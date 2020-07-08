Зеленский и ОВГЗ: почему украинские президенты так любят облигации

Президент Владимир Зеленский 7 июля заявил, что готов понести наказание, поскольку в прошлом году не задекларировал изменения в имущественном состоянии. Глава государства проинформировал Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) о том, что в 2019-м его семья получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа на 5,1 млн грн и приобрела ОВГЗ на 5,2 млн грн.



Поскольку стоимость облигаций превышала 50 прожиточных минимумов, Зеленский должен был сообщить об изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр эти сведения не поступали.

Реакция не заставила себя долго ждать. В НАПК официально заявили, что вручили два протокола об административных нарушениях.

"Соответствующие материалы будут переданы в суд, – сообщили в НАПК. – Равенство граждан перед законом является базовым принципом, заложенным в Конституции Украины и основным принципом деятельности НАПК. Невзирая на должность, материальное состояние и социальное положение, все граждане обязаны следовать законам Украины".

СМИ буквально захлебнулись от праведного гнева. А "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, почему украинские президенты так любят облигации, и как можно оценить поступок президента с точки зрения морали.

Зеленский и ОВГЗ: опыт предшественника

Для начала отметим, что пятый президент Петр Порошенко также не обделяет ОВГЗ своим вниманием, причем по сравнению с его вложениями, покупка Зеленского – просто слезы.

"Завидуйте молча. Более 100 млн гривен дохода в украинских ОВГЗ идут бывшему президенту за год и целая комната кэша: 47 млн долларов + 400 млн гривен, – написал на своей странице в соцсети аналитик Даниил Монин. – Так что теперь все стает на свои места. Теперь понятно, почему президент Порошенко не волновался про учетную ставку НБУ в 18% и отсутствие кредитования экономики. Такая ставка прекрасно его устраивала и дала доход более 100 миллионов".

О том, что мы все своими налогами скинулись Порошенко на электронную декларацию, говорит и эксперт института Growford Алексей Кущ.

"Если президент со своей зарплаты вложил несколько десятков тысяч в ОВГЗ, то можно говорит о том, что так мог бы сделать "любой украинец". Но если, как пятый президент, показывать за счет операций с ОВГЗ многомиллионные доходы, на западе это было бы расценено как грубое нарушение – отметил эксперт в беседе с "Комментариями". – Но для начала я бы сказал все же не о президентах – бывшем и нынешнем, а обо всех чиновниках и о сути этих операций. Например, одно дело, если министр финансов получила зарплату 100 тысяч гривень и на 50 тысяч гривен купила ОВГЗ: ничего проблемного в этом нет, так можно сделать в любой стране. И совсем другое дело, если муж министра финансов владеет банком и этот банк ведет активную профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, действуя и как дилер, и как посредник. Вот в этом случае в других странах увидели бы четкое нарушение аффилированных связей, и это было бы расценено как переток инсайдерской информации. У нас же законодательно конфликты государственных и частных интересов не регулируются, так что и ответственности за это никакой нет, разве что моральная".

Эксперт поясняет: для того, чтобы безошибочно правильно принять решение о вложении в ОВГЗ, нужно обладать набором информации: о кривой доходности (какая доходность сегодня и какая будет в ближайшем будущем), о графиках размещения (например, не стоит сегодня покупать пятилетние облигации, если через пару месяцев появятся выгодные 6-месячные и наоборот, в зависимости от предпочтений). Кроме того, нужно понимать, что все будет погашено (то есть не случится реструктуризация) и нужна информация о курсе (если гривня будет укрепляться, то к 20% доходности прибавится еще 10-15%). Как видим, из четырех видов нужной информации тремя видами обладает Минфин, одной – НБУ.

"У меня нет претензий к финансовым спекулянтам, они "роятся" там, где им позволяют, – говорит Кущ. – У них нет внутреннего морального ценза, спекулянт не скажет Минфину: зачем так много, давайте не больше 10%. Но у меня есть претензии к "элитам", которые в нарушение всех мыслимых норм перетока инсайдерской информации, фактически "торговали родиной в вышиванках".

Зеленский и ОВГЗ: "Обычная инвестиция"

Но вернемся к президенту Владимиру Зеленскому. Экономист Андрей Мартынюк подчеркивает, что нарушение заключается исключительно в непредоставлении информации, а в том, что президент купил облигации, ничего противозаконного нет. Это его личное дело – куда вкладывать деньги. В Украине нет никаких ограничений на покупку президентами государственных долгов.

