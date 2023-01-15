Есть ли жизнь в ОПЗЖ после изгнания Медведчука и Ко

Одновременное лишение статуса народного депутата Украины сразу 4 парламентариев, причем всех из одной политсилы – ныне запрещенной пророссийской ОПЗЖ, оставило после себя ряд вопросов, самые важные из которых – почему лишили мандатов именно этих четырех народных избранников в лице Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина, почему инструментом выбрали лишение гражданства, а не криминальное производство, как пример, и какое будущее ждет осколки ОПЗЖ в Раде.

ВРУ проголосовала за лишение полномочий депутатов от ОПЗЖ

Часть политической игры — выбрали самых одиозных из ОПЗЖ

Все лишившиеся сперва украинского гражданства, а затем и своих мандатов нардепы, считались рупором Кремля в Украине. И даже успели в прошлом году стать фигурантами криминальных дел по факту о госизмене. А экс-лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук даже успел посидеть в СИЗО и был обменян на защитников "Азовстали".

Тем не менее, ни один из них так и не был осужден по статье "госизмена", а с учетом того, что все они находятся за пределами Украины, судебный приговор будет вынесен не скоро и явно заочно.

Как пояснили все опрошенные "Комментариями" эксперты, выбор на данных нардепов пал по одной причине – они все были слишком токсичными и нелюбимыми фигурами в украинском обществе, которые были на виду.

"В конце прошлого года недовольство общества отсутствием каких-то санкций против пророссийских политиков, прежде всего, конечно, ОПЗЖ, достигло своего апогея. Но в силу некоторых внутренних обстоятельств, вариант изгнания из ВР для власти не подходит, к тому же это было бы незаконным. В той же ОПЗЖ далеко не все пророссийские политики, многие просто богатые бизнесмены, желающие лоббировать свои интересы и попавшие в политику именно через эту политсилу", — говорит политический эксперт Владимир Фесенко.

Примером управляемой, продуманной и скоординированной атаки на позиции Офиса Президента и "Слуги народа" со стороны его политических противников назвал лишение мандатов теперь уже экс-нардепов от ОПЗЖ политический эксперт Олег Постернак.

"Запрос на наказание внутренних врагов просто огромен, поэтому "разогрев" этой темы с уклоном на депутатов ОПЗЖ поставил Банковую в очень непростую ситуацию, когда игнорировать данную проблему означало получить "черную метку" из-за потаканий коллаборантам. Посему наверняка было решено подойти к решению проблемы "порционно" и сперва продемонстрировать настойчивость и принципиальность в отношении пяти (мандата по собственному желанию лишился нардеп Андрей Аксенов, также предположительно имеющий российский паспорт, — ред.) наиболее известных депутатов, которые ранее публично и активно были включены в антиукраинскую деятельность, и по которым было железобетонное основание – наличие гражданства другой страны", — пояснил эксперт.

Токсичностью и публичностью вышеназванных экс-нардепов объяснил решение власти директор Украинского института политики Руслан Бортник.

"Это наиболее токсичные и публичные фигуры, лишение мандатов которых выпускает какой-то пар, накопившийся в обществе из-за отсутствия конкретных действий со стороны команды Зеленского", — поясняет эксперт.

Оборотной стороной того, почему мандатов лишили только четырех деятелей ОПЗЖ, а не всех депутатов от запрещенной пророссийской партии, является, по взаимному убеждению экспертов, готовность остальных избранников "служить и прислуживаться".

"Всегда нужен резерв голосов при голосованиях в Раде, особенно по важнейшим для "Слуги народа" вопросам: кадровая политика и налоги. Также часто помогают властям депутаты-мажоритарщики, но с каждым из них надо договариваться отдельно и что-то давать взамен, а экс-члены ОПЗЖ, многие из которых, особенно имеющие активы в рф, а может и гражданство страны-агрессора, зависимы от Банковой и будут голосовать, как нужно", — говорит Владимир Фесенко.

"Депутаты от ОПЗЖ в условиях парламентской борьбы, блокирования инициативы властей со стороны оппозиции в лице "Европейской солидарности", части "Голоса" и "Батькивщины", выступают палочкой-выручалочкой для Офиса президента. Тем более, что кроме оппозиционных фракций, есть проблемы и внутри "Слуги народа" с дисциплиной, а также отдельные группы влияния, например, того же Разумкова. Итог – Офис президента заинтересован в таком послушном резерве голосов, как депутаты ОПЗЖ. Если же их разогнать полностью, вырастет роль оппозиции к Зеленскому – "Евросолидарности", "Голоса", "Батькивщины" и прочих", — поясняет Руслан Бортник.

