечает Валентин Гайдай. – Но если эти политики были не новичками, то некоторые другие новые депутаты от Евросолидарности также приобрели скандальную известность. Например, София Федына, которая "прославилась" вместе с активисткой Марусей Звиробий в видеообращении к Зеленскому, где звучали угрозы в его адрес".

Эксперт УИП подчеркивает, что сегментация на прозападном и, как правило, на антироссийском и националистическом электорате, внесла свои коррективы в работу депутатов фракции ЕС.

"Они стали более антироссийскими в своей риторике в сравнении с предыдущим созывом, ожидаемо лоббировали уже в новом созыве востребованные их электоратом инициативы, – поясняет Валентин Гайдай. – Например, о деятельности националистической юношеской организации "Пласт", предоставления ей статуса национальной скаутской организации Украины, праздновании памятных дат, связанных с деятельностью ОУН-УПА и ее лидеров. Сюда можно вписать и постановления по сближению с НАТО и ЕС".

В отношении власти фракция Евросолидарности весь этот парламентский год занимала больше оппозиционную нишу, отмечает эксперт.

"В частности, ее депутаты выступали за отмену закона об импичменте президенту, не поддержали голосование по бюджету на 2020 год, не поддержали назначение Гончарука премьер-министром, хотя потом, когда, кресло под ним зашаталось, они выразили ему поддержку, – напоминает Валентин Гайдай. – Из других оппозиционных инициатив фракции Порошенко можно выделить постановление о создании Временной следственной комиссии по расследованию фактов незаконного вмешательства Офиса президента в работу правоохранительных органов от 20.12.2019. Речь о якобы вмешательстве окружения Зеленского в работу Государственного бюро расследований".

В то же время, отмечает эксперт УИП, фракция ЕС порой голосовала в унисон с монобольшинством. Например, за банковский закон, закон о рынке земли. Поэтому, в каком-то смысле, их можно назвать ситуативными союзниками власти.

"Прогнозирую, что эта фракция продолжит лоббирование прозападных инициатив, постановлений, поддерживаемых ее электоратом касаемо антироссийской риторики, блокирования диалога с Донецком и Луганском, – говорит Валентин Гайдай. – Что касается ее взаимодействия с провластным большинством, то в преддверии местных выборов и Евросолидарность, и другие оппозиционные силы будут стараться использовать парламентскую трибуну для пиара, критики власти и ее провалов".

Год с избрания новой Рады: успехи и провалы фракции "Батькивщина"

Фракция "Батькивщина" (24 нардепа), председатель фракции – Юлия Тимошенко

Управляемая Юлией Тимошенко "Батькивщина" выглядит в новом парламенте довольно блекло. Как и ее результаты на прошлых парламентских выборах. Провести в Раду всего 26 человек (24 по партсписку, два – по мажоритарке), при этом потеряв к данному моменту два "штыка" – точно не то, на что рассчитывала Юлия Владимировна.

По количеству поданных законопроектов "Батькивщина" на сотню с лишним обошла равную по количеству фракцию ЕС (подготовила 340), правда поддержаны были всего на два больше, чем у команды Порошенко (31). Также партия Тимошенко подала 94 постановления (принято 39).

Политолог, преподаватель Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Петр Олещук считает, что деятельность фракции "Батькивщина" соответствовала задаче найти себя в новых условиях, которые сложились после "электоральной революции" 2019 года.

"С одной стороны, "Батькивщина" сохранила место в парламенте и получила не самую маленькую фракцию, – отмечает политолог. – Но и влиять всерьез на государственные решения она уже не может. Следовательно, нужно искать пути возврата во власть".

"Батькивщина" и ее лидер интенсивно искали новые темы. Петр Олещук напоминает, что была попытка заблокировать решение об открытии рынка земли. Правда, активная деятельность в этом направлении не принесла электорального роста.

"Фактически, рейтинг "Батькивщины" зацементировался – не растет и не падает. В целом, партия иногда вступала в тактические союзы с властью, хотя чаще резко ее критиковала, – говорит политолог. – Главный успех заключается в том, что сейчас "Батькивищна" – самая старая партия, из присутствующих в парламенте. Она сохранила структуру и региональные организации. В то же время, не видно никаких путей и возможностей для выхода за пределы "личных сторонников Тимошенко". А это может иметь серьезные последствия в недалеком будущем".

Политтехнолог Александр Кондратенко отмечает: несмотря на то, что "Батькивщина" 20 лет является мощным самостоятельным игроком со стабильным электоратом, предыдущие парламентские выборы сложно назвать успешной кампанией для Юлии Владимировны. Как и деятельность фракции в Раде.