"Проблема не в том, что Зеленский вложился в ОВГЗ, а в том, что он не задекларировал изменения в своем имущественном состоянии, чего требует от него закон, – отметил в беседе с "Комментариями" экономист Александр Гаврутенко. – А само приобретение ОВГЗ для него так же морально, как и держать свои сбережения в гривне или в валюте – вряд ли его влияние на НБУ было настолько сильным, чтобы этим пользоваться и играть против всего рынка. Более того: эта история с ОВГЗ, если бы не было момента с недекларированием, была бы очень полезной для популяризации этих финансовых инструментов для населения страны. Пока же на этом зарабатывают только банки, финансовые компании, иностранцы или наши отдельные состоятельные граждане, а основная масса людей либо слабо понимает, либо вообще не понимает, как эти инструменты работают. А ведь они доступны каждому, к тому же намного надежней и доходней любых банковских депозитов".

Поэтому, резюмировал экономист, все разговоры об ОВГЗ у нас имеют не экономический смысл, как это должно быть, а политический и исключительно манипулятивный.

"Покупка Владимиром Зеленским ОВГЗ – это обычная инвестиция, тут нет ничего необычного, – соглашается президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – Это даже в определенном смысле хорошо: президент показал пример украинцам, как надо хранить и вкладывать свои деньги".

Другое дело, продолжает Охрименко, что НБУ и Минфин часто выстраивали "этажерку из ОВГЗ" – и вот это уже нехорошо. Говоря простыми словами, за счет операций с облигациями на вторичном рынке, где участвовал НБУ и некоторые нужные банки, воровались деньги из госбсюджета за счет высоких процентов.

"В этой игре были задействовали офшоры, где и оседали доходы, – говорит эксперт. – И вот это уже преступление, которое "новая команда" долго не замечала и только сейчас об этом начали говорить".

Зеленский и ОВГЗ: "Ему надо было избавиться от ОВГЗ"

История с ОВГЗ показывает, что Зеленский, как был бизнесменом, так им и остался, считает экономист Всеволод Степанюк.

"Прибыль с ОВГЗ – это фактически деньги, отнятые у простых украинцев в пользу финансовых спекулянтов, – говорит Степанюк. – А, поскольку высшие чиновники могут иметь доступ к инсайдерской информации, их доход от ОВГЗ имеет все признаки коррупции и использования занимаемой должности в личных целях. Когда при предыдущей власти пирамида ОВГЗ только начинала строиться, слухи о том, что многими покупателями ОВГЗ являются высшие должностные лица ходили, но даже тогда чиновники напрямую облигации не покупали. Прямая покупка ОВГЗ Зеленским говорит не только о его неразборчивости, как бизнесмена, но и о профнепригодности его команды для политической деятельности".

При этом Алексей Кущ говорит: несмотря на то, что пока неясно, когда именно были куплены ОВГЗ, в любом случае в это время Зеленский если и не был президентом, то, как минимум, уже баллотировался на этот пост. И он должен был понимать, что ему, скорее всего, придется принимать политическое решение о реструктуризации, а как его принимать, если у самого (или у членов семьи – с этим тоже пока ясности нет) лежит 5 миллионов в ОВГЗ?

"Моральный президент, выступающий за политическую чистоту, должен бы полностью избавиться от этих финансовых инструментов, – считает эксперт. – Тем более учитывая, что для него порядка миллиона гривен дохода (гипотетический расчет возможного дохода) – не такие уж сверхденьги, которые непременно надо было бы получить. Простыми словами – это явно не те деньги, от получения которых зависела его семья и которые ему были нужны для оплаты счетов, обучения детей и т.д. Это обычный пассивный доход, от которого вполне можно было отказаться на период политической карьеры".

Зеленский и ОВГЗ: "Это чистая политика"

Данная ситуация носит абсолютно политический характер, поскольку сторонники президента не углядят в его действиях ничего криминального, а противники нынешней власти в любом случае будут недовольны, резюмировал аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак.

"Я бы не стал называть действия президента аморальными, ведь есть объективные причины выгоды доходности финансового актива, – говорит Орыщак. – Тот, кто понимает перспективу цены на металлы, индексы, сравнительное преимущество ОВГЗ в той или иной ситуации, может позволить себе выгодные инвестиции. Тот, кто не понимает закономерностей изменения цен на финансовые инструменты, заработать не сможет. Есть общеизвестный факт: согласно индексу финансовой грамотности Организации экономического сотрудничества и развития Украины по итогам 2019-го находится на 30 месте среди 30 стран. То есть для большинства украинцев ОВГЗ является непонятной аббревиатурой: они даже и близко не рассматривают облигации как возможность получить доход или сохранить свои накопления".

С другой стороны, продолжает эксперт, понимая потенциал доходности ОВГЗ в сравнении с другими инструментами, знающие люди захотят на этом заработать. И некоторым хотелось бы это назвать нечестным поступком – мол, президент же в курсе ситуации. Но ведь причины приобретения инструмента могут быть, как и у любого другого человека, на общих условиях, а не только основанные на причастности к ситуации. А "общие условия" означают, что человек понимает поведение цен на различные финансовые активы и видит преимущество ОВГЗ.

Напомним, админпротоколы на Зеленского составил лично глава НАПК. Он же вручил их главе государства.

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