Объясняет отсутствие интереса к другим политикам от ОПЗЖ их лояльностью Офису президента и Олег Постернак. По его словам других депутатов ОПЗЖ Банковая не трогает по причине максимальной лояльности осколков этой фракции — группы "Платформа за жизнь и мир" и "Восстановление Украины".

"Сейчас Офису Президента необходимо оперативно проводить важные для обороны и евроинтеграции законопроекты и тратить время на болезненное согласование позиций внутри монобольшинства с изрядно изголодавшимися по торгам группами депутатов, а также прибегать во время голосования к помощи посторонних групп, как "Доверие" и "За будущее" с их возросшими аппетитами, что было частым случаем до войны, является для власти крайне затратным. Поэтому верные и абсолютно лояльные депутаты ОПЗЖ – это удобная, дешевая и надежная страховка для Банковой", — подчеркивает Олег Постернак.

Лишить мандатов депутатов ОПЗЖ за гражданство было проще и быстрее, но нужен и судебный приговор

Также единодушны эксперты и в ответе на вопрос – почему нардепов лишили мандатов не через вынесение обвинительного приговора, а по причине наличия двойного гражданства. Просто это самый быстрый и простой вариант, поясняют эксперты.

"Возбуждение уголовного дела само по себе не является основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий, только – наличие приговора, а до него надо пройти стадии возбуждение уголовного дела, обвинения, судебного разбирательства, процессуальные проволочки, доказательства и договорняки. На это все может уйти не один и даже не два года", — подчеркнул Пастернак.

Также для лишения мандата основанием может быть выезд на постоянное место проживания заграницу, что может быть использовано против "батальонов Монако" — депутатов, пребывающих за пределами Украины более 6 месяцев. Ведь не зря же Вадим Столар решил вернуться в Украину.

Есть и другие варианты лишения мандата, например, изменить статью 81 Конституции, однако на это также нужно время и прекращение военного положения. Также коридорами парламента ходит законопроект 7524, которым предполагается внести изменения в статью 51 Регламента ВР. В случае решения СНБО о приостановке деятельности партии, Рада может принять решение о лишении нардепов такой партии права брать участие в заседаниях и комитетах Рады.

"Но дело в том, что авторами документа являются нардепы группы "За будущее", крайне заинтересованые в повышении значимости своих "акций" путем лишения депутатов ОПЗЖ мандатов. Что косвенно может указывать на инициаторов нынешней антиОПЗЖной кампании в информпространстве", — подчеркивает эксперт.

Число нардепов в Раде уменьшится, но возможен и просмотр кандидатов от ОПЗЖ

Несмотря на лишение мандатов нескольких ОПЗЖешников, по закону их места могут занять следующие кандидаты из выборного списка партии. Но согласятся ли потенциальные кандидаты зайти под купол Рады?!

"Замена нардепов по списку именно ОПЗЖ для власти чревато очередным скандалом и критикой со стороны оппозиции и общества, поэтому думаю решится на это она лишь при условии полного контроля над политсилой и в случае критической необходимости в этих голосах. Но пока такой необходимости нет", — уточнил Руслан Бортник.

По словам Руслана Бортника, из 5 следующих в списке ОПЗЖ потенциальных кандидатов по два человека относятся к группам влияния Медведчука-Рабиновича и Левочкина-Бойко, а один – к Вадиму Столару. Это может учитываться властью при решении о замене выбывших нардепов кандидатами по списку ОПЗЖ и больше шансов пройти, уверен Бортник, имеют как раз представители групп Левочкина-Бойко и Столара.

Владимир Фесенко считает, что вероятнее всего просто сошлются на данное еще ранее разъяснение ЦИК, по которому кандидаты по списку ОПЗЖ не могут заполнять выбывших депутатов, поскольку сама политсила запрещена судом.

"Таким образом в парламенте останутся 411 нардепов, но с 2014 года у нас фактически не было полного состава, а по Конституции Рада правомочна при наличии в стенах 300 народных избранников", — подчеркивает собеседник "Комментарии".

Также на разъяснение ЦИКа, которым было отказано в замещении места Ильи Кивы, лишенного мандата в апреле 2022 года, сослался и Олег Постернак.

"Таким образом, замещение депутатов ОПЗЖ, очевидно, не произойдет в силу правовых и политических причин", — подчеркнул эксперт.

Но есть вопросы, которые пока остаются без ответов: сможет ли ОПЗЖ переродится в другую политическую силу? Возможно ли участие экс-нардепов от запрещенных партий в следующих выборах? Смогут ли "старые лица" попасть в новый парламент? Ответить на эти вопросы сможет только народ Украины.

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