"За год новой ВР партии Тимошенко не удалось занять свою нишу в образе единственных борцов-оппозиционеров, которые приведут Украину к низким тарифам и другим благам, – подчеркивает Александр Кондратенко. – Как политический проект "Батькивщина" сдает позиции, но при хорошем финансировании также стремительно может быть реанимирована. Прогноз активности на ближайшее время – поиск союзников на примере радикальной партии Олега Валерьевича (имеется в виду Олег Ляшко – ред.). Не имеет значения, кто это может быть ещё, ведь многие прекрасно понимают: активная подготовка ведется не к местным выборам, а именно к досрочным парламентским 2021 года".

Год с избрания новой Рады: фракция "Голос"

Фракция "Голос" (19 нардепов), председатель фракции – Сергей Рахманин

Большим разочарованием для многих стал политпроект, создававшийся "под Вакарчука". Войти в коалицию с СН не получилось, зато удалось так обрушить рейтинг, что соцопросы "хоронят" партию. Ну а досрочное сложение депутатских полномочий Святославом Вакарчуком "на бис", похоже, лишь ускорит процесс ухода новой партии в небытие.

Напомним, что 30 сентября 2007 года лидер "Океана Ельзы" принял участие во внеочередных выборах и прошел в ВР от пропрезидентского блока "Наша Украина - Народная Самооборона". А год спустя написал заявление о сложении депутатских полномочий, утратив их в декабре 2008-го.

В этот раз не продержался и года. В марте 2020-го Вакарчук покинул пост председателя фракции "Голос" (сперва его заняла Юлия Клименко, потом – журналист Сергей Рахманин), а летом добровольно расстался с мандатом.

Фракция "Голос" подала меньше всего законопроектов (215), зато Рада приняла 36 из них, что больше, чем у остальных оппозиционеров. Кроме того, "голосистые" нардепы подали 73 постановления (поддержаны 45).

"Я рада, что в составе партии "Голос" в Раду зашли очень ответственные и энергичные ребята. Они стали частью изменений политикума Украины. И, в отличие от массы нардепов фракции "Слуга народа", их широта кругозора и государственное видение куда лучше. В комитетах именно представили "Голоса" действительно трудятся. Они вникают в суть законопроектов, а не тупо жмут зеленую кнопочку", – считает политический эксперт Светлана Кушнир.

При этом она отмечает, что год прошел для партии "Голос" очень сложно.

"Помните мем "Наташа, вставай, мы там всё уронили /разбили/ потеряли!"? Ну, так вот – это про "голосят", – подчеркивает Светлана Кушнир. – Они "потеряли" своего фронтмена Вакарчука, разбили мечты и чаяния своих избирателей, а также уронили ниже некуда рейтинг партии аккурат перед местной избирательной кампанией".

По мнению политэксперта, электорально "Голос" сейчас поглощается "Европейской солидарностью".

"Если в ближайшем будущем внеочередных парламентских не случится, то яркие нардепы "Голоса" еще себя проявит. Но глобально, если кого-то позовут на более "хлебное" место, может произойти развал фракции", – прогнозирует Светлана Кушнир.

Год с избрания новой Рады: общий итог

Политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко считает, что год работы ВР нового созыва продемонстрировал – парламентаризма в нашем парламенте всё меньше.

"Негативное явление сужения реального влияния парламента на ситуацию в стране становится всё более и более однозначным, – говорит политконсультант. – Сейчас ВР во многом парализована как центр принятия решений. В реальности всё решается в Офисе президента. Для демократического государства это – реальная проблема. Ведь фактически заложенная в многопартийную систему идея конкурентности нивелируется".

Кроме того, отмечает Ярослав Божко, за год парламентарии реально допустили целый ряд эпизодов понижения себя в статусе. Это и сокращение количества депутатов, и отмена мажоритарки, и попытки введения императивного мандата или его частей.

"В конечном итоге это приводит к ослаблению парламента как самостоятельного центра влияния, – поясняет эксперт. – В то время как международные партнеры подводят Украину к усилению парламентской компоненты формы правления, де-факто происходит ослабление парламента. В долгосрочной перспективе это отражается в виде скрытого роста влияния президентской власти в стране и рисков связанных с узурпацией власти".

Впрочем, не всё так однозначно. Парламент не стал (хоть мог, особенно когда включил осенью "турборежим") просто подразделением Офиса президента. Там продолжаются споры, дебаты, в которых, как известно, рождается истина. И хоть далеко не всё так хорошо, как нам хотелось бы, но и – не так плохо, как могло бы быть…

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Ранее своей оценкой работы ВР поделился с изданием "Комментарии" народный депутат Муса Магомедов.

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